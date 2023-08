The Boys: Was bringt das Gen V Spin Off mit?

The Boys Stil eindeutig erkennbar

The Boys (c) Amazon Prime Video

Etwa 40% der hochbudgetierten Unterhaltung, die für den durchschnittlichen Zuschauer verfügbar ist, basiert aktuell auf irgend einem Comicbuch und dessen Vorlage. Die Marvel- und DC-Kinouniversen bringen unzählige Filme und Serien hervor, aber sie sind bei weitem nicht die einzigen Akteure auf dem Markt. Eine der meistgefeierten Comicbuch-Adaptionen in jüngster Zeit war Eric Kripkes “The Boys”. Und The Boys bekommt nun ein Spin Off, welches das Universum mit der Live-Action-Serie “Gen V” erweitert.

Viele Kritiker von Garth Ennis’ Originalcomic sahen diesen als bösartig, ekelhaft oder unnötig grausam an. Die TV-Adaption hat ihre Satire erweitert, um ein breiteres Spektrum sozialer Missstände anzugreifen, während sie ihre Charaktere mehr wie Menschen behandelt.

The Boys Spin Off: Worum geht es in Gen V?

Vought International besitzt praktisch jeden Aspekt der Superheldengesellschaft in “The Boys”. Sie weisen Supes den Städten zu, verwalten die Besetzung der “Seven”, produzieren Compound V, betreiben Medien, die ihre Aktionen glorifizieren, und zahlen Gesetzgeber, um das System unreguliert zu halten. Gen V wird die von ihnen geschaffene Universität des “The Boys Universums” zeigen, die junge Erwachsene mit übermenschlichen Fähigkeiten dazu ausbildet, sich ihrem Stamm von Supes anzuschließen.

Die Serie wird gleichzeitig mit der bevorstehenden vierten Staffel von “The Boys” spielen. Sie spielt an der Godolkin University School of Crimefighting, der einzigen national anerkannten Hochschuleinrichtung, die darauf ausgerichtet ist, Supes zu Helden auszubilden. Jeder, der mit Voughts Methoden vertraut ist, wird wissen, dass ihre Universität wahrscheinlich keine stabilen, gesunden Erwachsenen hervorbringen wird.

Die Hauptfigur von Gen V ist Marie Moreau, gespielt von Jaz Sinclair, bekannt aus “Chilling Adventures of Sabrina”. Moreau ist eine Erstsemester-Studentin an der Godolkin University, die Blut manipulieren kann. Obwohl sie aus schwierigen Verhältnissen kommt, hat ihre Leistung in Klassen und Wettbewerben sie als Phänomen gekennzeichnet. Fans haben die Figur kurzzeitig in der Datenbank des Red River Institute gesehen, einem Waisenhaus für Supes.

Sie ist ehrgeizig, aber die Herausforderungen werden schnell bedrohlich. Marie und ihre Kommilitonen müssen an einer Reihe von Battle-Royale-Tests teilnehmen, bei denen die Abschlussklasse sterben könnte. Es wurde mit “The Hunger Games” verglichen, und der Trailer ist so actiongeladen und blutgetränkt wie die Schwester-Serie.

Maries Kommilitonen haben Kräfte wie Schrumpfen, Metallbiegen, Feuerbeschwörung und Geschlechtsumwandlung. Zurückkehrende Charaktere wie A-Train, Voughts Pressesprecherin Ashley Barrett und Soldier Boy werden kurze Gastauftritte haben. Die Serie wird mit “The Boys” verbunden sein, eröffnet aber neue Elemente des Franchise.

Worum geht es in “We Gotta Go Now”?

Gen V basiert lose auf dem siebten Handlungsbogen von Garth Ennis’ ursprünglichem Comic, “We Gotta Go Now”. Es handelt sich um eine in sich abgeschlossene Erzählung, die nur begrenzte Überschneidungen mit der größeren Geschichte hat. Die TV-Serie konzentriert sich im Allgemeinen stärker auf Butcher und seine Bemühungen, die Seven zu zerstören, während der Comic mehr Supes einbezieht. Der besagte Handlungsbogen ist Garth Ennis’ Version der X-Men.

Die Boys sind damit beauftragt, die G-Men zu untersuchen, ein großes Team jugendlicher Supes, das in mehrere kleinere Gruppen aufgeteilt ist. Die G-Men werden von einem gewissen John Godolkin angeführt, dem Namensgeber der Gen-V-Universität. Die Showrunner haben klargestellt, dass die Serie sich locker an die Vorlage halten wird. Fans, die den Comic nicht mögen, sollten hoffen, dass die Anlehnung sehr lose erfolgt.

“We Gotta Go Now” beginnt mit dem gewaltsamen Suizid eines G-Men-Mitglieds namens Silver Kincaid. Butcher wird damit beauftragt, sich in Godolkins Imperium einzuschleichen, um die Ursache zu ermitteln und die moralische Ausrichtung der Organisation zu beurteilen. Hughie schlüpft in ein albernes Kostüm, um den Initiations-Test zu bestehen. Er hat Erfolg und stellt fest, dass die meisten seiner neuen Kollegen anständig, wenn auch etwas gestörte junge Supes sind.

Er wird zu einer jungen Abspaltung der G-Men geschickt, wo er seine Tarnung auffliegen lässt. Frenchie und Kimiko (im Comic nur als “die Weibliche” bekannt) tauchen auf und retten ihn. Butcher befragt den einzigen Überlebenden. Das Kind enthüllt, dass Godolkin die G-Men erschafft, indem er Kinder willkürlich entführt und sie regelmäßig Compound V aussetzt.

Diejenigen, die überleben, erhalten Superkräfte. Godolkin missbraucht auch regelmäßig jedes Kind sexuell, um eine kultartige Basis williger Sklavenkinder zu schaffen, die sich nur gelegentlich selbst töten, um ihrem Trauma zu entkommen. Die Geschichte endet abrupt, als Vought Godolkin und die G-Men von einem Team von Soldaten mit Flammenwerfern zerstören lässt, um die Untersuchung abzuschließen und zu verhindern, dass Kincaids Tod weitere Fragen aufwirft.

Gen V scheint die Idee einer ausschweifenden Hochschule voller Supes aus “We Gotta Go Now” übernommen zu haben, aber nicht viel mehr. Dies ist die beste Methode, um diese spezielle Geschichte zu adaptieren, da “Was wäre, wenn Charles Xavier ein Kinderschänder wäre?” heutzutage kein lohnenswerter Vorschlag für einen schlechten YouTube-Sketch wäre. Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg und Gen-V-Showrunner Craig Rosenberg scheinen ihre Serie weiterhin darauf auszurichten, das Gute aus Garth Ennis’ Werk herauszuziehen, ohne die weniger angenehmen Aspekte mitzuschleppen.