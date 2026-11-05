PS4 bekommt überraschend noch ein neues Firmware-Update

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die PlayStation 4 ist inzwischen 13 Jahre alt, wird von Sony aber weiterhin gepflegt. Mit Firmware 14.02 erhält die Konsole ein neues Sicherheitsupdate. In den offiziellen Patch Notes nennt Sony lediglich mehrere behobene Sicherheitsprobleme, neue Funktionen gibt es diesmal nicht. Erst wenige Tage zuvor erhielt auch die PS5 ein vergleichbares Sicherheitsupdate. Sony empfiehlt generell, die Systemsoftware möglichst aktuell zu halten.