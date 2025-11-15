DailyGame
DailyGame - Game-Guides - Die besten Drachen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
4 Min. lesen
Eine Tier-Liste

Die besten Drachen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Hier ist ein Guide zu den besten Drachen-Pokémon, ihrer Stärke und ihren Fundorten in Pokémon Legenden: Z-A.

i Die besten Drachen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Artikel von Tim +

Die effektivsten Drachen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A sind entweder Legendäre Pokémon oder Pseudo-Legendäre Pokémon mit Mega-Entwicklungen, da sie die höchsten Statuswerte im Spiel erreichen.

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Basiswert-Summe (BST)
Zygarde Drache/Boden Legendärer König & Spezial-Sweeper: Unangefochten stärkstes Drachen-Pokémon (fast 800 BST). Normal: 708 / Mega: 778
Mega Knakrack Drache/Boden Bester PvP/PvE Alleskönner: Einer der höchsten physischen Angriffe im Spiel. Normal: 600 / Mega: 700
Mega Brutalanda Drache/Flug Schneller Physischer Sweeper: Hohe Initiative und Angriff, exzellente Coverage. Normal: 600 / Mega: 700
Mega Glurak X Feuer/Drache Physischer Hybrid: Starker Angreifer mit vorteilhafter Typ-Kombination. Normal: 534 / Mega: 634
Mega Dragoran Drache/Flug Bulkiger Spezial-Angreifer: Verbessert Spezial-Angriff und Verteidigung deutlich. Normal: 600 / Mega: 700
Mega Sen-Long Normal/Drache Spezial-Kanone (Glas-Kanone): Hoher Sp. Angr. als Mega, aber sehr langsam. Normal: 485 / Mega: 610

Zygarde

Zygarde ist das Cover-Legendäre von Pokémon Legenden: Z-A und das stärkste Drachen-Pokémon in seiner Mega-Form.

Werbung

Merkmal Wert / Beschreibung
Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Angriff / 4 Sp. Vert.
Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) oder Kühn (Impish, Verteidigung ↑ / Sp. Angr. ↓)
Empfohlenes Moveset Tausend Pfeile (Thousand Arrows), Tausend Wellen (Thousand Waves), Landeswut (Land’s Wrath), Zellkernschmelze (Core Enforcer)
Fundort Nach Abschluss der Hauptstory wird die Nachgeschichte-Quest ‚Unendliche A-Z Royale‘ freigeschaltet. Besiege Lysander und du kannst Zygarde in Wild Zone 20 fangen.

Hinweis: Obwohl seine Mega-Form auch einen extrem hohen Spezial-Angriffs-Wert hat, sind viele seiner Signatur-Attacken physisch. Eine physische Verteilung wird daher häufig bevorzugt.

Mega Knakrack

Der beliebteste Pseudo-Legendäre, ein Muss für jedes Endspiel-Team.

Merkmal Wert / Beschreibung
Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Angriff / 4 Sp. Vert.
Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
Empfohlenes Moveset Feuerzahn (Fire Fang), Erdbeben (Earthquake), Drachenklaue (Dragon Claw), Drachenstoß (Dragon Rush)
Fundort Fange Kaumalat (Gible) in Wild Zone 8. Den Mega-Stein (Knakracknit) kaufst du im Stein-Emporium (Stone Emporium) für 70.000 Pokédollar.

Vorteil: Mega Knakrack überholt viele Drachen-Pokémon und ist damit extrem gefährlich. Es ist der beste Drachen-Typ für Ranglistenkämpfe (PvP) und die Hauptstory (PvE).

Werbung

Mega Brutalanda

Ein schnelles physisches Drachen-Pokémon mit guter Coverage.

Merkmal Wert / Beschreibung
Beste EV-Verteilung 252 Angriff / 252 Initiative / 4 Vert.
Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
Empfohlenes Moveset Flammenwurf (Flamethrower) oder Drachenstoß (Dragon Rush), Luftschnitt (Air Slash), Drachenklaue (Dragon Claw), Wutanfall (Outrage)
Fundort Fange Kindwurm (Bagon) oder ein Alpha-Brutalanda in Wild Zone 15. Den Mega-Stein (Brutalandanit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 360 Mega-Splitter.

Taktik: Wähle Flammenwurf als spezielle Attacke, um Distanz zu überbrücken oder lästige Eis-Konter zu treffen, falls du nicht im Nahkampf bist.

Mega Glurak X

Merkmal Wert / Beschreibung
Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Sp. Angr. / 4 Sp. Vert.
Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
Empfohlenes Moveset Drachenklaue (Dragon Claw), Flammenwurf (Flamethrower), Donnerschlag (Thunder Punch), Flammenblitz (Flare Blitz)
Fundort Fange Glumanda (Charmander) in der Nebenmission 22 oder in Wild Zone 20. Den Mega-Stein (Gluraknit X) kaufst du im Stein-Emporium für 100.000 Pokédollar.

Mega Dragoran

Bietet jetzt mehr Bulk und Spezial-Angriff, anstatt nur physisch anzugreifen.

Merkmal Wert / Beschreibung
Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Angriff / 4 KP
Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓)
Empfohlenes Moveset Donnerschlag (Thunder Punch), Turbotempo (Extremespeed), Drachenklaue (Dragon Claw) / Feuerschlag (Fire Punch), Wutanfall (Outrage)
Fundort Fange Dratini (Dratini) auf dem Dach des Restaurants Le Nah in Lumiose oder besiege Rogue Mega Dragoran für den Mega-Stein (Dragoranit).

Spezial-Build-Option: Wenn du Mega-Dragoran speziell spielen möchtest, wähle das Wesen Mäßig (Modest) und Attacken wie Hyperstrahl (Hyper Beam), Draco Meteor und Eisstrahl (Ice Beam).

Lesenswert
Die stärksten Käfer-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die stärksten Normal-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die stärksten Wasser-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die besten Unlicht-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die besten Lategame-Teams in Pokémon Legenden: Z-A
Der Super Mario Galaxy Film: Brie Larson hatte Streit mit Freund wegen Super Mario Galaxy und spricht jetzt Rosalina!
Die besten Feuer-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A
Die Stärksten Pokémon & Mega-Entwicklungen in Pokémon Legenden: Z-A

Mega Sen-Long (Mega Drampa)

Überraschend gut, wenn man den geringen Basiswert beachtet.

Werbung

Merkmal Wert / Beschreibung
Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Sp. Angr. / 4 Vert.
Bestes Wesen Mäßig (Modest, Sp. Angr. ↑ / Angr. ↓)
Empfohlenes Moveset Draco Meteor, Hyperstrahl (Hyper Beam), Fokusstoß (Focus Blast)
Fundort Fange Sen-Long in Wild Zone 19. Den Mega-Stein (Sen-Longnit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 360 Mega-Splitter.

Taktik: Sen-Long ist sehr langsam, was im neuen Kampfsystem bedeutet, dass seine Attacken lange zum Aufladen brauchen. Halte es von direkten Nahkämpfen fern und nutze seine mächtigen speziellen Attacken aus der Distanz.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Nintendo

Mehr dazu...

Nintendo ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielekonsolen. Ursprünglich erstellte das Unternehmen aus Kyoto Spielkarten, aber das war bei der Gründung 1889.

Systeme: Nintendo

Mehr entdecken

Neu für dich!