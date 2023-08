The Boys ziehen Gerüchte durch den Kakao dass einer ihrer Schauspieler bei Fantastic 4 mitspielen soll

Er dementiert diese Gerüchte selbst vehement.

Jack Quaid in The Boys © Amazon Prime Video

Nach all dem Trubel darüber, dass The Boys Schauspieler Jack Quaid als The Human Torch (Die menschliche Fackel, Johnny Storm) für das kommende Fantastic 4 Reboot besetzt worden war, entschied sich der offizielle Twitter-Account von The Boys, seine lustig spitzfindigen Gedanken zu diesem Thema rund um die Gerüchte zu teilen und dabei einen bestimmten Moment aus Staffel 2 zu referenzieren.

Mit den Gerüchten, dass Quaid als Human Torch in Fantastic Four besetzt worden war – was angeblich nicht wahr ist – bezog sich der Twitter-Account von The Boys auf ihre Version dieses Supes. Dies taten sie, während sie die Gerüchte um Quaids Besetzung in der Marvel Cinematic Universe-Interpretation von Fantastic Four kommentierten.

He’s already in a pretty fantastic four pic.twitter.com/jdMEzlpXUo — Prime Video (@PrimeVideo) August 3, 2023

The Boys Schauspieler Quaid dementiert alle Fantastic 4 Gerüchte

Nach dem Klatsch über Quaids Rolle als Human Torch in Fantastic 4 tweetete der Twitter-Account von Prime Video ein Bild von Quaids Hughie Campbell neben Billy Butcher, Frenchie und Mother’s Milk. “Er ist bereits in einer ziemlich fantastischen Vier,” lautet die Bildunterschrift. Der Twitter-Account von The Boys antwortete auf den Tweet mit einem Bild von zwei Szenen aus der Show – einmal Lamplighter, wie er sich in Staffel 2 selbst anzündet, und dann Campbell, der entsetzt zusieht, wie der Supe sich mit seiner eigenen Superkraft tötet.

Lamplighter war eine entscheidende Figur in Staffel 2 von The Boys. Nachdem er aufgrund zuvor mysteriöser Umstände, die bis zur ersten Staffel führten, aus The Seven ausgetreten war – was zur Einstellung von Starlight als seine Nachfolgerin führte – wurde in der nächsten Staffel enthüllt, dass Lamplighter ursprünglich erpresst wurde, ein Spion für The Boys zu sein, um Vought zu Fall zu bringen.

Allerdings plante Lamplighter einen Putsch, als er beabsichtigte, die Anführerin des Teams, Grace Mallory, zu töten, um sich von der Erpressung zu befreien. Leider liefen die Dinge schief, als er versehentlich ihre Enkel anstelle von ihr tötete. Obwohl Lamplighter kein Heiliger war, verstand er das Unrecht seiner Taten und versuchte aufrichtig, sich für das, was er getan hatte, zu entschuldigen, indem er The Boys half, bevor er Selbstmord beging.

Flamme an und Flamme endgültig aus

Es wäre eine ziemlich interessante Wendung gewesen, wenn Quaid den tatsächlichen Helden der Fantastic Four gespielt hätte, von dem Lamplighter eine Parodie ist. Es ist schon lustig genug, Quaid als Superman in der neuesten Inkarnation von Superman in My Adventures With Superman zu sehen, da er in The Boys einen Charakter spielt, der aktiv versucht, Supes aus der Welt zu eliminieren, weil sie ihre Macht missbrauchen. Wenn er zusätzlich zum MCU hinzugekommen wäre, würde das die Ironie nur verstärken.

Chris Evans und Michael B. Jordan haben die Figur zuvor gespielt, daher wäre Quaid auch eine interessante Wahl gewesen, um Johnny Storm zu verkörpern. Quaids Rolle als der ernsthafte Mann, der in der Welt der Supes fehl am Platz ist, den er in The Boys meisterhaft darstellt, hätte The Human Torch in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen können. Das MCU hat in den letzten Jahren Schwierigkeiten gehabt, seine Fans zu begeistern, und Fantastic Four ist einer seiner letzten Versuche, sein Publikum zu halten.

The Boys Schauspieler Jack Quaid wäre eine faszinierende Wahl gewesen, und faszinierende Besetzungsentscheidungen sind das, was sie brauchen, wenn sie dieses bevorstehende Reboot der Fantastic 4 erfolgreich gestalten wollen. Denn neben der mittelmäßigen Unterhaltung der ursprünglichen zwei Filme, war das erste Reboot eine wahre Katastrophe.

Die Staffeln 1-3 von The Boys können auf Prime Video gestreamt werden, und Fantastic Four soll am 2. Mai 2025 in den Kinos veröffentlicht werden.