The Blood of Dawnwalker: Update 1.1 bringt über 1.100 Änderungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer in The Blood of Dawnwalker unterwegs ist, kann sich über ein umfangreiches Update freuen. Entwickler Rebel Wolves hat Version 1.1 veröffentlicht, die nicht nur zahlreiche Fehler behebt, sondern auch neue Funktionen ins düstere Rollenspiel bringt. Besonders praktisch: Du kannst deine Fähigkeiten jetzt zurücksetzen, eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe auswählen und sogar Tiere streicheln.

Das Update ist seit dem 22. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Insgesamt umfasst es laut Entwickler mehr als 1.100 Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Skill-Reset und Tiere streicheln sind neu

Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Trank „Draught of Mind Rebirth“. Damit kannst du deine erlernten Fähigkeiten in Schwertkampf, Hexerei und Vampirismus zurücksetzen und deine Punkte neu verteilen. Wer seinen Charakter bisher in eine ungünstige Richtung entwickelt hat, bekommt dadurch deutlich mehr Freiheit beim Ausprobieren anderer Spielstile.

Werbung

Außerdem kannst du jetzt Tiere in The Blood of Dawnwalker (hier geht es zu unserer Game Review) streicheln. Die Funktion dürfte vor allem bei Spielern gut ankommen, die sich zwischen Kämpfen und düsteren Geschichten auch über kleine, entspannte Momente freuen.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Neue Schwierigkeit und bessere Steuerung

Auch beim Schwierigkeitsgrad von The Blood of Dawnwalker gibt es Änderungen. Der bisherige Story-Modus heißt nun „Forgiving“. Zusätzlich gibt es einen neuen Story-Modus mit weiterer Kampfunterstützung, der den Einstieg erleichtern soll.

Dazu kommen größere Untertitel, die nun sämtliche Dialogzeilen abdecken können. Auch die Kamera und Animationen im Kampf wurden überarbeitet. Das Anvisieren von Gegnern sowie das Ein- und Ausrasten der Zielerfassung sollen zuverlässiger funktionieren. Die Bewegungsfähigkeiten Shadowstep und Planeshift reagieren ebenfalls besser.

Werbung

Über 1.100 Änderungen verbessern das Abenteuer

Neben den sichtbaren Neuerungen enthält Update 1.1 zahlreiche Fehlerbehebungen. Dazu gehören Probleme mit Quests, Abstürzen, Ladebildschirmen, der Controller-Steuerung und der Performance. Auch Händler wurden verbessert: Mit einer neuen Rückkauf-Funktion kannst du zuvor verkaufte Gegenstände wieder erwerben.

Damit fällt das Update für The Blood of Dawnwalker deutlich umfangreicher aus als ein gewöhnlicher Hotfix. Rebel Wolves reagiert damit auf Probleme, die seit der Veröffentlichung gemeldet wurden, und macht das Abenteuer in Vale Sangora an vielen Stellen komfortabler.