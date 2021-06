God of War: Ragnarok kommt doch nicht mehr in diesem Jahr

God of War (2018) - (C) Sony Santa Monica Studio

Viele sahen es schon kommen. Immerhin ist es seit dem ersten Titelbild sehr ruhig um God of War: Ragnarok geworden. Obwohl wir erst kürzlich von einer Namensänderung des Spiels berichteten. Die Fortsetzung des Soft-Reboots von 2018 hätte eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Doch jetzt haben wir Gewissheit, dass man damit bis zum nächsten Jahr nicht mehr rechnen kann.

In einem neuen Blog Post der offiziellen Seite bestätigt Herman Hulst, – Chef von Sony Worldwide Studios – dass die Fortsetzung nunmehr auf das nächste Jahr verschoben wurde.

Sony möchte den Entwickler von Santa Monica Studios so die Möglichkeit geben, dass sie für die Fans das bestmögliche Spiel herstellen können.

Auch wenn die Verschiebung des heißerwarteten Spiels aufs nächste Jahr bedauerlich ist, sind das nicht unbedingt schlechte Nachrichten. Durch die katastrophalen Veröffentlichung von Spielen wie Cyberpunk 2077 haben wir gesehen, was ein Extrajahr an Entwicklungszeit für einen Unterschied machen kann.

Hermen Hulst hat jedoch auch gute Nachrichten für all diejenigen, die trotz unserer Geheimtipps, noch keine PS5 abstauben konnte.

God of War: Ragnarok auf der PS4

So betont er noch einmal, dass Spiele wie God of War: Ragnarok, Horizon: Foribidden West und Grand Turismo 7 sowohl für die Playstation 5, als auch die PS4 erscheinen:

,,Wo es Sinn macht, ein Spiel für PS4 und PS5 zu entwickeln, […] werden wir das auch weiterhin im Blick behalten. Und wenn PS4-Besitzer dieses Spiel spielen wollen, dann können sie das. Wenn sie aber die PS5-Version spielen wollen, dann ist auch die für sie da.“

Für Besitzer der letzten Konsolengeneration sind das sicherlich gute Nachrichten. Immerhin ist es für viele bisher schlicht noch nicht möglich gewesen, an eine der neueren Konsolen zu gelangen. Ob die alten Konsole God of War: Ragnarok an der volle Leistung hindert, denn irgendwie müssen Kompromisse geschlossen werden, erwähnt Hulst nicht.

Vielmehr betont er, dass es auch sehr wichtig ist, dass die ,,PS5 auch Vorzeigespiele“ hat. Deswegen wären Returnal und das kommende Ratchet and Clank: Rift Apart auch exklusiv für die Playstation 5.

Das nächste God of War erscheint nicht vor 2022.