Chris Pratt: Jurassic World 3-Darsteller soll Papa werden

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger - Jurassic World

Chris Pratt (40) und Katherine Schwarzenegger (30) haben einen schönen Grund zum feiern: Laut US-Medien erwarten sie Nachwuchs. Der Jurassic World 3-Darsteller hat bereits einen siebenjährigen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung.

Für die Tochter von Arnold Schwarzenegger (Terminator, Conan) ist es das erste Kind. Die freudige Baby-Meldung wurde zuerst vom People-Magazin ausgegeben, danach haben verschiedene Quellen die frohe Botschaft bestätigt. Für Arnold ist es mit 72 Jahren das erste Mal, dass er Opa wird. Chris Pratt kennen wir aus vielen vielen der letzten Jahre.

Chris Pratt: Jurassic World 3, Passengers, Guardians of the Galaxy,…

Der US-amerikanische Schauspieler begann seine Karriere im Kurzfilm “Cursed Part 3”. Es folgten Auftritte in der Fernsehserie “O.C. California”, im Film “Wanted” bis er große Rollen in Guardians of the Galaxy (Starlord) und Jurassic World bekam. Die Fortsetzung Jurassic World: Das gefallene Königreich (Fallen Kingdom) kam 2018 in die Kinos. Die Fortsetzung, Jurassic World 3 (Jurassic World Dominion), wird 2021 in die Kinos kommen. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt, da aufgrund der Covid-19-Pandemie derzeit alles über den Haufen geworfen wird. Marvel kündigte kürzlich an, wie die Pläne für Phase 4 aussehen werden. Aber auch Sony verschiebt Spider-Man 3.

Jurassic World 3: Der sechste Dino-Film der Reihe wird alles auf den Kopf stellen

Neben Chris Pratt werden die bekannten Jurassic Park-Darsteller Jeff Goldblum, Sam Neill und Laura Dern ihre Rollen aus den ersten Filmen erneut aufnehmen. Ansonsten setzt man auf den bisherigen Cast der Jurassic World-Filme. Der Film soll aktuell noch am 10. Juni 2021 in die Kinos kommen, allerdings begannen die Dreharbeiten im Februar 2020, als die Covid-19-Pandemie anfing. Das bedeutet der Film ist noch nicht im Kasten und noch nicht in der Post-Produktion. Wann wird sehen, wann Jurassic World Dominion wirklich startet. Rechnet frühstens im Herbst 2021 mit dem Blockbuster-Film. Früher wird das leider nichts.

Bildquelle: People.com