The Boys (c) Amazon Prime Video

Seth Rogan ist einer der Produzenten hinter dem Amazon Superhelden-Hit The Boys. Da es letztes Jahr leider keine echte Comic Con gab, meldete er sich von der Comic Con: At Home. Dort plauderte er ganz locker über The Boys Season 3, über mögliche Drehtermine und Ergänzungen im Cast. So ist bereits ein neues Gesicht bestätigt. Es ist niemand geringerer als Dean Winchester Darsteller Jensen Ackles. Was für großartige Nachrichten.

The Boys Season 3 mit Dean Winchester

Seine Besetzung wurde bereits letztes Jahr bestätigt und somit eine große Fangemeinde begeistert. Seth Rogan hat dies nicht nur bestätigt sondern auch ein weiteres Gerücht angesprochen. Wonach ein weiterer Winchester im Gespräch war. Jeffrey Dean Morgan, der Dean Winchesters Vater in Supernatural spielte aber wohl besser bekannt ist als Negan in The Walking Dead. Laut Rogan hatte es bereits Gespräche mit Morgan gegeben mit einer genauen Rolle.

Ob wir beide in The Boys Season 3 sehen werden ist anzuzweifeln. Einzig Ackles ist hundertprozentig bestätigt. Er schlüpft in die Rolle von Soldier Boy, der erste Superheld der Welt. Ein frecher, witziger und zugleich gefährlicher Charakter. Die perfekte Mischung für den charismatischen Jensen Ackles, der all diese Attribute bereits als Dean Winchester zur Perfektion gezeigt hatte. Ich muss an dieser Stelle wirklich als Fan sprechen und freue mich über diese Besetzung.

The Boys Season 3 hat noch nicht mit dem Dreh begonnen, aber Rogan hofft, dass in der ersten Hälfte von 2021 der Dreh los gehen kann. Abhängig von der Lage rund um den Virus und Drehbedingungen versteht sich. Aber die Hoffnung ist da, denn es dürfte wohl alle Beteiligten bereits in den Fingern jucken loszulegen.