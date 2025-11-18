Die besten Eis-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Eis-Typ hat in der Pokémon-Welt eine einzigartige Position: Obwohl er defensiv nur gegen sich selbst resistiert und anfällig für häufige Typen wie Feuer, Kampf, Gestein und Stahl ist, ist er offensiv extrem wertvoll. Eis-Attacken sind gegen vier wichtige Typen (Boden, Flug, Pflanze, Drache) sehr effektiv und bieten eine fast perfekte offensive Abdeckung, die in keinem Team fehlen sollte.

In Pokémon Legenden: Z-A profitieren die stärksten Eis-Pokémon von mächtigen Mega-Entwicklungen und nützlichen Dual-Typen, die ihre Defensivschwächen kompensieren und sie zu gefürchteten Angreifern machen. Die besten Eis-Pokémon nutzen Mega-Entwicklungen, um ihre ohnehin schon hohen Angriffs- oder Verteidigungswerte auf ein neues Level zu heben und ihre Rolle zu definieren.

Mega Rexblisar

Rexblisar ist die definitive Wahl für Trainer, die rohe Gewalt und die Kontrolle über das Wetter suchen.

Typ: Pflanze/Eis

Pflanze/Eis Rolle: Physischer Wallbreaker und Wetterkontrolle (Hagel).

Stärke: Mega Rexblisar besitzt extrem hohe Werte in Angriff und Spezial-Angriff , wodurch es als gemischter Angreifer unberechenbar ist. Die Pflanze/Eis-Typisierung ist offensiv stark, aber defensiv riskant (vierfache Schwäche gegen Feuer). Seine Fähigkeit, automatisch Hagel auszulösen, ist in Legenden: Z-A von enormem strategischem Wert, da Hagel alle Nicht-Eis-Pokémon passiv schädigt und die Attacke Blizzard perfekt macht.

Mega Rexblisar besitzt extrem hohe Werte in und , wodurch es als unberechenbar ist. Die Pflanze/Eis-Typisierung ist offensiv stark, aber defensiv riskant (vierfache Schwäche gegen Feuer). Seine Fähigkeit, automatisch auszulösen, ist in von enormem strategischem Wert, da Hagel alle Nicht-Eis-Pokémon passiv schädigt und die Attacke perfekt macht. Strategie: Es wird gegen langsame, nicht-Feuer-Typen eingewechselt, um den Hagel zu starten. Dann nutzt es STAB-Attacken wie Eiszapfhagel (Priorität) oder Blizzard (wird im Hagel nie verfehlt) und Holzhammer . Es ist ein reiner, brachialer Angreifer.

Es wird gegen langsame, nicht-Feuer-Typen eingewechselt, um den Hagel zu starten. Dann nutzt es STAB-Attacken wie (Priorität) oder (wird im Hagel nie verfehlt) und . Es ist ein reiner, brachialer Angreifer. Zugang: Shnebedeck ist in den kälteren Regionen der Wild Zones zu finden. Der Rexblisarnit wird im Spielverlauf freigeschaltet.

Austos

Obwohl Austos keine Mega-Entwicklung besitzt, ist es ein Meister der physischen Verteidigung und des schnellen Schadens.

Typ: Wasser/Eis

Wasser/Eis Rolle: Physischer Tank und Set-Up Sweeper.

Stärke: Austos verfügt über einen der höchsten physischen Verteidigungswerte im Spiel, was es zu einem exzellenten physischen Tank macht, der Kampf- und Gesteins-Attacken absorbieren kann (solange sie nicht Feuer oder Stahl sind). Sein Wasser/Eis-Typ ist offensiv fantastisch.

Austos verfügt über einen der im Spiel, was es zu einem exzellenten physischen Tank macht, der Kampf- und Gesteins-Attacken absorbieren kann (solange sie nicht Feuer oder Stahl sind). Sein Wasser/Eis-Typ ist offensiv fantastisch. Strategie: Austos kann Stachler oder Tarnsteine auslegen, um Support zu leisten. Offensiv nutzt es Muschelgewalt ( Shell Smash ), um seine Angriffs- und Initiative-Werte zu verdoppeln. Einmal aufgestellt, kann es mit Felswurf und Eisspeer , die beide mehrfach treffen, ganze Teams besiegen.

