Horizon Forbidden West unterstützt 60 FPS auf PlayStation 5 (PS5)

Horizon Forbidden West bekommt einen 60 FPS Leistungsmodus für die PS5. - (C) Guerilla Games, Sony Interactive Entertainment; Bildmontage: DailyGame

Horizon Forbidden West wird einen 60 FPS-Leistungsmodus auf der Sony PlayStation 5 (PS5) erhalten. Diese Information stammt vom Entwickler des Spiels, Guerilla Games.

In einem Interview mit dem französischen YouTuber Julien Chièze haben die Entwickler bestätigt, dass das Spiel mit einem 60-FPS-Leistungsmodus für die Next-Gen-Konsole geliefert wird. Dies ist das erste Mal, dass ein Horizon-Titel neben der PC-Version des ersten Spiels in 60 FPS auf einer PlayStation-Konsole spielbar ist.

Sony hatte kürzlich angekündigt, dass die Fortsetzung von God of War und Gran Turismo 7 auch für die PS4 erscheinen werden und damit generationsübergreifende Spiele wie Horizon Forbidden West werden. Die Fortsetzung von God of War wurde auf 2022 verschoben, obwohl noch kein Release-Datum für Gran Turismo 7 festgelegt ist.

Horizon Forbidden West ist das nächste Kapitel des beliebten Open-World-Rollenspiels von Guerrilla Games. Es wurde bestätigt, dass es wahrscheinlich 2021 für PS4 und PS5 veröffentlicht wird, aber in einem kürzlichen Interview hat der Studioleiter der PlayStation Studios, Herman Hulst, angedeutet, dass sich das Spiel eventuell auf 2022 verschieben könnte. So richtig festlegen möchte sich niemand bei Sony über den Release-Termin von Horizon Forbidden West. Noch nicht.

Auch möchte man Verhindern das ein Spiel frühzeitig auf den Markt kommt, ähnlich wie bei Cyberpunk 2077. Das gezeigte Gameplay-Material wird wohl auch wenig mit der PS4-Version zu tun haben, die aufgrund der Verfügbarkeit der PS5 wohl noch wichtiger als die Next-Gen-Version für den Verkauf des Spiels notwendig sein wird.

60 FPS als neuer Standard für exklusive PlayStation-Spiele auf PS5?

60 Frames pro Sekunde (60 FPS) scheinen für die meisten von PlayStation Studios entwickelten First-Party-Spiele zu kommen, wie eben auch bei Horizon Forbidden West. Ratchet and Clank: Rift Apart bietet auch einen 60-FPS-Leistungsmodus, der auch in fast allen PS5-Startspielen verfügbar war, einschließlich Demon’s Souls und dem kürzlich veröffentlichten Returnal.

Sony legt auch für seine älteren PS4-Spiele auf der PS5 nach. Folgende First-Party-Spiele haben auf der PlayStation 5 einen 60 FPS-Modus bekommen: Ghost of Tsushima, God of War, Days Gone und kürzlich The Last of Us 2.

Horizon Forbidden West befindet sich bei Guerilla Games für PS4 und PS5 in Entwicklung. Release-Termin ist voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022.