Die Top 5 Spider-Man-Filme, die du nicht verpassen darfst!

Spider-Man kann mittlerweile auf zehn Solo-Filmabenteuer zurückblicken. Doch welcher Film ist eigentlich der beste?

Mit Spider-Man: Across the Spider-Verse startete letzte Woche der nunmehr zehnte Film mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Auch wenn sowohl die freundliche Spinne, als auch die Nachbarschaft, in den letzten zwanzig Jahren bereits das ein oder andere Mal gewechselt wurden. Und das hat auch einen besonderen Grund. Seit seinem Erstauftritt in Amazing Fantasy 15# im Jahr 1962, hat der wandkrabbelnde Spinnenmann nichts von seiner Faszination verloren. Und ist immer noch in jedem Medium zu finden.

Der schlaksige Hochbegabte, der immer einen lustigen Spruch auf den maskenverdeckten Lippen hat, ist immer noch genau so nahbar, wie er verantwortungsbewusst ist. Auch wenn zahlreiche Onkel Bens (und Mays), in den Jahrzehnten seit seines ersten Solofilms, ihr Leben lassen mussten, steht Spider-Man immer noch für genau das, was Superhelden so super macht. Sie sind stark und heldenhaft, müssen aber genau so wie wir ihre Miete zahlen und ihr Liebesleben auf die Reihe kriegen. Man könnte fast behaupten, dass mit großer Kraft auch große Verantwortung kommt.

Und auch wenn das Spidey-Universum über einen der besten Schurken-Kader und einige der besten Nebenfiguren der Comic-Geschichte verfügt, wurden jene nicht immer ganz so erfolgreich auf der großen Leinwand eingesetzt. (Wir schauen in deine Richtung Amazing Spider-Man) Es gibt also fast so viele “Spider-Man”-Filme, wie ein nicht-arachnomorpher Mensch Finger hat, doch nicht alle sind auch gleich gut. Deswegen haben wir für euch eine Liste mit den fünf besten Filmen zusammengestellt, die die unzusammenhängenden Reihe zu bieten hat. Anmerkung: Hierbei wurden nur Solo-Filme und keine Nebenauftritte gewertet. Avengers: Endgame, du bist also raus!