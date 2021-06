Forza Horizon 5: Gameplay-Video zeigt 12K-Bilder, Multiplayer & mehr

Forza Horizon 5 - (C) Playground Games, Xbox

Forza Horizon 5 wurde im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase auf der E3 2021 angekündigt. Die Optik des neuen Rennspiels von Playground Games sieht umwerfend aus, aber das wäre irgendwie noch eine Untertreibung.

Das bisher „größte Forza-Spiel“ laut dem Entwickler zeigt eine offene Welt in Mexiko – wie bereits im Vorfeld von uns vermutet. Der Racer erscheint am 9. November 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S, natürlich ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Das gezeigte Videomaterial auf YouTube kann nicht mit der Gameplay Demo mithalten. Im Video spricht der Entwickler das 12K-Fotos aufgenommen wurden und in die Landschaft des Spiels integriert wurden. So hoch sind die Texturen!

Abseits der Hintergründe im Spiel zeigt das 4K-Video eine Vielzahl von Umgebungen. Auch realistische Tag-Nacht-Zyklen sowie ein neues Wettersystem („göttliche Sonnenstrahlen“) erwarten uns. Besonders hervorzuheben ist ein Staubsturm der sich bildet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ganz zu schweigen von den Fahrzeugen von Forza Horizon 5, die eindeutig auch ein wichtiger Bestandteil des Spiels sind. Playground sagt, dass „Hunderte“ von Fahrzeugen aus der realen Welt erwartet und in das Multiplayer-Gameplay von Forza Horizon 5 eingeführt werden. Im Gameplay-Video sehen wir also wohl nur einen Bruchteil.

Neben Halo Infinite ist das Rennspiel von Playground wohl einer der beiden größten exklusiven Veröffentlichungen von Xbox für 2021. Wir werden also schon bald weitere News direkt von Xbox erhalten, so viel ist sicher.

Forza Horizon 5 erscheint am 9. November für PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Der Entwickler sagte aber nichts zu seinem anderen neuen Spiel, dass sich derzeit bei ihnen in Entwicklung befindet.