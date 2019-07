Share on Facebook

Bereits im November startet Disney+ in den USA. Nächstes Jahr, 2020, startet der Streaming-Dienst auch in Europa. Im Programm sind auch 25 neue Serien. Doch was wird uns ab Tag 1 erwarten?

Zusätzlich zu allen 30 (!) Staffeln von The Simpsons wird es alle Star Wars-Filme geben. Nachdem FOX von Disney gekauft wurde, konnten wir das erahnen. Doch es gibt noch viel mehr im reichen Disney-Universum für den kommenden Streaming-Dienst. Jede Menge Klassiker, 22 Marvel-Filme und die ersten Episoden zu Mandalorian, der Live-Action-Serie im Star Wars-Universum.

Ebenfalls am Start sind 18 Pixar-Filme sowie deren Kurzfilme, die uns immer wieder erheitern. Nicht nur das, sondern auch die umfassende „Signature Collection“ von Klassikern wie Bambi, Schneewitchen, Pinocchio, uvm. wird es geben. Und da wären noch die mehr als 5.000 Folgen der Disney Channel-TV-Shows.

Das ist erst der Start! Disney hat große Pläne und im ersten Jahr werden wir noch speziell für Disney+ gemachte Serien und Filme bekommen. Der Dienst wird in den USA zum Start 7 US-Dollar im Monat oder 70 US-Dollar im Jahr kosten.

Disney+ Launch Lineup:

Filme:

101 Dalmatians

A Bug’s Life

A Goofy Movie

An Extremely Goofy Movie

Aladdin

Bambi

Beauty and the Beast

Big Hero 6

Brave

Captain Marvel

Cars

Cars 2

Cars 3

Cinderella

Coco

Fantasia

Finding Dory

Finding Nemo

Free Solo

Frozen

Hercules

High School Musical

Honey I Shrunk the Kids

Inside Out

Iron Man

Iron Man 3

Lady & The Tramp

Mary Poppins

Moana

Monsters Inc.

Monsters University

Peter Pan

Pinocchio

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Ratatouille

Remember the Titans

Rogue One: A Star Wars Story

Sleeping Beauty

Snow White and the Seven Dwarfs

Star Wars: A New Hope

Star Wars: Attack of the Clones

Star Wars: Empire Strikes Back

Star Wars: Return of the Jedi

Star Wars: Revenge of the Sith

Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Phantom Menace

The Good Dinosaur

The Incredibles

The Incredibles 2

The Jungle Book

The Lion King

The Little Mermaid

The Mandalorian (Start mit Disney+)

The Princess Diaries

The Rocketeer

The Sword in the Stone

Thor: The Dark World

Toy Story

Toy Story 2

Toy Story 3

Tron

Up

Wall-E

Zootopia

100 Various Disney Channel Original Movies

TV