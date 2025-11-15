Die stärksten Wasser-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die besten Wasser-Typen in Legenden: Z-A bieten eine Mischung aus frühem Zugang, offensiver Stärke (oft mit Mega-Entwicklungen) und defensiver Flexibilität.

Pokémon Typ(en) Stärke & Rolle Fundort / Erwerb Quajutsu (Greninja) Wasser/Unlicht Ultra-Speed Sweeper: Extrem schnell und offensiv stark. Fange Froxy (Froakie) über die Nebenmission ‚Eine Herausforderung von Froxy‘ oder in Wild Zone 16 (spät). Impergator (Feraligatr) Wasser Bester Allround-Starter: Ausgewogene Werte für physische und spezielle Angriffe. Wähle Karnimani (Totodile) als einen deiner Starter. Garados (Gyarados) Wasser/Flug Früher Angreifer: Sehr frühe Verfügbarkeit (ab Level 20). Hohe physische Attacke. Entwickle Karpador (Magikarp) ab Level 20. Tohaido (Sharpedo) Wasser/Unlicht „Glaskanone“: Sehr hoher Angriff und Initiative, besonders als Mega-Tohaido. Fange Kanivanha (Carvanha) oder ein Alpha-Tohaido in Wild Zone 10. Starmie Wasser/Psycho Schneller Spezialangreifer: Flexibler Typ und früh mit Wasser-Stein entwickelbar. Fange Sterndu (Staryu) früh; entwickle es mit einem Wasser-Stein (erhältlich im Steinhändler-Laden auf der Vernal Avenue). Klaue (Clawitzer) Wasser Spezial-Angriffs-Coverage: Ausgezeichnete Wasser-Typ-Abdeckung und kann als Ersatz für Kampf-Typen dienen. Alpha-Klaue kann in Wild Zone 11 erscheinen. Turtok (Blastoise) Wasser Zuverlässiger Kanto-Starter: Guter, robuster Angreifer mit Mega-Entwicklung. Wähle Schiggy (Squirtle) als Kantonian-Starter in Nebenmission 22: Ein Anruf von Mable.

Quajutsu

Quajutsu ist einer der schnellsten Angreifer im Spiel und bietet mit seinem Wasser/Unlicht-Typ eine hervorragende offensive Abdeckung gegen Psycho- und Geist-Pokémon. Als Mega-Quajutsu wird es zu einem der dominantesten Sweeper im Meta.

