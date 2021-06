Horizon: Forbidden West – Entwicklung ist so gut wie abgeschlossen

Horizon: Forbidden West - (C) Guerilla Games, Sony

Horizon: Forbidden West ist so gut wie fertig! Das bestätigen jetzt die Entwickler bei Guerilla Games. Der heißersehnte Nachfolger des 2017 für die PS4 erschienen Horizon: Zero Dawn befände sich demnach gerade in der letzten Phase der Entwicklung.

Vor wenigen Tagen konnten erst Fans mit dem ersten PS5 Gameplay-Material des kommenden postapokalyptischen Actionspiels versorgt werden. Neben neuen Gegnern, altbekannter überragender Grafik und neuen Gadgets, zeigten die ersten 20-Minuten schon einen spannenden Einblick, in das vermutlich am heißesten erwartete Playstaion-Spiel des Jahres.

Der Game Director für Horizon: Forbidden West vermeldet nun, dass das was wir gesehen haben, schon ein nahezu fertiges Produkt ist. Denn so wäre das Spiel laut Mathjis de Jonge bereits aus der Beta-Phase heraus. (via Gamerant) Nun müssten die Entwickler nur noch am Feinschliff feilen, um das fertige Spiel so fehlerfrei und rund wie möglich zu gestalten. Ob die versprochenen 60FPS und Leistung auf der PS5 auch schon reibungslos laufen, erwähnt er jedoch nicht.

Er merkt jedoch auch an, dass bestimmte Aspekte der Gegnermaschinen noch hinterherhinken. Welche Roboter-Dinosaurier hierbei jedoch so eine enorme Zeit beanspruchen, ist unklar. Damit die Gegner jedoch genau so beeindruckend und dynamisch wie im gezeigten Spielmaterial agieren, müssen sie jetzt noch ein letztes Mal daran feilen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Horizon: Forbidden West – Release in diesem Jahr ischer?

Obwohl sich Fans von Horizon: Forbidden West mit dem ersten Spielmaterial der Fortsetzung begeistert zeigten, führte es jedoch auch zu Ernüchterung. Denn so wissen Spieler immer noch nicht, wann denn nun das Abenteuer rund um die rothaarige Bogenschützin Aloy weitergehen würde. Könnte es genau so verschoben werden, wie unlängst God of War: Ragnarok?

Die neuste Meldung rund um den aktuellen Entwicklungsstand des Spiel kann die Fans jedoch aufatmen lassen. Auch wenn ein Releasetermin noch nicht bestätigt ist, kann man nunmehr von einer Veröffentlichung im letzten Viertel 2021 ausgehen. Die Entwicklung scheint gut voranzugehen und es müssen wohl nur noch kleinere Fehler und Mechaniken ausgebessert werden. Einem baldigen Abschuss steht also nichts im Weg.

Horizon: Forbiddon West erschein exklusiv für PS4 und Playstation 5.