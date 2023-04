The Marvels: neuer MCU-Film wird schon jetzt gehasst

The Marvels wird es nicht leicht haben. Die Fans zeigen sich schon jetzt mehr als unbeeindruckt von dem Crossover.

Brie Larson as Captain Marvel/Carol Danvers in Marvel Studios' THE MARVELS. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2023 MARVEL.

Das MCU ist auf einem absteigenden Ast. Nachdem Superheldenfilme für viele Jahre die Kinolandschaft prägten, scheint der Markt nun übersättigt zu sein. Wir gehen sogar so weit von einem Ende der Superhelden-Ära zu sprechen. Nachdem eine Disney+”-Serie nach der anderen erschien und die Filme hinter den Erwartungen zurückblieben, erhofft sich Marvel mit dem Start ihrer neuen Multiverse-Saga an die vergangenen Erfolge anzuknüpfen. Doch dieses Vorhaben steht schon jetzt unter einem schlechten Stern. So muss sich Marvel unter Umständen vom größten Star dieser Pläne trennen. Und geht es nach den Fans, dürfte ihr kommender Film, The Marvels, am Misserfolg auch nichts ändern.

The Marvels wird auf YouTube gehasst

So hat der erste Trailer des im November startenden Crossovers die meisten schlechten Bewertungen eingeheimst, die ein Marvel-Trailer bisher auf YouTube bekommen hat. Der zweiminütige Teaser hat bisher über 300.000 Tausend Dislikes erhalten, sowie eine Kommentarabteilung, die nur so von Hass-Kommentaren und Frauenfeindlichkeit trieft. Es scheint, dass der Grund hierfür wieder so offensichtlich wie idiotisch ist. Nämlich, dass die drei Heldinnen des Films Frauen sind.

So führt The Marvels die drei Heldinnen des MCUs zusammen, die bereits in Filmen und Fernsehsendungen ihre Auftritte hatten und sich diesmal einer kosmischen Bedrohung stellen müssen. Dass Marvel-Filme und Serien mit Frauenfokus oftmals eine Zielscheibe für Internettrolle sind, hat die Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen. So musste sich ,,Captain Marvel”-Star Brie Larson seit ihres Erstauftritts sexistische Kommentare und Anfeindungen gefallen lassen.

Ähnlich erging es der jungen Schauspielerin Iman Vellani, die in der ,,Disney+”-Serie Ms. Marvel ihr Debut feierte und mit rassistischen Anfeindungen und “Review Bombing” konfrontiert war. Ganz zu schweigen von She-Hulk. Nun scheint die dunkle Seite des Internets erneut ihren Frust kundzutun, ohne den Film überhaupt gesehen zu haben. Jeder hat das Recht darauf einen Film nicht zu mögen. Wenn der MCU-Trend so weitergeht, dann dürfte The Marvels wohl sowieso den ein oder anderen enttäuschen. Aber eine Produktion zu verdammen und deren Schauspielerinnen mit rassistischen und sexistischen Kommentaren zu überhäufen, ist nicht nur mehr als peinlich, sondern auch ein Verhalten, das “echte Fans” nicht an den Tag legen sollten.