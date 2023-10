Loki: Erste Folge mit “X-Men”-Easter Egg?

Der Start der zweiten Staffel soll ein Easter Egg beeinhalten, das Fans schon auf die Ankunft der X-Men vorbereiten könnte.

Loki (Tom Hiddleston) in Marvel Studios' LOKI, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

Spoiler für die erste Folge von Loki

Die zweite Staffel der Marvel-Serie Loki startete letzten Freitag und sie konnte gar nicht früh genug kommen. Denn das MCU ist derzeit an einem Punkt angelangt, an dem es jede Hilfe benötigt. Denn nach Jahre der Überflutung des Marktes mit einem Film (und Serien) nach dem anderen, scheinen Fans erstmalig genug zu haben. Trailer werden gehasst. Filme nehmen an Qualität ab. Und das Chaos hinter den Kulissen ist sogar noch viel gravierender. Doch mit der zweiten Staffel soll sich das ändern. Immerhin gilt die 2021 erschienen erste Staffel für viele als das beste, das Marvel im Zuge ihrer Multiverse-Saga bislang veröffentlichte.

Und die gute Nachricht: Bereits die erste Folge der Serie setzt nahtlos an die Qualität der ersten Staffel an. Loki ist immer noch erfrischend eigenständig, charaktergetrieben und produktionstechnisch hochwertiger als viele andere “Disney+”-Serie der letzten Zeit. Und weil das Multiversum nahezu unendliche Möglichkeiten bietet, ist auch die Serienpremiere von Loki Staffel 2 wieder ein Ort für zahlreiche Easter Eggs. Neben Referenzen auf beliebte Thor-Comics, lässt jedoch ein Easter Egg die Community nicht los. So vermuten einige Fans, dass wir in der ersten Folge einen Verweis auf die Kinder des Atoms, die lang erwartete X-Men, bekommen haben.

So helfen in der Folge Mobius und der neu eingeführte Techniker Ouroboros dem zeit-ausschreitenden Loki, ihn wieder nur in einen Zeitstrang zu versetzen. Hierfür müssen sie einen besonderen Zeit-Extraktor verwenden, der hinter einer massiven, roten Tür verschlossen liegt. Fans der X-Men-Filme ist jedoch sofort aufgefallen, dass jenes Türdesign fast genauso aussieht, wie jene Tür, die in den Filmen Cerebro beschützte. Samt runder Sphäre in der Mitte, die von einem markanten “X” umgeben ist.

Did this scene in 'LOKI' remind you of something? 👀 #Loki pic.twitter.com/gSQayVRFdX — X-Men Updates (@XMenUpdate) October 6, 2023

Auf X (ehemals Twitter) ist man sich einig, dass es sich dabei nicht um einen Zufall handeln kann. Dafür sind die Designs zu ähnlich. Was das vermeidliche Easter Egg jedoch für Loki Staffel 2 bedeutet, ist nicht klar. Ob tatsächlich schon in dieser Staffel mit den X-Men gerechnet werden kann, oder erst im kommenden Deadpool 3, muss sich also erst zeigen.