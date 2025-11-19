Die stärksten Geist-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Geist-Typ ist in der Pokémon-Welt einzigartig und strategisch unverzichtbar. Geist-Pokémon besitzen zwei entscheidende defensive Vorteile: Immunität gegen Kampf- und Normal-Attacken. Da Kampf-Pokémon (wie Lucario oder Mega Lohgock) und Normal-Typen (die oft Turbotempo oder Rückkehr nutzen) in Pokémon Legenden: Z-A weit verbreitet sind, ist ein Geist-Typ der perfekte Konter, um diese Angreifer abzuschwächen.

Offensiv sind sie effektiv gegen die beliebten Psycho- und andere Geist-Typen. Die Top-Geist-Pokémon glänzen durch hohe Spezial-Angriffswerte und mächtige Mega-Entwicklungen. Mega-Entwicklungen steigern die offensive Präsenz von Geist-Pokémon auf ein unübertroffenes Niveau und machen sie zu den Schrecken jedes Teams.

Werbung

Mega Gengar

Als ikonischer Geist-Typ ist Mega Gengar die unangefochtene Spitze der Spezial-Angreifer und ein Master der Statuskontrolle.

Typ: Geist/Gift

Geist/Gift Rolle: Spezial-Angriffs-Sweeper und Status-Annoyer.

Stärke: Mega Gengar verfügt über den höchsten Spezial-Angriffswert unter allen Geist-Pokémon und eine herausragende Initiative . Die Dual-Typisierung Geist/Gift ist strategisch perfekt: Sie bietet Immunität gegen Normal- und Kampf-Attacken (zwei wichtige Schwächen des reinen Gift-Typs) und eine Resistenz gegen Feen-Typen. Mega Gengar kann mit STAB-Attacken wie Spukball und Matschbombe massiven Schaden anrichten.

Mega Gengar verfügt über den höchsten unter allen Geist-Pokémon und eine herausragende . Die Dual-Typisierung Geist/Gift ist strategisch perfekt: Sie bietet (zwei wichtige Schwächen des reinen Gift-Typs) und eine Resistenz gegen Feen-Typen. Mega Gengar kann mit STAB-Attacken wie und massiven Schaden anrichten. Strategie: Gengar ist der ultimative „Revenge Killer“. Es nutzt seine Geschwindigkeit, um Status-Attacken wie Hypnose oder Irrlicht zu setzen oder mit seinen mächtigen STAB-Attacken zuzuschlagen. Die Gift-Attacke ist entscheidend, um Feen-Pokémon auszuschalten.

Gengar ist der ultimative „Revenge Killer“. Es nutzt seine Geschwindigkeit, um Status-Attacken wie oder zu setzen oder mit seinen mächtigen STAB-Attacken zuzuschlagen. Die Gift-Attacke ist entscheidend, um Feen-Pokémon auszuschalten. Zugang: Nebulak ist in bestimmten, dunklen Ecken der Wild Zones zu finden. Der Gengarnit ist ein wertvolles Endspiel-Item.

Durengard

Durengard ist der definitive defensive Pivot, dessen einzigartige Mechanik es erlaubt, den Kampf zu kontrollieren.

Typ: Stahl/Geist

Stahl/Geist Rolle: Defensiv-Offensiv-Pivot und Mixed Attacker.

Stärke: Durengards Dual-Typisierung ist defensiv fantastisch: Es hat Immunität gegen Kampf-, Normal- und Boden-Attacken (letzteres durch den Geist-Typ) und eine immense Anzahl an Resistenzen dank des Stahl-Typs. Obwohl seine primäre Fähigkeit Auszeit in Legenden: Z-A vereinfacht sein mag (laut der Quelle), bleibt seine Basis-Balance zwischen hoher Verteidigung (Schildform) und hohem Angriff (Klingenform) seine Stärke.

Durengards Dual-Typisierung ist defensiv fantastisch: Es hat (letzteres durch den Geist-Typ) und eine immense Anzahl an Resistenzen dank des Stahl-Typs. Obwohl seine primäre Fähigkeit in vereinfacht sein mag (laut der Quelle), bleibt seine Basis-Balance zwischen hoher Verteidigung (Schildform) und hohem Angriff (Klingenform) seine Stärke. Strategie: Es kann Königsschild nutzen, um physischen Schaden abzuwehren. Es nutzt STAB-Attacken wie Schattenstoß (Priorität) und Eisenschädel , um sowohl schnell zuzuschlagen als auch defensive Gegner zu besiegen. Es ist der perfekte Switch-In gegen fast jeden physischen Angreifer.

Es kann nutzen, um physischen Schaden abzuwehren. Es nutzt STAB-Attacken wie (Priorität) und , um sowohl schnell zuzuschlagen als auch defensive Gegner zu besiegen. Es ist der perfekte Switch-In gegen fast jeden physischen Angreifer. Zugang: Entwickelt sich aus Duokles mithilfe eines Finstersteins.

Giratina

Als legendäres Pokémon der Geist-Typen ist Giratina eine überwältigende Kraft, die oft in der höchsten Kategorie der Spiele angesiedelt ist.

Werbung

Typ: Geist/Drache

Geist/Drache Rolle: Bulky Sweeper und Staller.

Stärke: Giratina besitzt extrem hohe KP und Verteidigungswerte , was es zu einem massiven Tank macht. Die Drache/Geist-Typisierung gibt ihm eine Immunität gegen Kampf- und Normal-Attacken sowie die Resistenzen des Drachen-Typs. Es ist einer der zähesten Pokémon im Spiel.

Giratina besitzt extrem hohe , was es zu einem massiven Tank macht. Die Drache/Geist-Typisierung gibt ihm eine sowie die Resistenzen des Drachen-Typs. Es ist einer der zähesten Pokémon im Spiel. Strategie: Es nutzt Schattenstoß (Priorität) und Atemstoß / Drachenrute für STAB. Es ist ideal, um gegnerische Angriffe abzufangen und Konter-Attacken zu starten.

Es nutzt (Priorität) und / für STAB. Es ist ideal, um gegnerische Angriffe abzufangen und Konter-Attacken zu starten. Zugang: Vermutlich durch ein Endspiel-Event oder nach Abschluss der Hauptgeschichte.

Frosdedi

Frosdedi ist der schnelle, spezielle Angreifer des Eis/Geist-Typs, der Geschwindigkeit und Status-Kontrolle vereint.

Typ: Eis/Geist

Eis/Geist Rolle: Schneller Spezial-Sweeper und Status-Annoyer.

Stärke: Frosdedi ist immun gegen Kampf- und Normal-Attacken , was seine Defensive stark verbessert. Es verfügt über eine hohe Initiative und einen guten Spezial-Angriff . Die Eis-Typisierung ist offensiv extrem wertvoll.

Frosdedi ist , was seine Defensive stark verbessert. Es verfügt über eine hohe und einen guten . Die Eis-Typisierung ist offensiv extrem wertvoll. Strategie: Es ist eine exzellente Lead-Option und kann Irrlicht oder Verhöhner nutzen. Es schlägt hart mit speziellen Attacken wie Blizzard oder Eisstrahl zu und bietet damit wichtige Coverage gegen Drachen- und Flug-Typen.

Es ist eine exzellente und kann oder nutzen. Es schlägt hart mit speziellen Attacken wie oder zu und bietet damit wichtige Coverage gegen Drachen- und Flug-Typen. Zugang: Entwickelt sich aus Schneppke (weiblich) mithilfe eines Funkelsteins.

Trombork

Trombork ist ein solider Support-Tank, der eine Nische als Geist/Pflanze-Typ füllt.

Typ: Geist/Pflanze

Geist/Pflanze Rolle: Defensiver Pivot und Support.

Stärke: Trombork kann Egelsamen zur Heilung nutzen und hat Zugriff auf Status-Attacken wie Irrlicht . Die Kombination aus Pflanze und Geist bietet Resistenzen gegen Boden und Wasser, während es Kampf- und Normal-Attacken ignoriert.

Trombork kann zur Heilung nutzen und hat Zugriff auf Status-Attacken wie . Die Kombination aus Pflanze und Geist bietet Resistenzen gegen Boden und Wasser, während es Kampf- und Normal-Attacken ignoriert. Strategie: Es wird gegen physische Kampf- und Boden-Pokémon eingewechselt. Es kann sich langsam heilen, während es mit Fluch oder Irrlicht Schaden anrichtet.

Es wird gegen physische Kampf- und Boden-Pokémon eingewechselt. Es kann sich langsam heilen, während es mit oder Schaden anrichtet. Zugang: Leicht in späteren Wild Zones zu fangen, auch als Alpha-Pokémon.

Kryppuk

Ein reiner defensiver Spezialist, der kaum Schwächen hat.

Typ: Unlicht/Geist

Unlicht/Geist Rolle: Defensiver Pivot und Status-Annoyer.

Stärke: Kryppuks Typ-Kombination ist defensiv einzigartig: Es hat nur eine Schwäche (Fee) und ist immun gegen Normal, Kampf und Psycho . Dies macht es zu einem der besten defensiven Pokémon für einen Switch-In.

Kryppuks Typ-Kombination ist defensiv einzigartig: Es hat nur und ist . Dies macht es zu einem der besten defensiven Pokémon für einen Switch-In. Strategie: Es wird eingesetzt, um Status-Attacken wie Irrlicht zu setzen oder mit Siedewasser oder Spukball anzugreifen. Es kann kaum neutralisiert werden, außer durch einen Feen-Typ.

Es wird eingesetzt, um Status-Attacken wie zu setzen oder mit oder anzugreifen. Es kann kaum neutralisiert werden, außer durch einen Feen-Typ. Zugang: Erhältlich durch ein spezielles Event oder durch das Fangen von Efeun.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!