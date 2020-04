Spiderman: Darum fehlt die Spinne bei den MCU-Filmen auf Disney+

© 2017 CTMG, Inc

Burbank, USA – Wer den im deutschsprachigen Raum noch völlig neuen Streamingdienst Disney+ abonniert hat, der wird schnell feststellen, dass man, sollte man dies noch nicht getan haben, gründlich ins Marvel-Universum eintauchen kann. Die MCU-Filmreihe ist dabei beinahe vollständig. Doch ein beliebter Superheld fehlt komplett: Spiderman. Auch der Marvel-Film von Hulk ist übrigens nicht inkludiert.

Marvel-Fans aufgepasst: Bei Disney+ findet ihr beinahe alle Filme des Marvel-Universums. Wir haben weiter unten für euch die Filme übrigens, nach ihrem Erscheinungsdatum geordnet, aufgelistet, damit ihr auch keinen auslasst. Einige Tage der Coronakrise können somit schon überwunden werden. Doch leider fehlen neben Hulk auch die beiden MCU-Teile von Spiderman.

Spiderman: Disney hat die Lizenzen nicht

Marvel gehört bekanntlich zu Disney. Die Rechte für die Spiderman-Filme liegen allerdings bei Sony Pictures. Bislang konnte noch keine Einigung für die Veröffentlichung der Spiderman-Filme erzielt werden und aktuell sieht es damit auch schlecht aus. Wer also “Spiderman: Far from home” und “Spiderman: Homecoming” ansehen will, der muss dies zwangsweise wohl auf eine andere Art machen, um alle Marvel Cinematic Universe (MCU) Filme zu sehen. Als wahrer Marvel-Fan fällt es allerdings trotzdem schwer einen Bogen, um Disney+ und damit auch zahlreiche Serien zu machen. Ihr könnt Disney+ übrigens für eine Woche gratis testen, danach liegt der Preis für ein Monatsabo bei 6,99 €.

Mit über 50 Millionen Abonnenten hat Disney+ seit November einen Meilenstein geknackt, für den Netflix rund 3 Jahre benötigte. Es ist also aktuell wohl nur eine Frage der Zeit bis Disney die Vorherrschaft am Markt der Streaminganbieter übernimmt.

Alle bis jetzt erschienen Filme, die dem Marvel-Universum zugerechnet werden: