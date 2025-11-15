DailyGame
Die stärksten Wasser-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
3 Min. lesen
Eine Tier-Liste

Die stärksten Wasser-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Hier ist ein Guide zu den besten Wasser-Pokémon, ihrer Stärke und ihren Fundorten in Pokémon Legenden: Z-A.

i Die stärksten Wasser-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Artikel von Tim +

Die besten Wasser-Typen in Legenden: Z-A bieten eine Mischung aus frühem Zugang, offensiver Stärke (oft mit Mega-Entwicklungen) und defensiver Flexibilität.

Pokémon Typ(en) Stärke & Rolle Fundort / Erwerb
Quajutsu (Greninja) Wasser/Unlicht Ultra-Speed Sweeper: Extrem schnell und offensiv stark. Fange Froxy (Froakie) über die Nebenmission ‚Eine Herausforderung von Froxy‘ oder in Wild Zone 16 (spät).
Impergator (Feraligatr) Wasser Bester Allround-Starter: Ausgewogene Werte für physische und spezielle Angriffe. Wähle Karnimani (Totodile) als einen deiner Starter.
Garados (Gyarados) Wasser/Flug Früher Angreifer: Sehr frühe Verfügbarkeit (ab Level 20). Hohe physische Attacke. Entwickle Karpador (Magikarp) ab Level 20.
Tohaido (Sharpedo) Wasser/Unlicht „Glaskanone“: Sehr hoher Angriff und Initiative, besonders als Mega-Tohaido. Fange Kanivanha (Carvanha) oder ein Alpha-Tohaido in Wild Zone 10.
Starmie Wasser/Psycho Schneller Spezialangreifer: Flexibler Typ und früh mit Wasser-Stein entwickelbar. Fange Sterndu (Staryu) früh; entwickle es mit einem Wasser-Stein (erhältlich im Steinhändler-Laden auf der Vernal Avenue).
Klaue (Clawitzer) Wasser Spezial-Angriffs-Coverage: Ausgezeichnete Wasser-Typ-Abdeckung und kann als Ersatz für Kampf-Typen dienen. Alpha-Klaue kann in Wild Zone 11 erscheinen.
Turtok (Blastoise) Wasser Zuverlässiger Kanto-Starter: Guter, robuster Angreifer mit Mega-Entwicklung. Wähle Schiggy (Squirtle) als Kantonian-Starter in Nebenmission 22: Ein Anruf von Mable.

Quajutsu

Quajutsu ist einer der schnellsten Angreifer im Spiel und bietet mit seinem Wasser/Unlicht-Typ eine hervorragende offensive Abdeckung gegen Psycho- und Geist-Pokémon. Als Mega-Quajutsu wird es zu einem der dominantesten Sweeper im Meta.

Werbung

Impergator

Impergator gilt als die beste Wahl unter den Johto-Startern in Legenden: Z-A. Es bietet eine ausgezeichnete Kombination aus Robustheit (Bulk) und der Fähigkeit, sowohl physische als auch spezielle Attacken effektiv einzusetzen. Es ist ein vielseitiger Kämpfer, der sich gut an jede Situation anpasst.

Garados

Garados ist ein Muss für dein Team, da es extrem früh verfügbar ist und mit der Entwicklung auf Level 20 seine immense physische Angriffskraft freisetzt. Sein Wasser/Flug-Typ gibt ihm gute Coverage und macht es zu einer frühen Bedrohung, bis du später Mega-Pokémon erhältst.

Tohaido

Tohaido ist ein reiner offensiver „Glaskanonen“-Angreifer. Es kann die meisten Pokémon, die eine Schwäche gegen Wasser haben, mit einem Schlag besiegen (One-Shot), muss aber vorsichtig eingesetzt werden, da es selbst gegen seine Schwächen sehr fragil ist. Fange die Alpha-Version in Wild Zone 10 für maximale Sofortleistung.

Werbung

Starmie

Starmie ist ein sehr schneller, spezieller Angreifer. Du kannst es sofort entwickeln, sobald du einen Wasser-Stein hast, was es zu einem frühen und mächtigen Teammitglied macht. Die zusätzliche Psycho-Typisierung sorgt für nützliche Coverage.

Lahmus

Lahmus ist die defensive Alternative zu Starmie. Mit seiner hohen Spezial-Verteidigung ist es ideal, um spezielle Angriffe abzufangen und kann trotzdem mit Attacken wie Psychokinese und Surfer anständigen Schaden austeilen.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

