Die stärksten Normal-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Normal-Typen in Pokémon Legenden: Z-A haben nur eine Schwäche (Kampf), sind immun gegen Geist-Attacken und können mit Attacken wie Hyperstrahl und Schallwelle hohen Schaden verursachen.
|Pokémon
|Typ(en)
|Rolle & Stärke
|Schlüsselwerte (Mega)
|Mega Sen-Long (Drampa)
|Normal/Drache
|Spezial-Kanone: Einer der höchsten Spezial-Angriffe im Spiel (160) als Mega.
|Hoher Sp. Angr., Niedrige Init.
|Mega Kangama
|Normal
|Unkomplizierter Angreifer: Hohe Basiswerte in Angriff, Verteidigung und Sp. Vert.
|Hoher Angr., Hohe Vert.
|Mega Lohgock (Lopunny)
|Normal/Kampf
|Physischer Speedster: Extrem hoher Angriff und Initiative. Gewinnt den Kampf-Typ als Mega.
|Hoher Angr., Hohe Init.
|Mega Tauboss (Pidgeot)
|Normal/Flug
|Spezial-Sweeper: Sehr hohe Initiative und Sp. Angriff als Mega.
|Hoher Sp. Angr., Hohe Init.
|Heliolisk
|Elektro/Normal
|Spezieller Allrounder: Gute Abdeckung gegen viele Rogue Mega-Entwicklungen.
|Hoher Sp. Angr., Hohe Init.
|Audino
|Normal
|Ultimativer Support/Tank: Beste Option für defensive und heilende Rollen.
|Hohe Vert., Hohe Sp. Vert.
Mega Sen-Long
Sen-Long ist eines der wenigen Pokémon, das eine neue Mega-Entwicklung in Pokémon Legenden: Z-A erhält.
- Rolle: Spezial-Angriffs-Sweeper.
- Fundort: Fange Sen-Long in Wild Zone 19.
- Empfohlenes Moveset: Draco Meteor (Drache), Hyperstrahl (Normal), Eisstrahl (Ice Beam) / Feuersturm (Fire Blast), Erdgewalt (Earth Power).
- Wesen: Mäßig (Modest, Sp. Angr. ↑ / Angr. ↓).
- EVs: 252 Sp. Angr., 252 KP, 4 Vert.
- Stärke: Mit einem Basis-Spezial-Angriff von 160 als Mega kann Sen-Long die meisten Gegner mit einem Draco Meteor besiegen. Seine Geschwindigkeit ist zwar gering, aber im neuen Kampfsystem ist der reine Schaden entscheidend.
Mega Kangama
Obwohl es die Fähigkeit Elterlicher Bund verloren hat, ist Kangama immer noch ein Kraftpaket.
- Rolle: Physischer Angreifer/Tank.
- Fundort: Fange Kangama in Wild Zone 20.
- Empfohlenes Moveset: Abrechnung (Retaliate), Matschbombe (Sludge Bomb), Steinhagel (Rock Slide), Erdbeben (Earthquake).
- Wesen: Hart (Adamant, Angr. ↑ / Sp. Angr. ↓).
- EVs: 252 Angriff, 252 KP, 4 Vert.
- Stärke: Als eines der wenigen Pokémon behält es den reinen Normal-Typ, gewinnt also als Mega keine neue Schwächen hinzu. Seine hohen Basiswerte in Angriff, Verteidigung und KP machen es unglaublich zäh.
Mega Lohgock
Gewinnt den Kampf-Typ und wird zu einem der schnellsten physischen Angreifer.
-
Rolle: Physischer Angreifer/Speedster.
-
Fundort: Fange Haspiror (Buneary) früh im Spiel oder ein Lohgock auf Dächern im Magenta-Sektor.
-
Empfohlenes Moveset: Sprungfeder (Bounce), Turmkick (High Jump Kick), Knuddler (Play Rough), Eishieb (Ice Punch) / Donnerschlag (Thunder Punch).
-
Wesen: Froh (Jolly, Init. ↑ / Sp. Angr. ↓).
-
EVs: 252 Angriff, 252 Initiative, 4 KP.
-
Stärke: Mit seiner extrem hohen Initiative und dem neuen Kampf-Typ kann es seine größte Schwäche (Gestein-Typ) überwinden und liefert hervorragende Coverage.
-
Audino
Wenn dein Team einen Verteidiger oder Heiler braucht, ist Audino die erste Wahl.
- Rolle: Defensiver Support/Heiler (Tank).
- Fundort: Audino ist in verschiedenen Wild Zones verfügbar, oft als seltenere Begegnung.
- Empfohlenes Moveset: Wunschtraum (Wish), Reflektor (Reflect), Lichtschild (Light Screen), Amnesie (Amnesia) oder eine spezielle Attacke.
- Wesen: Kühn (Bold, Vert. ↑ / Angr. ↓) oder Still (Calm, Sp. Vert. ↑ / Angr. ↓).
- EVs: 252 KP, 252 Vert. oder 252 Sp. Vert., 4 Rest.
-
-
Stärke: Audino ist ein reiner Tank, dessen hohe Verteidigungs- und KP-Werte es ihm ermöglichen, Heilungen (Wunschtraum) für sich selbst oder seine Partner vorzubereiten.
-
Mega Tauboss
Die Mega-Entwicklung macht Tauboss zu einem Spezial-Angriffsbündel.
- Rolle: Spezial-Angriffs-Sweeper.
- Fundort: Taubsi (Pidgey) ist eines der ersten Pokémon, denen du begegnest.
- Empfohlenes Moveset: Orkan (Hurricane), Luftschnitt (Air Slash), Hitzewelle (Heat Wave), Agilität (Agility) oder Gedankengut (Nasty Plot).
- Wesen: Scheu (Timid, Init. ↑ / Angr. ↓).
- EVs: 252 Sp. Angr., 252 Initiative, 4 KP.
