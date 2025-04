Marvel’s Spider-Man 2 PC: Update 8 Patch Notes veröffentlicht

Marvel’s Spider-Man 2 erhält weiterhin regelmäßige Updates auf dem PC, wobei Patch 8 nun für Spieler verfügbar ist. Obwohl diese Aktualisierung kleiner ausfällt, bringt sie dennoch eine solide Mischung aus Leistungsverbesserungen, Fehlerbehebungen und Stabilitätsoptimierungen, um das Spielerlebnis weiter zu verfeinern. Nach dem PC-Release am 30. Januar hatte Marvel’s Spider-Man 2 einen schwierigen Start, da weit verbreitete Performance-Probleme das ansonsten starke Ansehen des Spiels belasteten.

Abstürze, Grafikfehler und allgemeine Instabilität sorgten zunächst für Frust bei den Fans. Doch die Entwickler arbeiteten konsequent an Verbesserungen, und die zahlreichen Patches haben die Situation deutlich entschärft. Anfangs wurde das Spiel auf Steam mit „Gemischt“ bewertet, doch inzwischen sind die Rezensionen auf „Größtenteils positiv“ gestiegen – mit einer aktuellen Bewertung von „Sehr positiv“, was zeigt, dass die laufenden Verbesserungen Wirkung zeigen.

Werbung

Das neueste Update bringt gezielte Anpassungen, um die Stabilität des Gameplays zu erhöhen und die Grafik weiter zu optimieren. Die Leistung in baumreichen Gebieten wurde verbessert, um das Open-World-Erlebnis in New York flüssiger zu gestalten. Ein Fehler, der das Spiel beim Verlassen während Fahrzeugverfolgungen abstürzen ließ, wurde behoben. Speziell für AMD-Nutzer wurde ein Problem mit regenbogenfarbenen Pixelstörungen bei aktivierter Raytracing-Funktion gelöst. Zudem wurden Darstellungsfehler bei Charakterhaaren behoben, sodass sie jetzt klarer erscheinen.

Patch 8 is now live for Marvel’s Spider-Man 2 on PC! It addresses player-reported feedback including stability improvements and bug fixes. 🕷️🕸️ 📒: https://t.co/BsNNVbeqI9 #BeGreaterTogether #SpiderMan2PC pic.twitter.com/T4Em0KDdg1 — Insomniac Games (@insomniacgames) April 10, 2025

Das bringt das neueste Update für Marvel’s Spider-Man 2

Auch das Flackern der Haare bei aktivierter Ray Reconstruction wurde korrigiert, und das Greenwich Mural Photo Op wird nun korrekt angezeigt, wenn die Detailstufe auf „Sehr hoch“ gesetzt ist. Die Übergänge zwischen nassen und trockenen Bereichen auf den Anzügen der Spider-Men sind jetzt flüssiger, wodurch die visuelle Qualität erhalten bleibt. Ein Fehler, der die Maus nach dem Schließen des Charakterwechsel-Menüs einfrieren ließ, wurde ebenfalls beseitigt. Zudem gibt es diverse UI-Anpassungen und Stabilitätsverbesserungen, die das Erlebnis weiter verfeinern.

Dieses Patch kommt nur wenige Tage nach Marvel’s Spider-Man 2 Patch 7, der bereits am 3. April veröffentlicht wurde. Das vorherige Update behebt eine Vielzahl visueller Probleme, darunter pixelierte Innenobjekte und zu glänzende Pflanzen bei aktivierten Ray-Traced Interiors. Zudem wurde das Flackern von Schatten im Zusammenhang mit bestimmten Ambient Occlusion-Einstellungen korrigiert, sowie viele weitere Änderungen zur Steigerung der visuellen Konsistenz und Leistung vorgenommen.

Werbung

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 41: SWITCH 2 – Evolution oder Revolution?

Quelle: x.com via @insomniacgames