Die stärksten Psycho-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Die Top-Psycho-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A sind oft schnelle, spezielle Angreifer, aber die besten bieten dank ihrer Zweit-Typen und Mega-Formen auch bemerkenswerte Defensive und Vielseitigkeit.

Top-Tier: Die Unverzichtbaren Spezialisten

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Schlüssel-Feature Mega Guardevoir Psycho/Fee Spezial-Sweeper & Drachen-Konter: Extrem hoher Spezial-Angriff als Mega. Nutzt Fee-Typisierung gegen Drachen und Unlicht. Sofort über Mystery Gift verfügbar. Mega Simsala Psycho Reine Spezial-Kanone: Einer der höchsten Spezial-Angriffe und die höchste Initiative. Glaskanone mit Fähigkeit Magieschild, um passiven Schaden zu ignorieren. Metagross Stahl/Psycho Physischer Tank & Angreifer: Sehr hohe Verteidigung und Angriff. Der Stahl-Typ bietet zahlreiche Resistenzen und schützt vor dem Geist-Typ.

High-Tier: Flexible Dual-Typen

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Schlüssel-Feature Galagladi Psycho/Kampf Physischer Sweeper: Hoher physischer Angriff, kann Kampf-Attacken nutzen. Nutzt Klingentanz und Kampf-Coverage gegen Unlicht/Stahl. Fennexis Feuer/Psycho Spezial-Allrounder: Kalos-Starter, bietet einzigartige Feuer/Psycho-Coverage. Hoher Spezial-Angriff, guter Konter gegen Kampf- und Stahl-Typen. Starmie Wasser/Psycho Geschwindigkeits-Pivot: Sehr schnelle Allround-Werte, breiter Movepool. Mega-Entwicklung möglich, ideal für schnelle Psychokinese und Surfer.

Mega Guardevoir

Die beste Allround-Psycho-Option in Pokémon Legenden: Z-A.

Typ: Psycho/Fee

Psycho/Fee Stärke: Die Mega-Entwicklung steigert ihren Spezial-Angriff auf ein extrem hohes Niveau. Die Fee-Typisierung ist entscheidend, da sie eine Immunität gegen Drachen-Attacken bietet und Attacken gegen die beliebten Unlicht- und Kampf-Typen sehr effektiv macht.

Die Mega-Entwicklung steigert ihren auf ein extrem hohes Niveau. Die ist entscheidend, da sie eine Immunität gegen Drachen-Attacken bietet und Attacken gegen die beliebten Unlicht- und Kampf-Typen sehr effektiv macht. Verfügbarkeit: Ralts und der Guardevoirnit ( Gardevoirite ) können früh im Spiel über Mystery Gift erhalten werden, was sie zu einer ausgezeichneten Investition macht.

und der ( ) können früh im Spiel über erhalten werden, was sie zu einer ausgezeichneten Investition macht. Strategie: Nutzt Mondgewalt und Psychokinese als primäre STAB-Attacken.

Mega Simsala

Der ultimative, schnelle, spezielle Angreifer.

Typ: Psycho

Psycho Rolle: Glaskanone

Stärke: Simsala hat bereits eine der höchsten Initiativen und Spezial-Angriffe. Als Mega-Pokémon ist es kaum zu übertreffen. Seine Fähigkeit Magieschild verhindert Schaden durch Vergiftung, Verbrennung, Hagel oder Tarnsteine, was seine fragile Natur teilweise ausgleicht.

Simsala hat bereits eine der höchsten Initiativen und Spezial-Angriffe. Als Mega-Pokémon ist es kaum zu übertreffen. Seine Fähigkeit verhindert Schaden durch Vergiftung, Verbrennung, Hagel oder Tarnsteine, was seine fragile Natur teilweise ausgleicht. Strategie: Es schlägt zuerst zu und mit hoher Spezial-Kraft, sollte aber vor physischen Attacken, insbesondere Unlicht-Attacken wie Knirscher, geschützt werden.

Metagross

Die physische Macht der Psycho-Typen.

Typ: Stahl/Psycho

Stahl/Psycho Rolle: Defensiver Tank und Physischer Sweeper.

Stärke: Metagross ist unglaublich zäh, dank seiner hohen Verteidigung und des Stahl-Typs, der viele Resistenzen bietet. Es ist immun gegen Gift und die Stahl-Typisierung negiert eine der Schwächen des Psycho-Typs (Geist). Es nutzt seinen sehr hohen physischen Angriff für Attacken wie Sternenhieb und Zen-Kopfstoß.

Metagross ist unglaublich zäh, dank seiner und des Stahl-Typs, der viele Resistenzen bietet. Es ist immun gegen Gift und die Stahl-Typisierung negiert eine der Schwächen des Psycho-Typs (Geist). Es nutzt seinen sehr hohen für Attacken wie Sternenhieb und Zen-Kopfstoß. Strategie: Eine verlässliche Wahl, die viele Treffer einstecken und gleichzeitig massiven Schaden austeilen kann.

Galagladi

Die physische Ergänzung zu Guardevoir.

Typ: Psycho/Kampf

Psycho/Kampf Stärke: Galagladi konzentriert sich auf den physischen Angriff und profitiert stark von seiner Kampf-Typisierung, um gegen Unlicht-, Stahl- und Gesteins-Pokémon effektiv zu sein.

Galagladi konzentriert sich auf den und profitiert stark von seiner Kampf-Typisierung, um gegen effektiv zu sein. Strategie: Kann mit Klingentanz seinen Angriff erhöhen und dann mit STAB-Attacken wie Nahkampf und Psychoklinge angreifen. Seine Mega-Entwicklung erhöht seine Stärke weiter.

