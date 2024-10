Insomniac bestätigt: Keine Story-DLCs für Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac hat bestätigt, dass keine zusätzlichen Story-DLCs für Marvel’s Spider-Man 2 geplant sind. Diese Ankündigung enttäuschte viele Fans, die auf Erweiterungen gehofft hatten, nachdem das Spiel im Oktober 2023 für die PS5 veröffentlicht wurde.

Während Spider-Man (2018) nur einen Monat nach der Veröffentlichung die Erweiterung „The City That Never Sleeps“ erhielt, gab es bis zum Datenleck bei Insomniac im Dezember 2023 keine Hinweise auf DLCs für Spider-Man 2. Der Leak enthüllte drei geplante Story-Erweiterungen, die ungelöste Handlungsstränge des Hauptspiels aufgreifen sollten. Doch Insomniac stellte klar, dass es „keine zusätzlichen Story-Inhalte geplant“ habe, was viele Hoffnungen zerstörte.

Die Entscheidung von Insomniac, keine Story-DLCs anzubieten, hat bei vielen Fans Unverständnis ausgelöst, insbesondere da das Spiel mehrere offene Handlungsstränge hinterließ, wie das Spider-Verse und die Schurken Carnage und Chameleon. Diese könnten nun erst in einer Fortsetzung oder im gemunkelten Venom Spin-off aufgegriffen werden. Die fehlenden DLCs werfen auch Fragen zur Preisgestaltung auf, da einige Spieler meinen, dass die Länge der Kampagne ohne zusätzliche Inhalte den Preis von 70 Dollar nicht rechtfertigt.

Was bedeutet das für Fortsetzungen und Spin-offs?

Ein weiteres großes Anliegen betrifft das Venom Spin-off-Spiel, das angeblich für 2025 geplant ist. Obwohl 2024 bald endet, hat Insomniac noch keine Details zu Venom: Lethal Protector veröffentlicht. Einige Fans befürchten, dass, wenn das Venom-Spiel nicht spätestens bis Sommer 2025 angekündigt wird, es weitere schlechte Nachrichten geben könnte. Diese Unsicherheit lässt viele Fans spekulieren, ob die ursprünglichen Pläne durch den Datenleck oder andere strategische Überlegungen geändert wurden.

Insgesamt bleibt unklar, warum Insomniac die Story-DLCs gestrichen hat, obwohl sie anscheinend in Planung waren und von vielen Fans sehnlich erwartet wurden. Dies hat zu Enttäuschung und Besorgnis in der Fangemeinde geführt, da ungelöste Handlungsstränge und der hohe Preis des Spiels ohne zusätzliche Inhalte schwer zu rechtfertigen sind. Die Hoffnungen ruhen nun auf zukünftigen Veröffentlichungen wie Spider-Man 3 oder dem Venom-Spin-off, um die offenen Fragen zu beantworten und die Fans zufriedenzustellen.