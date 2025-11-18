Die stärksten Pflanzen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Pflanzen-Typ ist in der Welt von Pokémon seit jeher ein Eckpfeiler, sei es als notwendiger Konter gegen die allgegenwärtigen Wasser- und Boden-Pokémon oder als Quelle von Status- und Heilungsattacken. In Pokémon Legenden: Z-A erleben viele Pflanzen-Pokémon, insbesondere durch die Rückkehr und Erweiterung der Mega-Entwicklungen, eine Renaissance. Sie avancieren von reinen Nischenfüllern zu unverzichtbaren Kernstücken eines jeden Endgame-Teams.

Die besten Vertreter dieses Typs glänzen durch eine Kombination aus immenser defensiver Zähigkeit und überraschender offensiver Flexibilität. Die Einführung neuer und die Wiederkehr etablierter Mega-Entwicklungen definieren die Stärke der Pflanzen-Typen im Kalos-Meta neu.

Mega Meganie

Meganie, der Starter der zweiten Generation, erhält in Legenden: Z-A eine dringend benötigte Mega-Entwicklung.

Typ: Pflanze (Spekulationen deuten auf eine potenzielle Hinzufügung des Fee-Typs hin, was seine Effektivität gegen Drachen und Unlicht stark erhöhen würde, aber als reiner Pflanze-Typ ist es bereits stark.)

Rolle: Defensiver Tank und Support.

Stärke: Meganie glänzt mit enorm hohen Werten in der Verteidigung und Spezial-Verteidigung . Als Mega-Pokémon übersteigt seine gesamte Basiswertsumme die 600er-Marke, was es zu einem schier unüberwindbaren Hindernis macht. Es nutzt Support-Attacken wie Egelsamen zur Regeneration und Lichtschild oder Reflektor, um das gesamte Team zu schützen.

Zugang: Wählbar als einer der Starter-Pokémon zu Beginn des Abenteuers.

Mega Bisaflor

Der klassische Kanto-Starter bleibt eine Macht in Pokémon Legenden: Z-A, insbesondere in seiner Mega-Form.

Typ: Pflanze/Gift

Pflanze/Gift Rolle: Spezial-Tank mit Status-Abdeckung.

Stärke: Mega Bisaflor ist bekannt für seine ausgewogenen, aber extrem hohen Verteidigungswerte . Der Gift-Typ eliminiert die typische Kampf-Schwäche des Pflanzen-Typs, während die dicken Statuswerte es ihm ermöglichen, Attacken wie Schlafpuder und Egelsamen zuverlässig einzusetzen. Seine Fähigkeit, Statusprobleme zu verursachen und gleichzeitig mit STAB-Attacken wie Matschbombe Schaden anzurichten, macht es zu einem hartnäckigen Gegner.

Zugang: Erhältlich als Kanto-Starter; der Mega-Stein (Bisaflornit) ist im späteren Spielverlauf über die Stein-Boutique verfügbar.

Brigaron

Die finale Entwicklung des Kalos-Starters Chespin profitiert stark von seiner soliden physischen Präsenz und der Kampf-Typisierung.

Typ: Pflanze/Kampf

Pflanze/Kampf Rolle: Physischer Angreifer und Tank.

Stärke: Mit einer hohen physischen Verteidigung und einem starken Angriff kann Brigaron sowohl einstecken als auch austeilen. Der Kampf-Typ bietet exzellente STAB-Attacken wie Hammerarm und deckt wichtige Konter wie Gesteins- und Stahl-Typen ab, gegen die reine Pflanzen-Typen Probleme haben. Es ist die beste Wahl für Spieler, die einen physisch orientierten Pflanzen-Typen suchen.

Zugang: Wählbar als Kalos-Starter. Mega-Brigaron wird ebenfalls in Legenden: Z-A eingeführt, was seine ohnehin schon beeindruckenden Werte noch steigert.

Rosarade

Ein reiner Spezial-Angriffsspezialist, der in keiner Pflanze-Typen-Liste fehlen darf.

Typ: Pflanze/Gift

Pflanze/Gift Rolle: Spezial-Angriffskanone.

Stärke: Rosarade besitzt einen der höchsten Spezial-Angriffswerte unter den Pflanzen-Pokémon. Seine Geschwindigkeit ist zwar moderat, aber es kann massive spezielle Attacken wie Blättersturmund Energieball austeilen. Seine wahre Nützlichkeit liegt in Gigasaft, was es ihm erlaubt, sich nach jedem erfolgreichen Angriff zu heilen, seine geringere Defensive auszugleichen und damit länger im Kampf zu bleiben.

Zugang: Fange Knospi oder Roselia, die in früheren Wild Zones zu finden sind.

Sarzenia

Sarzenia erhält ebenfalls eine Mega-Entwicklung und verbessert damit seine Rolle als vielseitiger Angreifer.

Typ: Pflanze/Gift

Pflanze/Gift Rolle: Gemischter Angreifer (Physisch/Speziell).

Stärke: Mega Sarzenia bietet verbesserte Defensivwerte, behält aber die Flexibilität, sowohl physische (Blattgeißel) als auch spezielle (Gigasaft) Attacken effektiv zu nutzen. Die frühe Verfügbarkeit seiner Vorentwicklung (Knofensa) macht es zu einer ausgezeichneten Option für den Spielstart.

Die besten Pflanzen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A sind die Starter-Pokémon Meganie und Bisaflor (dank ihrer Mega-Entwicklungen, die sie zu exzellenten Tanks machen) sowie Brigaron als physischer Kämpfer. Rosarade bietet sich an, wenn das Team einen schnellen, speziellen Angreifer benötigt. Die Mega-Entwicklungen gewähren diesen Pokémon die nötige Kraft und Zähigkeit, um auch die härtesten Kämpfe im Endgame und im neuen Z-A Royale zu bestehen.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

