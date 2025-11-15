Die besten Unlicht-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die besten Unlicht-Typen in Pokémon Legenden: Z-A profitieren von Mega-Entwicklungen, die entweder ihre Robustheit (Despotar) oder ihre Initiative und ihren Angriff (Absol, Tohaido) dramatisch erhöhen.
|Pokémon
|Typ(en)
|Rolle & Stärke
|Basiswert-Summe (BST)
|Mega Despotar
|Gestein/Unlicht
|Unübertroffener Tank: Höchste Verteidigung und Angriff in der Unlicht-Klasse.
|Normal: 600 / Mega: 700
|Mega Quajutsu
|Wasser/Unlicht
|Ultra-Speed Sweeper: Eine der höchsten Initiativen im Spiel (142).
|Normal: 530 / Mega: 630
|Mega Hundemon
|Unlicht/Feuer
|Spezial-Angriffs-Kanone: Hohe Initiative und Sp. Angriff, frühe Mega-Verfügbarkeit.
|Normal: 500 / Mega: 600
|Mega Absol
|Unlicht
|Physischer Speeder: Hoher Angriff und Initiative. Ideal für schnelle K.O.s.
|Normal: 465 / Mega: 565
|Mega Tohaido
|Wasser/Unlicht
|Guter physischer Angreifer: Sehr hohes Angriff- und Initiative-Potenzial.
|Normal: 460 / Mega: 560
Mega Despotar
Der stärkste Tank unter den Unlicht-Pokémon, ideal für Zermürbungskämpfe.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 KP / 252 Angriff / 4 Sp. Vert.
|Bestes Wesen
|Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Schaufler (Dig), Erdbeben (Earthquake), Knirscher (Crunch), Schutzschild (Protect)
|Fundort
|Fange Larvitar (Larvitar) in frühen Gebieten oder in Wild Zone 15. Den Mega-Stein (Despotarnit) erhältst du, indem du das Rogue Mega Despotar besiegst.
Strategie: Die Kombination aus hoher physischer und spezieller Verteidigung (als Mega) macht Despotar zur wahren „Attacken-Mauer“. Nutze Schaufler für den Cooldown und als Ausweich-Mechanismus.
Mega Quajutsu
Eines der schnellsten Pokémon der aktuellen Meta.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 Sp. Angr. / 252 Initiative / 4 Vert.
|Bestes Wesen
|Scheu (Timid, Initiative ↑ / Angr. ↓) oder Hastig (Naughty, Angr. ↑ / Sp. Vert. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Nachthieb (Night Slash), Wasser-Shuriken (Water Shuriken), Hydropumpe (Hydro Pump), Eishieb (Ice Punch)
|Fundort
|Fange Froxy (Froakie) durch die Quest ‚Eine Herausforderung von Froxy‘ oder in Wild Zone 16 (später im Spiel). Den Mega-Stein (Quajutsunit) erhältst du durch Erreichen von Rang Y in Saison 2 der Ranglistenkämpfe.
Vorteil: Die extrem hohe Initiative (142 als Mega) ermöglicht es Quajutsu, schnell Attacken auszuführen und Cooldowns zu umgehen, was in den Tag-Team-Kämpfen von PL:ZA einen großen Vorteil darstellt.
Mega Hundemon
Hundemon ist ein Spezial-Angreifer, der früh im Spiel zugänglich ist.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 Sp. Angr. / 252 Initiative / 4 Vert.
|Bestes Wesen
|Scheu (Timid, Initiative ↑ / Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Flammenwurf (Flamethrower), Hitzewelle (Overheat), Finsteraura (Dark Pulse), Ränkeschmied (Nasty Plot)
|Fundort
|Fange Hunduster (Houndour) oder ein Alpha-Hundemon in Wild Zone 6. Den Mega-Stein (Hundemonit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 180 Mega-Splitter.
Hinweis: Da Hundemon auch ein starker Feuer-Typ ist, bietet es eine großartige Typ-Synergie und kann viele Pflanzen- und Geist-Typen kontern.
Mega Absol
Der perfekte physische Schadensausteiler gegen Psycho- und Geist-Typen.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 Angriff / 252 Initiative / 4 KP
|Bestes Wesen
|Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Nachthieb (Night Slash), Knuddler (Play Rough), Abschlag (Knock Off), Schwerttanz (Swords Dance)
|Fundort
|Erhältlich über die Hauptmission ‚Ein Rogue Mega Absol‘, wo du sowohl Absol als auch den Mega-Stein (Absolnit) erhältst. Alpha-Absol findest du auf Dächern im Magenta-Sektor oder in Wild Zone 20.
Taktik: Mega Absol ist schnell genug, um Psycho- und Geist-Pokémon auszuschalten, bevor diese reagieren können. Abschlag ist eine nützliche Utility-Attacke, um Items zu entfernen.
Mega Tohaido
Ein offensiv ausgerichtetes, schnelles Pokémon mit gutem Coverage.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 Angriff / 252 Initiative / 4 Vert.
|Bestes Wesen
|Froh (Jolly, Initiative ↑ / Sp. Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Liquidation (Liquidation), Aquaknarre (Aqua Jet), Knirscher (Crunch), Eiszahn (Ice Fang)
|Fundort
|Fange Kanivanha (Carvanha) oder ein Alpha-Tohaido in Wild Zone 10. Den Mega-Stein (Tohaidonit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 180 Mega-Splitter.
Vorteil: Die Kombination aus hohem Angriff und Eiszahn gibt Tohaido die nötige Coverage, um beliebte Pokémon wie Mega-Glurak X/Y zu bedrohen.
