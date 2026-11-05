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PS4 bekommt überraschend noch ein neues Firmware-Update

i PS4 bekommt überraschend noch ein neues Firmware-Update
Artikel von Markus Bauer +
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Die PlayStation 4 ist inzwischen 13 Jahre alt, wird von Sony aber weiterhin gepflegt. Mit Firmware 14.02 erhält die Konsole ein neues Sicherheitsupdate. In den offiziellen Patch Notes nennt Sony lediglich mehrere behobene Sicherheitsprobleme, neue Funktionen gibt es diesmal nicht. Erst wenige Tage zuvor erhielt auch die PS5 ein vergleichbares Sicherheitsupdate. Sony empfiehlt generell, die Systemsoftware möglichst aktuell zu halten.

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