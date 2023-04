PS5-Release-Gerücht: Erscheint Marvel’s Spider-Man 2 im September 2023?

Laut einer Quelle, die auch von Jason Schreier unterstützt wird, könnte Marvel’s Spider-Man 2 im September 2023 veröffentlicht werden, was auch mit dem Herbst-Release-Fenster von Sony für den PlayStation 5-Titel übereinstimmt.

Das bevorstehende Action-Adventure-Spiel von Insomniac Games soll im “Herbst 2023” erscheinen, wie Publisher Sony Interactive Entertainment (SIE) bereits früher gesagt hat. An welchem Tag genau Spider-Man 2 erscheint ist bisher nicht bekannt.

Bereits vor einigen Wochen sprach der Synchronsprecher von Venom über das Release-Fenster des PS5-Spiels (via IGN.com). Jason Schreier, ein bekannter Brancheninsider, hat möglicherweise jetzt bestätigt, dass der Titel von Insomniac tatsächlich im September veröffentlicht werden könnte.

Damit dürfte PlayStation in das direkte “Exklusiv-Match” mit Xbox eintreten. Für 6. September 2023 ist Starfield geplant, das mächtig große Rollenspiel von Bethesda, dass Konsolen-Exklusiv für die Xbox Series X/S erscheinen wird.

Spider-Man 2 in September could be a factor, too

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 13, 2023