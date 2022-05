Echter Jurassic Park könnte bereits 2025 möglich sein

Ein buntbemalter Jeep, der auf Schienen an riesigen Gehegen vorbeifährt. Er bleibt vor einem meterhohen Zaun stehen und ein kleines Zieglein wird an einem Kran hinter die Absperre gezogen. Dann hört ihr ihn, bevor er sichtbar ist. Ein T-Rex erscheint aus dem Dickicht und verschlingt seine Beute mit einem Bissen. Wenn auch ihr immer schon mal einen echten Jurassic Park erleben wolltet, dann habt ihr die mittlerweile sechsteilige Reihe nicht besonders aufmerksam gesehen. Denn da gings nicht ganz so ,,gut” aus.

Wenn es nach einem Wissenschaftler ginge, wäre aber genau das bereits in wenigen Jahren möglich. (via OE24) Jedenfalls im Prinzip. Laut dem US-Amerikanischen Paläontologen Jack Horner, wäre die Technologie bereits im Jahr 2025 in der Lage, die Urzeitechsen wieder aufleben zu lassen. Doch es gibt einen klitzekleinen Haken:

Denn Horner plant das genetische Material der Dinosaurier mit ihren lebenden Nachfahren zu verbinden: Den Hühnern. So soll es möglich sein Hühner gentechnisch so zu verändern, dass sie Eigenschaften ihrer urzeitlichen Vorfahren übernehmen. Sie sollen dadurch so furchterregend und bedrohlich wirken, wie ihre großen Vorbilder in Jurassic Park.

,,Der Schwanz ist das größte Problem”

In einer Diskussionsrunde erklärt der Paläontologe weiter, dass die Verbindungen zwischen den klassischen Dinosauriern und Hühner mehrfach sind. Sowohl was Arme, Beine und Flügel betrifft, ähneln sie sich heute noch deutlich. Horner hofft daher schon bald die ersten genetischen Veränderung vornehmen zu können. Der Schwanz sei momentan noch das größte Problem, meint er.

Bis der Chickensaurus aber Wirklichkeit ist und beispielsweise Teil der riesigen Dino-Auswahl in Jurassic Park: Evolution 2 wird, müssen wir aber dennoch noch etwas warten. Aber klar ist sicherlich schon jetzt: Sobald das erste fleischfressende Hühnchen durch die Gegend stampft, sind wir einem echten Jurassic Park etwas näher. Ob Besucher dann genau so gerne sehen wollen, wie die kleinen tyrannische Hühner lebende Ziegen zerfleischen, ist jedoch nicht ganz so sicher.