Marvel’s Spider-Man 2: Gameplay-Video veröffentlicht

Marvels Spider-Man 2-Gameplay enthüllt: Ein beeindruckendes Video, dass uns die Spielmechanik und Grafik des PS5-Spiels zeigt.

Marvel's Spider-Man 2 für PlayStation 5. - (C) Sony, SIE, Marvel

Endlich ist es da, worauf wir alle gewartet haben, nicht wahr? Nach scheinbar endlosem Warten wurde das Gameplay von Marvel’s Spider-Man 2 endlich enthüllt. Und da stellt sich die Frage, ob sich das Warten gelohnt hat? Insomniac Games kündigte die Fortsetzung des beliebten Spider-Man-Spiels mit einem beeindruckenden Enthüllungstrailer während des PlayStation Showcase im Jahr 2021 an. Seitdem haben wir sehnsüchtig auf die Gameplay-Enthüllung gewartet, und nun können wir unsere Augen endlich daran erfreuen.

Das Gameplay von Marvel’s Spider-Man 2 ist wirklich atemberaubend. Wenn wir es in einem Wort zusammenfassen müssten, wäre es episch. Der Trailer beginnt mit unserem allerersten Blick auf die Spielversion von Kraven the Hunter. In einem früheren Trailer haben wir nur eine kleine Andeutung seiner Anwesenheit durch eine Off-Stimme bekommen. Und die größte Überraschung besteht darin, dass Peter Parker alias Spider-Man diesmal mit einem Symbionten verbunden ist, wie im Trailer zu sehen ist.

Schwing dich durch die Straßen: Spider-Man 2 bringt Action und Abenteuer!

Der Synchronsprecher von Miles Morales hat bereits im Vorfeld angedeutet, dass Symbionten im ganzen Spiel präsent sein werden, und es scheint, dass dies nun tatsächlich der Fall ist. Der Symbiont verleiht Peter Kräfte, die er zuvor noch nie hatte. Im Trailer sehen wir Kravens Handlanger, die versuchen, die Echse zu finden, als sie auf den Symbionten Spider-Man treffen.

Die neuen Fähigkeiten helfen Peter, im Kampf schneller und stärker als je zuvor zu sein, und bieten einige beeindruckende Vorteile im Zusammenhang mit dem Symbionten. Im Spiel kannst du je nach Ereignis zwischen Peter und Miles wechseln. Es ist jedoch unklar, ob dies jederzeit im Freeroam-Modus möglich ist. Miles hat außerdem verbesserte Fähigkeiten entwickelt und ist noch mächtiger geworden.

Das nächste 100%-Spiel?

Es gibt wirklich atemberaubende Sequenzen und fließende Übergänge zwischen den Spinnenmännern, während sie die Echse jagen oder gegen Kravens Handlanger kämpfen. Außerdem bietet das Spiel weitere Schauplätze in Queens. Die Verfolgungsjagd mit der Echse ist wirklich der Höhepunkt der Superheldenspiele, und dabei haben wir noch nicht einmal das komplette Spiel gesehen.

Wie in den vorherigen Titeln scheint es auch in Marvel’s Spider-Man 2 mehrere Schurken zu geben. Die Echse, Kraven und Venom sind diejenigen, die wir bereits kennen. Zudem erhalten wir gegen Ende des Trailers einen Hinweis darauf, dass du als Spieler möglicherweise vom Symbionten beeinflusst wirst.

Das Gameplay von Marvel’s Spider-Man 2 scheint genau den Nerv getroffen zu haben. Das Spiel wird im Herbst 2023 für die PlayStation 5 (PS5) veröffentlicht. Leider gibt es noch keinen genauen Veröffentlichungstermin, sondern lediglich dieses Release-Zeitfenster. Ob eine PC-Version nächstes Jahr, 2024, erscheinen wird ist noch ungewiss.