MCU Spider-Man 3: Release um vier Monate von Sony verzögert

Spider-Man 3 mit Tom Holland wurde verschobene - (C) Disney, Marvel, Sony

Das Erscheinungsdatum des Spider-Man 3-Films des Marvel Cinematic Universe (MCU) wird von Sony Pictures um vier Monate in den November 2021 verschoben.

Marvel Studios kündigte auf der San Diego Comic-Con 2019 im vergangenen Sommer erstmals die ursprüngliche Veröffentlichung der MCU an. Seitdem wurden jedoch einige Ergänzungen und Änderungen vorgenommen. Marvel hat nicht nur seine gesamte MCU-Phase-4-Version geändert, um Verzögerungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie Rechnung zu tragen, sondern es wurden auch neue Filme hinzugefügt, darunter das Follow-up zu Spider-Man: Far From Home. Nachdem der Streit zwischen Marvel und Sony beigelegt wurde.

Spider-Man war eigentlich nie für das MCU vorgesehen

Im vergangenen Sommer hatten die Muttergesellschaft von Marvel Studios, Disney und Sony, einen Haken bei der Aushandlung einer Verlängerung des Deals, die es dem Spinnen-Mann ermöglicht, in der MCU zu erscheinen, und es schien, als würde Tom Holland den Charakter weiterhin in einem Ableger-Franchise spielen. Die Unternehmen konnten sich jedoch zusammenfinden und eine neue Vereinbarung treffen, um Spider-Man mindestens eine Weile länger in der MCU zu halten, und den Veröffentlichungstermin für einen dritten Solo-Film im Sommer bekannt geben. Das Erscheinungsdatum der Fortsetzung von Spider-Man: Far From Home änderte sich nicht gleichzeitig mit dem Rest des MCU-Zeitplans, da Sony es nicht verzögert hatte. Jetzt wurde Spider-Man 3 jedoch zurückgedrängt.

Sony Pictures kündigte heute weitere Änderungen an der bevorstehenden Veröffentlichung an, nachdem sowohl Morbius als auch Venom 2 unter anderem, einschließlich ihres Spider-Man 3-Films, zurückgedrängt wurden. Das Erscheinungsdatum der Fortsetzung von Spider-Man Far From Home ohne Titel von Marvel und Sony ist jetzt auf den 5. November 2021 festgelegt und liegt vier Monate zurück vom vorherigen Datum vom 16. Juli 2021.

Spider-Man 3: Marvel ändert die Phase 4-Liste ihrer Filme

Um mit der Änderung des Veröffentlichungsdatums des Spider-Man-Films Schritt zu halten, hat Marvel Studios erneut einige Änderungen an der MCU-Phase-4-Liste vorgenommen und Doctor Strange im Multiversum of Madness auf 2022 verschoben, um Überschneidungen mit Sonys Film zu vermeiden. Marvel rückte auch Thor: Love and Thunder auf 2022 vor und änderte die Reihenfolge der kommenden MCU-Filme. Es ist unklar, welche Auswirkungen diese Änderungen auf die Geschichte der MCU in Phase 4 haben werden, aber es ist wahrscheinlich, dass Marvel Studios diese Schritte nicht unternommen hätte, wenn sie nicht dem Franchise zugute gekommen wären. Da die MCU die Infinity Saga gerade erst mit Avengers: Endgame und Spider-Man: Far From Home abgeschlossen hat, können die verschiedenen Geschichten der MCU auseinander gehen, bevor sie in einem zukünftigen Team-Up-Film wieder zusammenkommen.

Auf Twitter habe ich diesen Tweet gefunden, der die Logos der kommenden Marvel-Filme zeigt:

The way 2022 already is the biggest serve of the MCU in Phase 4 🔥 pic.twitter.com/gBFVEvEYud — 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) April 24, 2020

Der nächste Marvel-Film, der in die Kinos kommen wird, ist Black Widow. Der Film startet Anfang November in den Lichtspielhäusern. Wenn ihr euch gefragt habt, warum die Spider-Man-Filme nicht auf Disney+ zu finden sind, kann euch dieser Artikel auf DailyGame weiterhelfen!