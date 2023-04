Marvel verliert vielleicht den großen Bösewicht der Multiverse-Saga

Jonathan Majors galt für viele als die große Hoffnung des MCUs. Doch jetzt stellt der Kang-Schauspieler Marvel vor eine Schwierige Wahl.

Marvel hat derzeit kein Glück. Nach jahrelangem Erfolg scheint das Filmuniversum derzeit zu stagnieren. Schlechte Kritiken kommen vermehrt. Einspielergebnisse bleiben deutlich hinter den Erwartungen. Und ein fehlender roter Fade, lässt manche Fans schon an ein Ende der Ära der Comic-Verfilmungen glauben. Doch mit der Multiverse-Saga, die ihren Abschluss mit Avengers 5 und 6 finden soll, hätte sich das ändern können. Vorwürfe der Gewalt gegen den wichtigsten Schauspieler dieses Vorhabens, könnten diese Plänen nun jedoch zunichtemachen.

Bleibt Jonathan Majors Marvels Kang, der Eroberer?

Marvel hatte in ihren ersten Jahren ein Problem mit ihren Bösewichten. Zu seicht, zu einfallslos und kaum Motivation, die über die Weltherrschaft hinausgeht, hatten sie. Das änderte sich spätestens mit Loki und Thanos. Deshalb schmerzt es umso mehr, dass letzterer in Avengers: Infinity War ursprünglich satte 45 Minuten mehr Spielzeit gehabt hätte. Ähnlich verhielt es sich mit dem von Jonathan Majors gespielten Kang, der Eroberer, der in Loki Staffel 1 zum ersten Mal aufgetreten ist. Der talentierte Schauspieler schaffte es in wenigen Szene Lust auf einen Gegner zu machen, der in den kommenden Jahres das MCU prägen sollte.

Für viele war er es auch, der das einzige wirkliche Highlight im ansonsten sehr durchwachsenen Ant-Man: Quantumania darstellte. Umso schockierender war es daher, dass vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass Majors wegen Körperverletzung und Misshandlung in Untersuchungshaft genommen wurde. Der Schauspieler soll seine Freundin bedroht und gewürgt haben. Majors Anwalt behauptete prompt, dass alle Vorwürfe falsch wären und Majors ,,wahrscheinlich das Opfer” ist. Am 8. Mai muss sich der Schauspieler einem Richter stellen, woraufhin vermutlich mehr bekannt wird. Unüblich in solchen Fälle, äußerte sich Marvel bisher allerdings noch nicht in einer offiziellen Stellungnahme.

Die Situation erweist sich indes als schwierig. Während Marvel und auch der Schauspieler selbst schweigen, ist der Vorfall für Außenstehende derzeit noch sehr unklar. In den meisten Fällen versuchen sich große Unternehmen jedoch vehement gegen Gewalt auszusprechen, wenn einer ihrer Stars mit Vorwürfen konfrontiert wird. Doch das zukünftige MCU, das in großen Stücken auf Jonathan Majors Kang beruht, kann sich das Wegfallen des Superstars vielleicht nicht mehr leisten. Marvel und Disney sind daher wohl bedacht darauf, erst einmal abzuwarten, bevor sie die wichtige Rolle ersetzen. Dennoch ist das nur die neuste Hürde auf dem langsam voranschreitenden Weg der Comic-Verfilmungen in Richtung Boden.