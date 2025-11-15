Die stärksten Wasser-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die besten Wasser-Typen in Legenden: Z-A bieten eine Mischung aus frühem Zugang, offensiver Stärke (oft mit Mega-Entwicklungen) und defensiver Flexibilität.
|Pokémon
|Typ(en)
|Stärke & Rolle
|Fundort / Erwerb
|Quajutsu (Greninja)
|Wasser/Unlicht
|Ultra-Speed Sweeper: Extrem schnell und offensiv stark.
|Fange Froxy (Froakie) über die Nebenmission ‚Eine Herausforderung von Froxy‘ oder in Wild Zone 16 (spät).
|Impergator (Feraligatr)
|Wasser
|Bester Allround-Starter: Ausgewogene Werte für physische und spezielle Angriffe.
|Wähle Karnimani (Totodile) als einen deiner Starter.
|Garados (Gyarados)
|Wasser/Flug
|Früher Angreifer: Sehr frühe Verfügbarkeit (ab Level 20). Hohe physische Attacke.
|Entwickle Karpador (Magikarp) ab Level 20.
|Tohaido (Sharpedo)
|Wasser/Unlicht
|„Glaskanone“: Sehr hoher Angriff und Initiative, besonders als Mega-Tohaido.
|Fange Kanivanha (Carvanha) oder ein Alpha-Tohaido in Wild Zone 10.
|Starmie
|Wasser/Psycho
|Schneller Spezialangreifer: Flexibler Typ und früh mit Wasser-Stein entwickelbar.
|Fange Sterndu (Staryu) früh; entwickle es mit einem Wasser-Stein (erhältlich im Steinhändler-Laden auf der Vernal Avenue).
|Klaue (Clawitzer)
|Wasser
|Spezial-Angriffs-Coverage: Ausgezeichnete Wasser-Typ-Abdeckung und kann als Ersatz für Kampf-Typen dienen.
|Alpha-Klaue kann in Wild Zone 11 erscheinen.
|Turtok (Blastoise)
|Wasser
|Zuverlässiger Kanto-Starter: Guter, robuster Angreifer mit Mega-Entwicklung.
|Wähle Schiggy (Squirtle) als Kantonian-Starter in Nebenmission 22: Ein Anruf von Mable.
Quajutsu
Quajutsu ist einer der schnellsten Angreifer im Spiel und bietet mit seinem Wasser/Unlicht-Typ eine hervorragende offensive Abdeckung gegen Psycho- und Geist-Pokémon. Als Mega-Quajutsu wird es zu einem der dominantesten Sweeper im Meta.
Impergator
Impergator gilt als die beste Wahl unter den Johto-Startern in Legenden: Z-A. Es bietet eine ausgezeichnete Kombination aus Robustheit (Bulk) und der Fähigkeit, sowohl physische als auch spezielle Attacken effektiv einzusetzen. Es ist ein vielseitiger Kämpfer, der sich gut an jede Situation anpasst.
Garados
Garados ist ein Muss für dein Team, da es extrem früh verfügbar ist und mit der Entwicklung auf Level 20 seine immense physische Angriffskraft freisetzt. Sein Wasser/Flug-Typ gibt ihm gute Coverage und macht es zu einer frühen Bedrohung, bis du später Mega-Pokémon erhältst.
Tohaido
Tohaido ist ein reiner offensiver „Glaskanonen“-Angreifer. Es kann die meisten Pokémon, die eine Schwäche gegen Wasser haben, mit einem Schlag besiegen (One-Shot), muss aber vorsichtig eingesetzt werden, da es selbst gegen seine Schwächen sehr fragil ist. Fange die Alpha-Version in Wild Zone 10 für maximale Sofortleistung.
Starmie
Starmie ist ein sehr schneller, spezieller Angreifer. Du kannst es sofort entwickeln, sobald du einen Wasser-Stein hast, was es zu einem frühen und mächtigen Teammitglied macht. Die zusätzliche Psycho-Typisierung sorgt für nützliche Coverage.
Lahmus
Lahmus ist die defensive Alternative zu Starmie. Mit seiner hohen Spezial-Verteidigung ist es ideal, um spezielle Angriffe abzufangen und kann trotzdem mit Attacken wie Psychokinese und Surfer anständigen Schaden austeilen.
