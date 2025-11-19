Die stärksten Psycho-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die Top-Psycho-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A sind oft schnelle, spezielle Angreifer, aber die besten bieten dank ihrer Zweit-Typen und Mega-Formen auch bemerkenswerte Defensive und Vielseitigkeit.
Top-Tier: Die Unverzichtbaren Spezialisten
|Pokémon
|Typ(en)
|Rolle & Stärke
|Schlüssel-Feature
|Mega Guardevoir
|Psycho/Fee
|Spezial-Sweeper & Drachen-Konter: Extrem hoher Spezial-Angriff als Mega.
|Nutzt Fee-Typisierung gegen Drachen und Unlicht. Sofort über Mystery Gift verfügbar.
|Mega Simsala
|Psycho
|Reine Spezial-Kanone: Einer der höchsten Spezial-Angriffe und die höchste Initiative.
|Glaskanone mit Fähigkeit Magieschild, um passiven Schaden zu ignorieren.
|Metagross
|Stahl/Psycho
|Physischer Tank & Angreifer: Sehr hohe Verteidigung und Angriff.
|Der Stahl-Typ bietet zahlreiche Resistenzen und schützt vor dem Geist-Typ.
High-Tier: Flexible Dual-Typen
|Pokémon
|Typ(en)
|Rolle & Stärke
|Schlüssel-Feature
|Galagladi
|Psycho/Kampf
|Physischer Sweeper: Hoher physischer Angriff, kann Kampf-Attacken nutzen.
|Nutzt Klingentanz und Kampf-Coverage gegen Unlicht/Stahl.
|Fennexis
|Feuer/Psycho
|Spezial-Allrounder: Kalos-Starter, bietet einzigartige Feuer/Psycho-Coverage.
|Hoher Spezial-Angriff, guter Konter gegen Kampf- und Stahl-Typen.
|Starmie
|Wasser/Psycho
|Geschwindigkeits-Pivot: Sehr schnelle Allround-Werte, breiter Movepool.
|Mega-Entwicklung möglich, ideal für schnelle Psychokinese und Surfer.
Mega Guardevoir
Die beste Allround-Psycho-Option in Pokémon Legenden: Z-A.
Werbung
- Typ: Psycho/Fee
- Stärke: Die Mega-Entwicklung steigert ihren Spezial-Angriff auf ein extrem hohes Niveau. Die Fee-Typisierung ist entscheidend, da sie eine Immunität gegen Drachen-Attacken bietet und Attacken gegen die beliebten Unlicht- und Kampf-Typen sehr effektiv macht.
- Verfügbarkeit: Ralts und der Guardevoirnit (Gardevoirite) können früh im Spiel über Mystery Gift erhalten werden, was sie zu einer ausgezeichneten Investition macht.
- Strategie: Nutzt Mondgewalt und Psychokinese als primäre STAB-Attacken.
Mega Simsala
Der ultimative, schnelle, spezielle Angreifer.
- Typ: Psycho
- Rolle: Glaskanone
- Stärke: Simsala hat bereits eine der höchsten Initiativen und Spezial-Angriffe. Als Mega-Pokémon ist es kaum zu übertreffen. Seine Fähigkeit Magieschild verhindert Schaden durch Vergiftung, Verbrennung, Hagel oder Tarnsteine, was seine fragile Natur teilweise ausgleicht.
- Strategie: Es schlägt zuerst zu und mit hoher Spezial-Kraft, sollte aber vor physischen Attacken, insbesondere Unlicht-Attacken wie Knirscher, geschützt werden.
Metagross
Die physische Macht der Psycho-Typen.
- Typ: Stahl/Psycho
- Rolle: Defensiver Tank und Physischer Sweeper.
- Stärke: Metagross ist unglaublich zäh, dank seiner hohen Verteidigung und des Stahl-Typs, der viele Resistenzen bietet. Es ist immun gegen Gift und die Stahl-Typisierung negiert eine der Schwächen des Psycho-Typs (Geist). Es nutzt seinen sehr hohen physischen Angriff für Attacken wie Sternenhieb und Zen-Kopfstoß.
- Strategie: Eine verlässliche Wahl, die viele Treffer einstecken und gleichzeitig massiven Schaden austeilen kann.
Galagladi
Die physische Ergänzung zu Guardevoir.
Werbung
- Typ: Psycho/Kampf
- Stärke: Galagladi konzentriert sich auf den physischen Angriff und profitiert stark von seiner Kampf-Typisierung, um gegen Unlicht-, Stahl- und Gesteins-Pokémon effektiv zu sein.
- Strategie: Kann mit Klingentanz seinen Angriff erhöhen und dann mit STAB-Attacken wie Nahkampf und Psychoklinge angreifen. Seine Mega-Entwicklung erhöht seine Stärke weiter.
Du möchtest wissen was die besten Pokémon der verschiedenen Typen sind? Bei diesen Artikeln bist du richtig:
Tier-List Typ Normal
Tier-List Typ Feuer
Tier-List Typ Wasser
Tier-List Typ Elektro
Tier-List Typ Pflanze
Tier-List Typ Flug
Tier-List Typ Käfer
Tier-List Typ Gift
Tier-List Typ Gestein
Tier-List Typ Boden
Tier-List Typ Kampf
Tier-List Typ Eis
Tier-List Typ Geist
Tier-List Typ Drache
Werbung
Tier-List Typ Unlicht
Tier-List Typ Stahl
Tier-List Typ Fee
Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.
Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!