Die besten Drachen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Die effektivsten Drachen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A sind entweder Legendäre Pokémon oder Pseudo-Legendäre Pokémon mit Mega-Entwicklungen, da sie die höchsten Statuswerte im Spiel erreichen.
|Pokémon
|Typ(en)
|Rolle & Stärke
|Basiswert-Summe (BST)
|Zygarde
|Drache/Boden
|Legendärer König & Spezial-Sweeper: Unangefochten stärkstes Drachen-Pokémon (fast 800 BST).
|Normal: 708 / Mega: 778
|Mega Knakrack
|Drache/Boden
|Bester PvP/PvE Alleskönner: Einer der höchsten physischen Angriffe im Spiel.
|Normal: 600 / Mega: 700
|Mega Brutalanda
|Drache/Flug
|Schneller Physischer Sweeper: Hohe Initiative und Angriff, exzellente Coverage.
|Normal: 600 / Mega: 700
|Mega Glurak X
|Feuer/Drache
|Physischer Hybrid: Starker Angreifer mit vorteilhafter Typ-Kombination.
|Normal: 534 / Mega: 634
|Mega Dragoran
|Drache/Flug
|Bulkiger Spezial-Angreifer: Verbessert Spezial-Angriff und Verteidigung deutlich.
|Normal: 600 / Mega: 700
|Mega Sen-Long
|Normal/Drache
|Spezial-Kanone (Glas-Kanone): Hoher Sp. Angr. als Mega, aber sehr langsam.
|Normal: 485 / Mega: 610
Zygarde
Zygarde ist das Cover-Legendäre von Pokémon Legenden: Z-A und das stärkste Drachen-Pokémon in seiner Mega-Form.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 KP / 252 Angriff / 4 Sp. Vert.
|Bestes Wesen
|Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) oder Kühn (Impish, Verteidigung ↑ / Sp. Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Tausend Pfeile (Thousand Arrows), Tausend Wellen (Thousand Waves), Landeswut (Land’s Wrath), Zellkernschmelze (Core Enforcer)
|Fundort
|Nach Abschluss der Hauptstory wird die Nachgeschichte-Quest ‚Unendliche A-Z Royale‘ freigeschaltet. Besiege Lysander und du kannst Zygarde in Wild Zone 20 fangen.
Hinweis: Obwohl seine Mega-Form auch einen extrem hohen Spezial-Angriffs-Wert hat, sind viele seiner Signatur-Attacken physisch. Eine physische Verteilung wird daher häufig bevorzugt.
Mega Knakrack
Der beliebteste Pseudo-Legendäre, ein Muss für jedes Endspiel-Team.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 KP / 252 Angriff / 4 Sp. Vert.
|Bestes Wesen
|Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Feuerzahn (Fire Fang), Erdbeben (Earthquake), Drachenklaue (Dragon Claw), Drachenstoß (Dragon Rush)
|Fundort
|Fange Kaumalat (Gible) in Wild Zone 8. Den Mega-Stein (Knakracknit) kaufst du im Stein-Emporium (Stone Emporium) für 70.000 Pokédollar.
Vorteil: Mega Knakrack überholt viele Drachen-Pokémon und ist damit extrem gefährlich. Es ist der beste Drachen-Typ für Ranglistenkämpfe (PvP) und die Hauptstory (PvE).
Mega Brutalanda
Ein schnelles physisches Drachen-Pokémon mit guter Coverage.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 Angriff / 252 Initiative / 4 Vert.
|Bestes Wesen
|Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Flammenwurf (Flamethrower) oder Drachenstoß (Dragon Rush), Luftschnitt (Air Slash), Drachenklaue (Dragon Claw), Wutanfall (Outrage)
|Fundort
|Fange Kindwurm (Bagon) oder ein Alpha-Brutalanda in Wild Zone 15. Den Mega-Stein (Brutalandanit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 360 Mega-Splitter.
Taktik: Wähle Flammenwurf als spezielle Attacke, um Distanz zu überbrücken oder lästige Eis-Konter zu treffen, falls du nicht im Nahkampf bist.
Mega Glurak X
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 KP / 252 Sp. Angr. / 4 Sp. Vert.
|Bestes Wesen
|Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Drachenklaue (Dragon Claw), Flammenwurf (Flamethrower), Donnerschlag (Thunder Punch), Flammenblitz (Flare Blitz)
|Fundort
|Fange Glumanda (Charmander) in der Nebenmission 22 oder in Wild Zone 20. Den Mega-Stein (Gluraknit X) kaufst du im Stein-Emporium für 100.000 Pokédollar.
Mega Dragoran
Bietet jetzt mehr Bulk und Spezial-Angriff, anstatt nur physisch anzugreifen.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 KP / 252 Angriff / 4 KP
|Bestes Wesen
|Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Donnerschlag (Thunder Punch), Turbotempo (Extremespeed), Drachenklaue (Dragon Claw) / Feuerschlag (Fire Punch), Wutanfall (Outrage)
|Fundort
|Fange Dratini (Dratini) auf dem Dach des Restaurants Le Nah in Lumiose oder besiege Rogue Mega Dragoran für den Mega-Stein (Dragoranit).
Spezial-Build-Option: Wenn du Mega-Dragoran speziell spielen möchtest, wähle das Wesen Mäßig (Modest) und Attacken wie Hyperstrahl (Hyper Beam), Draco Meteor und Eisstrahl (Ice Beam).
Mega Sen-Long (Mega Drampa)
Überraschend gut, wenn man den geringen Basiswert beachtet.
|Merkmal
|Wert / Beschreibung
|Beste EV-Verteilung
|252 KP / 252 Sp. Angr. / 4 Vert.
|Bestes Wesen
|Mäßig (Modest, Sp. Angr. ↑ / Angr. ↓)
|Empfohlenes Moveset
|Draco Meteor, Hyperstrahl (Hyper Beam), Fokusstoß (Focus Blast)
|Fundort
|Fange Sen-Long in Wild Zone 19. Den Mega-Stein (Sen-Longnit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 360 Mega-Splitter.
Taktik: Sen-Long ist sehr langsam, was im neuen Kampfsystem bedeutet, dass seine Attacken lange zum Aufladen brauchen. Halte es von direkten Nahkämpfen fern und nutze seine mächtigen speziellen Attacken aus der Distanz.
