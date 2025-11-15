Die besten Unlicht-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die besten Unlicht-Typen in Pokémon Legenden: Z-A profitieren von Mega-Entwicklungen, die entweder ihre Robustheit (Despotar) oder ihre Initiative und ihren Angriff (Absol, Tohaido) dramatisch erhöhen.

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Basiswert-Summe (BST) Mega Despotar Gestein/Unlicht Unübertroffener Tank: Höchste Verteidigung und Angriff in der Unlicht-Klasse. Normal: 600 / Mega: 700 Mega Quajutsu Wasser/Unlicht Ultra-Speed Sweeper: Eine der höchsten Initiativen im Spiel (142). Normal: 530 / Mega: 630 Mega Hundemon Unlicht/Feuer Spezial-Angriffs-Kanone: Hohe Initiative und Sp. Angriff, frühe Mega-Verfügbarkeit. Normal: 500 / Mega: 600 Mega Absol Unlicht Physischer Speeder: Hoher Angriff und Initiative. Ideal für schnelle K.O.s. Normal: 465 / Mega: 565 Mega Tohaido Wasser/Unlicht Guter physischer Angreifer: Sehr hohes Angriff- und Initiative-Potenzial. Normal: 460 / Mega: 560

Mega Despotar

Der stärkste Tank unter den Unlicht-Pokémon, ideal für Zermürbungskämpfe.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Angriff / 4 Sp. Vert. Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Schaufler (Dig), Erdbeben (Earthquake), Knirscher (Crunch), Schutzschild (Protect) Fundort Fange Larvitar (Larvitar) in frühen Gebieten oder in Wild Zone 15. Den Mega-Stein (Despotarnit) erhältst du, indem du das Rogue Mega Despotar besiegst.

Strategie: Die Kombination aus hoher physischer und spezieller Verteidigung (als Mega) macht Despotar zur wahren „Attacken-Mauer“. Nutze Schaufler für den Cooldown und als Ausweich-Mechanismus.

Mega Quajutsu

Eines der schnellsten Pokémon der aktuellen Meta.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 Sp. Angr. / 252 Initiative / 4 Vert. Bestes Wesen Scheu (Timid, Initiative ↑ / Angr. ↓) oder Hastig (Naughty, Angr. ↑ / Sp. Vert. ↓) Empfohlenes Moveset Nachthieb (Night Slash), Wasser-Shuriken (Water Shuriken), Hydropumpe (Hydro Pump), Eishieb (Ice Punch) Fundort Fange Froxy (Froakie) durch die Quest ‚Eine Herausforderung von Froxy‘ oder in Wild Zone 16 (später im Spiel). Den Mega-Stein (Quajutsunit) erhältst du durch Erreichen von Rang Y in Saison 2 der Ranglistenkämpfe.

Vorteil: Die extrem hohe Initiative (142 als Mega) ermöglicht es Quajutsu, schnell Attacken auszuführen und Cooldowns zu umgehen, was in den Tag-Team-Kämpfen von PL:ZA einen großen Vorteil darstellt.

Mega Hundemon

Hundemon ist ein Spezial-Angreifer, der früh im Spiel zugänglich ist.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 Sp. Angr. / 252 Initiative / 4 Vert. Bestes Wesen Scheu (Timid, Initiative ↑ / Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Flammenwurf (Flamethrower), Hitzewelle (Overheat), Finsteraura (Dark Pulse), Ränkeschmied (Nasty Plot) Fundort Fange Hunduster (Houndour) oder ein Alpha-Hundemon in Wild Zone 6. Den Mega-Stein (Hundemonit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 180 Mega-Splitter.

Hinweis: Da Hundemon auch ein starker Feuer-Typ ist, bietet es eine großartige Typ-Synergie und kann viele Pflanzen- und Geist-Typen kontern.

Mega Absol

Der perfekte physische Schadensausteiler gegen Psycho- und Geist-Typen.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 Angriff / 252 Initiative / 4 KP Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Nachthieb (Night Slash), Knuddler (Play Rough), Abschlag (Knock Off), Schwerttanz (Swords Dance) Fundort Erhältlich über die Hauptmission ‚Ein Rogue Mega Absol‘, wo du sowohl Absol als auch den Mega-Stein (Absolnit) erhältst. Alpha-Absol findest du auf Dächern im Magenta-Sektor oder in Wild Zone 20.

Taktik: Mega Absol ist schnell genug, um Psycho- und Geist-Pokémon auszuschalten, bevor diese reagieren können. Abschlag ist eine nützliche Utility-Attacke, um Items zu entfernen.

Mega Tohaido

Ein offensiv ausgerichtetes, schnelles Pokémon mit gutem Coverage.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 Angriff / 252 Initiative / 4 Vert. Bestes Wesen Froh (Jolly, Initiative ↑ / Sp. Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Liquidation (Liquidation), Aquaknarre (Aqua Jet), Knirscher (Crunch), Eiszahn (Ice Fang) Fundort Fange Kanivanha (Carvanha) oder ein Alpha-Tohaido in Wild Zone 10. Den Mega-Stein (Tohaidonit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 180 Mega-Splitter.

Vorteil: Die Kombination aus hohem Angriff und Eiszahn gibt Tohaido die nötige Coverage, um beliebte Pokémon wie Mega-Glurak X/Y zu bedrohen.

