Avengers: Endgame wird wohl von Avatar als Film mit den höchsten Einnahmen wieder abgelöst

Dank der Rückkehr in die chinesischen Kinos wird Avatar den Titel des „umsatzstärksten Films aller Zeiten“ erobern. Immerhin kam der Science-Fiction-Film 2009 in unsere Kinos.

Fast 10 Jahre lang konnte sich Avatar als Film mit den höchsten Kino-Einnahmen der Welt behaupten, bis Avengers: Endgame 2019 veröffentlicht wurde. Der Abstand zwischen den beiden Filmen war jedoch gering. Der vierte Avengers-Film spielte 2,7902 Milliarden US-Dollar ein, Avatar 2,7897 Milliarden US-Dollar.

Laut Variety wurde Avatar an diesem Wochenende in China erneut in die Kinos gebracht und spielte alleine am Freitag gleich einmal 3,5 Millionen US-Dollar ein, womit der Gesamtbetrag des Films nun 2,7926 Milliarden US-Dollar erreichte.

In China setzt man auf Blockbuster um die Wiedereröffnung der Kinos zu feiern und zu unterstützen. Avatar brachte 2010 in China rund 206 Millionen US-Dollar.

Avatar kann wohl nur von Avatar 2 geschlagen werden

Die Einspielergebnisse von Avatar wurde zuvor unterstützt, als man 2010 eine erweiterte Kino-Fassung in die Lichtspielhäuser brachte. Diese längere Edition brachte weitere 33,2 Millionen US-Dollar in den USA ein.

Disney wird es freuen, dass Avatar in China wieder so gut ankommt, immerhin hat man Fox im Jahr 2019 übernommen. Unabhängig davon, welcher Film nun an der Spitze steht: Beide gehören zu Disney. Insgesamt hat der Maus-Konzern 6 der 10 Top-Kino-Filme unter seiner Flagge.

James Cameron arbeitet derzeit an zwei von vier weiteren Avatar-Filmen die für 2022 bzw. 2024 geplant sind.

Mit weltweiten Einnahmen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar befinden sich Avatar und Avengers: Endgame in einer seltenen Gesellschaft. Der dritthöchste Film aller Zeiten ist Titanic, der 2,47 Milliarden US-Dollar einspielte. Star Wars: The Force Awakens und Avengers: Infinity War sind die viert- und fünftgrößten Filme mit 2,068 Milliarden USD bzw. 2,048 Milliarden USD.

Avatar 2 kommt am 14. Dezember 2022 in die Kinos. Dabei setzt man auf bekannte Darsteller wie Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver.