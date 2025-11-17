Die stärksten Boden-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Top-Boden-Pokémon in Legenden: Z-A bieten eine Kombination aus immensem physischen Schaden und bemerkenswerter defensiver Zähigkeit.

Top-Tier: Die Elite

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Schlüssel-Feature Zygarde Drache/Boden Unübertroffene Power: Das beste Boden-Pokémon im Spiel, mit drei charakteristischen Signature-Attacken. Post-Game-Legendär, hohe Basiswerte. Knakrack (Garchomp) Drache/Boden Pseudo-Legendärer Sweeper: Hoher Angriff und Initiative. Eines der stärksten Nicht-Legendären. Nutzt Schwerttanz und Erdbeben zur Team-Zerstörung. Stalobor (Excadrill) Boden/Stahl Physische Angriffsmaschine: Sehr hohe Attacke und Geschwindigkeit. Starker All-out-Attacker.

High-Tier: Flexible Allrounder und Tanks

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Schlüssel-Feature Stahlos (Steelix) Stahl/Boden Physischer Tank: Extrem hohe Verteidigung. Exzellent als defensiver Pivot. Besitzt die stärkste Boden-Attacke (Erdbeben). Rokkaiman (Krookodile) Boden/Unlicht Aggressiver Alleskönner: Vielseitige Coverage durch den Unlicht-Typen. Hoher Angriff, gute Typ-Kombination. Hippoterus (Hippowdon) Boden Defensiver Angreifer: Sehr zäh mit guter physischer Offensive. Zugänglichere Option für eine solide Boden-Rolle.

Zygarde

Obwohl es erst spät im Spiel verfügbar ist, ist Zygarde das stärkste Boden-Pokémon.

Rolle: Legendärer Alleskönner/Damage Dealer.

Legendärer Alleskönner/Damage Dealer. Typ: Drache/Boden

Drache/Boden Strategie: Mit drei einzigartigen Signature-Attacken dominiert Zygarde den späten und Post-Game-Bereich. Es ist eine sofortige Antwort auf so ziemlich alles, was eine Boden-Schwäche hat.

Mit drei einzigartigen Signature-Attacken dominiert Zygarde den späten und Post-Game-Bereich. Es ist eine sofortige Antwort auf so ziemlich alles, was eine Boden-Schwäche hat. Fundort: Wird erst nach Abschluss des Hauptspiels und im Post-Game zugänglich.

Knakrack

Der beste Nicht-Legendäre Boden-Typ und ein Pseudo-Legendäres Pokémon.

Rolle: Physischer Sweeper.

Physischer Sweeper. Typ: Drache/Boden

Drache/Boden Empfohlenes Moveset: Schwerttanz ( Swords Dance ), Erdbeben ( Earthquake ), Drachenklaue ( Dragon Claw ), Feuerzahn ( Fire Fang ).

( ), ( ), ( ), ( ). Wesen: Hart ( Adamant , Angr. ↑ / Sp. Angr. ↓).

Hart ( , Angr. ↑ / Sp. Angr. ↓). Fundort: Fange Kaumalat ( Gible ) oder seine Entwicklungen in Wild Zone 8 .

Fange ( ) oder seine Entwicklungen in . Strategie: Knakrack kann dank Schwerttanz seinen bereits hohen Angriff schnell erhöhen, gefolgt von einem STAB-verstärkten Erdbeben, das oft ganze Teams im Alleingang besiegt.

Stalobor

Ein extrem starker Angreifer mit guter Geschwindigkeit.

Rolle: Physischer Angreifer.

Physischer Angreifer. Typ: Boden/Stahl

Boden/Stahl Stärke: Stalobor glänzt durch seinen immensen Angriffswert und die Fähigkeit, Gegner schnell zu überwältigen. Die Stahl-Typisierung bietet nützliche Resistenzen.

Stalobor glänzt durch seinen immensen und die Fähigkeit, Gegner schnell zu überwältigen. Die Stahl-Typisierung bietet nützliche Resistenzen. Fundort: Fange Rotomurf ( Drilbur ) oder Stalobor in späteren Wild Zones.

Fange ( ) oder Stalobor in späteren Wild Zones. Strategie: Wird als All-out-Attacker gespielt, der wenig Defensive bietet, dafür aber enormen Schaden austeilt und so potenzielle Konter schnell ausschaltet.

Stahlos

Der ultimative physische Tank unter den Boden-Pokémon.

Rolle: Physischer Tank/Verteidiger.

Physischer Tank/Verteidiger. Typ: Stahl/Boden

Stahl/Boden Stärke: Stahlos besitzt eine der höchsten physischen Verteidigungen im Spiel. Es kann fast jeden physischen Angriff abfangen.

Stahlos besitzt eine der höchsten physischen Verteidigungen im Spiel. Es kann fast jeden physischen Angriff abfangen. Empfohlenes Moveset: Erdbeben (Earthquake), Eisenhaupt (Iron Head), Fluch (Curse), Tarnsteine (Stealth Rock).

Erdbeben (Earthquake), Eisenhaupt (Iron Head), Fluch (Curse), Tarnsteine (Stealth Rock). Fundort: Entwickle Onix mit einem Metallmantel ( Metal Coat ).

Entwickle Onix mit einem ( ). Strategie: Perfekt, um im Kampf gegen physische Bedrohungen eingesetzt zu werden und gleichzeitig mit Erdbeben massiven Boden-Schaden auszuteilen.

Rokkaiman

Ein vielseitiger Angreifer mit exzellenter Typ-Abdeckung.

Rolle: Vielseitiger Angreifer/Unlicht-Konter.

Vielseitiger Angreifer/Unlicht-Konter. Typ: Boden/Unlicht

Boden/Unlicht Stärke: Bietet eine flexible offensive Option, da es sowohl starke Boden- als auch Unlicht-Attacken nutzen kann. Dies ist besonders nützlich, um die allgegenwärtigen Psycho-Pokémon zu treffen.

Bietet eine flexible offensive Option, da es sowohl starke Boden- als auch Unlicht-Attacken nutzen kann. Dies ist besonders nützlich, um die allgegenwärtigen Psycho-Pokémon zu treffen. Fundort: Fange Ganovil ( Sandile ) in Wild Zone 8 .

Fange ( ) in . Strategie: Kann schnell zwischen STAB-Attacken wechseln, um sich an den gegnerischen Typen anzupassen.

