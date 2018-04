Man kann vieles über Avengers: Infinity War sagen und noch mehr über, dessen wahnsinniges Ende.

Wer eine kurze Auffrischung braucht:

SPOILER ALARM

Thanos(Josh Brolin) erreicht sein Ziel nachdem er alle sechs Infinity Steine gesammelt hat, mit einem Finger schnipsen und radiert das halbe Universum aus. Unter anderem beliebte Charaktere wie Spider-Man(Tom Holland), Black Panther(Chadwick Boseman), alle Guardians of the Galaxy außer Rocket(Bradley Cooper) und Nebula(Karen Gillan) und noch eine Handvoll Helden. Ein paar „Haupt Helden“wie Iron Man(Robert Downey Jr.), Thor(Chris Hemsworth) und Captain America(Chris Evans) sind zwar noch am Leben aber das halbe Universum ist verschwunden und Thanos hat nichts Besseres zu tun als sich glücklich einen Sonnenaufgang anzusehen. Natürlich noch immer im Besitz des Infinity Handschuhes auch wenn dieser nach dem tödlichen Schnipsen sehr mitgenommen aussieht.

SPOILER ALARM

ENDE

Wie von mir vorhergesagt (Infinity War – Kritik) ist das Ende von Avengers: Infinity War ein sehr kontroverses und spaltet die Fan Lager in zwei unterschiedliche Gruppen.

Einerseits gibt es die Kinobesucher die sich Marvel Filme in den letzten zehn Jahren mit steigender Begeisterung angesehen haben, wenn Sie sich angesprochen fühlten. Und dann gibt es noch die Kategorie der Hardcore Fans.

Diese sehen die die Filme sehr wahrscheinlich bereits am ersten Abend oder in einer noch früheren Premiere. Sind über die Geschehnisse hinter den Kulissen bestens informiert und kennen wahrscheinlich auch die Comicvorlagen gut genug um sich ein noch besseres Bild machen zu können.

Natürlich nehmen diese beiden Gruppen auch das Ende des Films völlig unterschiedlich auf. Der Durchschnittsbesucher wird einfach nur sprachlos und verwundert im Kinosessel verweilen und sich darüber wundern was gerade passiert ist und auf die Post-Credit Szene hoffen, dass diese ein wenig Licht ins Dunkel bringen wird (dazu in einer Minute mehr)

Und die Hardcore Fans ahnten ähnliches bereits im Vorfeld und/oder kannten die Comicvorlage um weniger überrascht zu sein und freuen sich ein wenig mehr über die Post-Credit Szene.

Egal welchem Lager man angehört eines ist ganz klar dies war erst Teil eins von zwei.

So gut Infinty War auch gelungen ist, den faden Beigeschmack von „Vorgeschichte“ wird er nicht los. Allerdings ist das auch gut so. Denn ein tatsächliches Ende anstatt Cliffhanger in diesem Ausmaß wäre für beide Fan Lager ein tatsächlicher Schlag in die Magengrube.

Außer dem Starttermin vonSpider-Man: Homecoming 2, der eigentlich ein SONY Film ist, am 5. Juli 2019 und Ant-Man & the Wasp der am 26.07.2018 in den heimischen Kinos anläuft und dem ersten Trailer nach zu Folge, zeitlich sicherlich vor Infinty War angesiedelt ist gibt es Seitens Marvel noch keine weiteren Hinweise über potenzielle Fortsetzungen.

AVENGERS 4 soll im Mai 2019 an den Start gehen. Die Nachdreharbeiten zum vierten Teil sind bereits in Arbeit und das Rätselraten geht somit weiter.

Auch wenn Marvel mit dem Ende bewiesen hat keine Angst vor „ungewöhnlichen“ Ausgängen für Ihre Filmreihe zu haben und die ersten Zahlen des Einspielergebnisses natürlich einen Sieg an allen Fronten abzeichnet ist es weiterhin ein Milliarden Geschäft was mich zurück bringt zu:

Wir haben erst die halbe Geschichte gesehen

Und dass macht das Ende von Infinity War auch ein wenig „Sinnfrei“. Es ist ein wirklicher Schlag in die Magengrube. Doch sämtliche Informationen dieses Artikels im Hinterkopf behaltend und wissend das wir „nur“ ein Jahr von der Fortsetzung entfernt sind macht das Ende höchstens zu einem unguten Gefühl.

Denn eines ist ganz klar:

AVENGERS 4 wird die Frage beantworten wie um alles in der Welt man die verstorbenen Superhelden wieder zurückbringen kann. Welche Opfer die Überlebenden dafür bringen müssen. Und welche unbekannten Superhelden zur Unterstützung eilen werden?

Post-Credit Szene kündigt die Ankunft einer neuen Heldin an

Kurz bevor auch Nick Fury „in den Staub beißt“ schafft er es noch ein Notsignal abzuschicken und zwar an niemand geringeren als Captain Marvel selbst. Der Captain Marvel Film mit Brie Larson in der Hauptrolle ist bereits für März 2019 bestätigt und is nach Ant-Man & the Wasp der zweite Film der uns auf Avengers 4 vorbereiten soll.

Captain Marvel soll in den 1990er angesiedelt sein und das erste treffen zwischen einem jungen Nick Fury und der Superheldin zeigen. Welche genaue Verbindung Captain Marvel dann im finalen Infinity War beitragen wird erfahren wir leider erst im nächsten Jahr.

