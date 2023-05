Das kommende Marvel's Spider-Man 2 (PlayStation 5) verzichtet komplett auf Multiplayer-Elemente im Spiel. Warum nur?

Es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her, seit wir den Enthüllungstrailer von Marvel’s Spider-Man 2 mit Peter Parker und Miles Morales gesehen haben. Einige jüngste Entwicklungen deuteten darauf hin, dass das Spiel einen Co-Op-Modus enthalten könnte. Insomniac Games hat jedoch bestätigt, dass das Spiel ausschließlich im Singleplayer-Modus spielbar sein wird.

Kein Co-Op-Spielmodus! Insomniac Games bestätigte, dass Spider-Man 2 nur im Singleplayer-Modus spielbar sein wird. Die Idee das Spiel gemeinsam mit jemand anderen zu spielen müssen wir uns also wieder aus dem Kopf schlagen.

Marvel’s Spider-Man 2 muss alleine gespielt werden

Die Gerüchte über einen Co-Op-Modus begannen, als der Synchronsprecher von Miles Morales, Nadji Jeter, einige neue Informationen andeutete. Eine interessante Sache, immerhin hätte ein Spieler die Rolle von Peter übernehmen können, der andere Spieler jene von Miles. Doch Entwickler Insomniac Games hat die Gerüchte schnell durch eine Antwort auf Twitter rasch dementiert.

Marvels Spiderman 2 gonna be a co-op game InsomniacGames? — Sean Lia (@SeanLia4) May 22, 2023

Marvel’s Spider-Man 2 wird also ein reines Singleplayer-Spiel sein. Auch wenn ein Co-Op-Modus interessant gewesen wäre, bedeutet die Entscheidung, auf Multiplayer-Elemente zu verzichten, dass die Entwickler mehr Zeit für andere Optimierungen haben werden. Möglicherweise plant Insomniac jedoch einen Co-Op-Modus für die Zukunft, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht verfügbar ist. Zumindest wäre es eines der interessanten Co-Op-Spiele seit It Takes Two. Sag niemals nie.

Synchronsprecher verriet weitere Details zum Spiel

In dem Interview (via SacAnime auf YouTube), in dem Miles-Synchronsprecher Nadji Jeter über den Co-Op-Modus sprach, verriet er auch noch einige weitere Details. Wie in einem Beitrag auf ResetERA festgestellt wurde, enthüllte der Schauspieler, dass “überall Symbionten sein werden”, als er gefragt wurde, ob Miles davon betroffen sein wird oder nicht. Dies deutet darauf hin, dass wir möglicherweise eine Symbionten-Version von einem der Spider-Man(s) sehen werden. Er enthüllte auch, wie Miles über ein noch fortschrittlicheres Fähigkeitenset im Vergleich zum vorherigen Teil verfügen wird. Andererseits könnte Jeter auch etwas übertrieben haben, da er lediglich der Synchronsprecher ist und eventuell Textpassagen eingesprochen wurden, aber dann nicht verwendet wurden.

Marvel’s Spider-Man 2 soll im Herbst 2023 erscheinen. Es ist zweifellos einer der aufregendsten Neuerscheinungen des Jahres. Die kommende PlayStation-Präsentation könnte der Tag sein, an dem wir den ersten Blick auf das Gameplay und den genauen Release-Termin werfen können. Das nächste PlayStation Showcase findet am 24. Mai um 20:00 Uhr (MEZ) statt. Jedoch wahrscheinlicher ist, dass es sich dabei mehrheitlich um Final Fantasy 16 drehen wird, dass im Juni erscheint.