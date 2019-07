Der andauernde Kampf um die Vormachtstellung von James Camerons Avatar an den Kinokassen und das diesjährige Avengers: Endgame ist fast zu Ende, da der Marvel-Streifen nur noch 7 Millionen US-Dollar von Avatars zehnjährigem Rekord als umsatzstärksten Film entfernt ist.

Avengers: Endgame soll Avatar bereits in den ersten Kinowochen an der weltweiten Abendkasse übertroffen haben und hat es sich etwas langsamer als erwartet auf den Weg zu seinem begehrten Ziel gemacht. Obwohl es James Camerons Science-Fiction-Epos im US-amerikanischen Kinokassenring bei seiner ersten Veröffentlichung Anfang des Sommers besiegte, ist Avengers: Endgame auf dem Weltmarkt immer noch nicht vor Avatar. Obwohl es Ende letzten Monats eine Neuveröffentlichung in den Kinos gibt.

Avengers: Endgame ist jedoch keineswegs eine Enttäuschung für Disney, da der Gedanke, dem unglaublichen Wert von 2,787 Mrd. USD von Avatar so nahe zu kommen – geschweige denn ihn zu übertreffen – vor der Premiere des Films wahrscheinlich undenkbar erschien. Niemand wollte sich anscheinend die Spoiler geben und die Leute stürmten in die Kinos…

Erfolgreichster Film der Geschichte. Wie lange?

Laut Variety erzielte Avengers: Endgame an der Abendkasse dieses Wochenendes weitere 2,8 Millionen US-Dollar, was einem Bruttoumsatz von 2,78 Milliarden US-Dollar entspricht und dem Film nur noch 7,2 Millionen US-Dollar fehlen, um den langjährigen Rekord von Avatar endgültig zu brechen. Die jüngste gute Entwicklung in den Kinos kann man auf jeden Fall Spider-Man: Far From Home zurechnen. Immerhin möchte man als Kinobesucher die Zusammenhänge verstehen.

Da nicht bekannt ist, wie lange Disney die Wiederveröffentlichung von Avengers: Endgame im Kino noch aufrechterhalten wird, sind die Dinge in diesem Kampf im Zeitalter dieses und des größten Blockbusters des letzten Jahrzehnts wirklich auf den Punkt gekommen. Avengers 4-Co-Regisseur Anthony Russo hat zuvor angedeutet, dass es ihm letztendlich egal ist, ob der Film den bisher unantastbaren Erfolg von Avatar übertrifft oder nicht. Aber seien wir uns ehrlich: Sicher wollen sie es.

Die Chancen, dass Avengers: Endgame im Laufe der nächsten Woche Filmgeschichte schreiben wird, stehen sehr wahrscheinlich. Vielleicht kommt bereits in 2 Jahren die Ablöse, wenn Avatar 2 in die Kinos kommt.