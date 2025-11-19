DailyGame
DailyGame - Game-Guides - Die stärksten Psycho-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
3 Min. lesen
Ultimative Übersicht

Die stärksten Psycho-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Hier ist eine Übersicht der besten Psycho-Pokémon, ihrer Stärken und Rollen in Legenden: Z-A.

i Die stärksten Psycho-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Artikel von Tim +

Die Top-Psycho-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A sind oft schnelle, spezielle Angreifer, aber die besten bieten dank ihrer Zweit-Typen und Mega-Formen auch bemerkenswerte Defensive und Vielseitigkeit.

Top-Tier: Die Unverzichtbaren Spezialisten

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Schlüssel-Feature
Mega Guardevoir Psycho/Fee Spezial-Sweeper & Drachen-Konter: Extrem hoher Spezial-Angriff als Mega. Nutzt Fee-Typisierung gegen Drachen und Unlicht. Sofort über Mystery Gift verfügbar.
Mega Simsala Psycho Reine Spezial-Kanone: Einer der höchsten Spezial-Angriffe und die höchste Initiative. Glaskanone mit Fähigkeit Magieschild, um passiven Schaden zu ignorieren.
Metagross Stahl/Psycho Physischer Tank & Angreifer: Sehr hohe Verteidigung und Angriff. Der Stahl-Typ bietet zahlreiche Resistenzen und schützt vor dem Geist-Typ.

High-Tier: Flexible Dual-Typen

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Schlüssel-Feature
Galagladi Psycho/Kampf Physischer Sweeper: Hoher physischer Angriff, kann Kampf-Attacken nutzen. Nutzt Klingentanz und Kampf-Coverage gegen Unlicht/Stahl.
Fennexis Feuer/Psycho Spezial-Allrounder: Kalos-Starter, bietet einzigartige Feuer/Psycho-Coverage. Hoher Spezial-Angriff, guter Konter gegen Kampf- und Stahl-Typen.
Starmie Wasser/Psycho Geschwindigkeits-Pivot: Sehr schnelle Allround-Werte, breiter Movepool. Mega-Entwicklung möglich, ideal für schnelle Psychokinese und Surfer.

Mega Guardevoir

Die beste Allround-Psycho-Option in Pokémon Legenden: Z-A.

Werbung

  • Typ: Psycho/Fee
  • Stärke: Die Mega-Entwicklung steigert ihren Spezial-Angriff auf ein extrem hohes Niveau. Die Fee-Typisierung ist entscheidend, da sie eine Immunität gegen Drachen-Attacken bietet und Attacken gegen die beliebten Unlicht- und Kampf-Typen sehr effektiv macht.
  • Verfügbarkeit: Ralts und der Guardevoirnit (Gardevoirite) können früh im Spiel über Mystery Gift erhalten werden, was sie zu einer ausgezeichneten Investition macht.
  • Strategie: Nutzt Mondgewalt und Psychokinese als primäre STAB-Attacken.

Mega Simsala

Der ultimative, schnelle, spezielle Angreifer.

  • Typ: Psycho
  • Rolle: Glaskanone
  • Stärke: Simsala hat bereits eine der höchsten Initiativen und Spezial-Angriffe. Als Mega-Pokémon ist es kaum zu übertreffen. Seine Fähigkeit Magieschild verhindert Schaden durch Vergiftung, Verbrennung, Hagel oder Tarnsteine, was seine fragile Natur teilweise ausgleicht.
  • Strategie: Es schlägt zuerst zu und mit hoher Spezial-Kraft, sollte aber vor physischen Attacken, insbesondere Unlicht-Attacken wie Knirscher, geschützt werden.

Metagross

Die physische Macht der Psycho-Typen.

  • Typ: Stahl/Psycho
  • Rolle: Defensiver Tank und Physischer Sweeper.
  • Stärke: Metagross ist unglaublich zäh, dank seiner hohen Verteidigung und des Stahl-Typs, der viele Resistenzen bietet. Es ist immun gegen Gift und die Stahl-Typisierung negiert eine der Schwächen des Psycho-Typs (Geist). Es nutzt seinen sehr hohen physischen Angriff für Attacken wie Sternenhieb und Zen-Kopfstoß.
  • Strategie: Eine verlässliche Wahl, die viele Treffer einstecken und gleichzeitig massiven Schaden austeilen kann.

Galagladi

Die physische Ergänzung zu Guardevoir.

Werbung

  • Typ: Psycho/Kampf
  • Stärke: Galagladi konzentriert sich auf den physischen Angriff und profitiert stark von seiner Kampf-Typisierung, um gegen Unlicht-, Stahl- und Gesteins-Pokémon effektiv zu sein.
  • Strategie: Kann mit Klingentanz seinen Angriff erhöhen und dann mit STAB-Attacken wie Nahkampf und Psychoklinge angreifen. Seine Mega-Entwicklung erhöht seine Stärke weiter.

Du möchtest wissen was die besten Pokémon der verschiedenen Typen sind? Bei diesen Artikeln bist du richtig:

Tier-List Typ Normal

Tier-List Typ Feuer

Tier-List Typ Wasser

Tier-List Typ Elektro

Tier-List Typ Pflanze

Tier-List Typ Flug

Tier-List Typ Käfer

Tier-List Typ Gift

Tier-List Typ Gestein

Tier-List Typ Boden

Tier-List Typ Kampf

Tier-List Typ Eis

Tier-List Typ Geist

Tier-List Typ Drache

Werbung

Tier-List Typ Unlicht

Lesenswert
Die stärksten Stahl-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die stärksten Flug-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die stärksten Gift-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die besten Kampf-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die besten Feen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die stärksten Geist-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
GTA 6: Insider wehrt sich gegen Switch 2-Gerüchte – „Das heißt gar nichts“
Die besten Eis-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tier-List Typ Stahl

Tier-List Typ Fee

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Nintendo

Mehr dazu...

Nintendo ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielekonsolen. Ursprünglich erstellte das Unternehmen aus Kyoto Spielkarten, aber das war bei der Gründung 1889.

Systeme: Nintendo

Mehr entdecken

Neu für dich!