Austos kann oder auslegen, um Support zu leisten. Offensiv nutzt es ( ), um seine Angriffs- und Initiative-Werte zu verdoppeln. Einmal aufgestellt, kann es mit und , die beide mehrfach treffen, ganze Teams besiegen. Zugang: Muschas ist in Gewässern der Wild Zones zu fangen und entwickelt sich mit einem Wasserstein.

Mamutel

Mamutel ist die perfekte Antwort auf Elektro- und Gesteins-Pokémon und ein hervorragender physischer Angreifer.

Typ: Eis/Boden

Eis/Boden Rolle: Physischer Angreifer mit herausragender Coverage.

Stärke: Mamutel besitzt eine der besten offensiven Typ-Kombinationen überhaupt: Eis/Boden . Diese Kombination wird nur von drei Typen (Feuer, Käfer, Pflanze) resistiert. Es hat einen hohen physischen Angriff und ist immun gegen Elektro-Attacken .

Mamutel besitzt eine der besten offensiven Typ-Kombinationen überhaupt: . Diese Kombination wird nur von drei Typen (Feuer, Käfer, Pflanze) resistiert. Es hat einen hohen und ist . Strategie: Es wird primär für seine STAB-Attacken Erdbeben und Eiszahn bzw. Eiszapfhagel eingesetzt. Es ist der definitive Konter gegen fast alle Elektro-Pokémon und Stahl-Typen wie Metagross oder Lucario.

Es wird primär für seine STAB-Attacken und bzw. eingesetzt. Es ist der definitive Konter gegen fast alle Elektro-Pokémon und Stahl-Typen wie Metagross oder Lucario. Zugang: Entwickelt sich aus Keifel nach dem Erlernen von Antike Kraft und einem Level-Up.

Frosdedi

Frosdedi ist der schnelle, spezielle Angreifer des Eis-Typs, der Geschwindigkeit und Status-Kontrolle vereint.

Typ: Eis/Geist

Eis/Geist Rolle: Schneller Spezial-Sweeper und Status-Annoyer.

Stärke: Frosdedi ist immun gegen Kampf- und Normal-Attacken (zwei Schwächen des Eis-Typs), was seine Defensive stark verbessert. Es verfügt über eine hohe Initiative und einen guten Spezial-Angriff .

Frosdedi ist (zwei Schwächen des Eis-Typs), was seine Defensive stark verbessert. Es verfügt über eine hohe und einen guten . Strategie: Es ist eine exzellente Lead-Option und kann Irrlicht oder Verhöhner nutzen, um physische Angreifer zu neutralisieren oder defensive Pokémon zu blockieren. Es schlägt hart mit speziellen Attacken wie Blizzard oder Eisstrahl zu.

Es ist eine exzellente und kann oder nutzen, um physische Angreifer zu neutralisieren oder defensive Pokémon zu blockieren. Es schlägt hart mit speziellen Attacken wie oder zu. Zugang: Entwickelt sich aus Schneppke (weiblich) mithilfe eines Funkelsteins.

Lapras

Lapras ist eine beliebte, defensive Option, die eine Nische als spezieller Tank füllt.

Typ: Wasser/Eis

Wasser/Eis Rolle: Spezial-Tank und Support.

Stärke: Lapras besitzt hohe KP und eine gute Spezial-Verteidigung . Es kann Feuer-Attacken besser wegstecken als reine Eis-Typen und bietet eine hervorragende defensive Stabilität.

Lapras besitzt hohe und eine gute . Es kann Feuer-Attacken besser wegstecken als reine Eis-Typen und bietet eine hervorragende defensive Stabilität. Strategie: Es ist bekannt für seine defensive Attacke Gefriertrockner, die Wasser-Typen (die Eis normalerweise resistieren) supereffektiv trifft.

Fazit

Eis-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A sind unverzichtbare Waffen gegen Drachen-, Flug-, Boden- und Pflanze-Typen.

Mega Rexblisar ist der dominante gemischte Angreifer.

ist der dominante gemischte Angreifer. Mamutel bietet die beste offensive Coverage und Immunität gegen Elektro.

bietet die beste offensive Coverage und Immunität gegen Elektro. Austos und Frosdedi dienen als spezialisierte Sweeper und Kontrolleure.

