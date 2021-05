Sony sagt God of War: Ragnarok könnte anderen Namen bekommen

Mehr als einen Runen-Teaser haben wir zu God of War Ragnarok noch nicht gesehen. - (C) Sony Interactive Entertainment

Nachdem nun schon eine ganze Weile verstrichen ist, ist der Name God of War: Ragnarok bei den Fans bereits wie in Stein gemeißelt. Ebenso wie das „Logo“. Als Logo wurde ein im Internet aufgetauchtes Fanart auserwählt. Aber wie es scheint ist beides von Seiten Sony nie für das kommende God of War Game bestätigt worden. Ganz im Gegenteil, heißt es aktuell bei Sony sogar, dass das Game vielleicht gar nicht Ragnarok heißen wird.

Sony: Es steht noch nicht fest wie das nächste God of War heißen wird

In einem Statement von einem Sony Sprecher zum kommenden God of War Spiel, richtete sich dieser an IGN mit der Aussage:

„Der Name und das Logo für das nächste God of War stehen noch nicht fest. Ein falsches Logo wurde leider während einer Investoren Präsentation benutzt und ist in Umlauf geraten. Wir freuen uns darauf euch bald neue Infos bieten zu können und bedauern die eventuell entstandene Verwirrung.“

Um diesen Gerüchten und Fehlinformationen entgegen zu wirken, wurde nun auch nachträglich in diesem Investor Statement das Logo auf ein gewöhnliches GoW Logo geändert. Ohne Zusatztitel oder weiter Untertitel.

Klarzustellen ist hier allerdings, dass es von Sony nur heißt dass der Titel und das Logo vom kommenden God of War nicht final sind. Das bedeutet nicht, dass es auf gar keinen Fall so heißen wird. Nur wäre es aktuell falsch, diese Annahmen zu bestätigen, da sich im Laufe der Entwicklung das Logo mit hoher Wahrscheinlichkeit und der Titel eventuell ändern könnten.

Ein Wechsel wäre allerdings unlogisch

Wenn man es aber ganz genau betrachtet, wäre es nicht Sinnvoll den Titel zu ändern. Wenn man die God of War Reihe aus dem Hause Sony kennt und verfolgt hat, weiß man, dass es den Göttern an den Kragen gehen wird, die sich mit Kratos anlegen. Und in der Nordischen Mythologie heißt der Tag der Götterdämmerung nun mal Ragnarok. Hier spielt Sony wirklich nur auf Nummer Sicher.