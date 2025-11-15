Die besten Drachen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die effektivsten Drachen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A sind entweder Legendäre Pokémon oder Pseudo-Legendäre Pokémon mit Mega-Entwicklungen, da sie die höchsten Statuswerte im Spiel erreichen.

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Basiswert-Summe (BST) Zygarde Drache/Boden Legendärer König & Spezial-Sweeper: Unangefochten stärkstes Drachen-Pokémon (fast 800 BST). Normal: 708 / Mega: 778 Mega Knakrack Drache/Boden Bester PvP/PvE Alleskönner: Einer der höchsten physischen Angriffe im Spiel. Normal: 600 / Mega: 700 Mega Brutalanda Drache/Flug Schneller Physischer Sweeper: Hohe Initiative und Angriff, exzellente Coverage. Normal: 600 / Mega: 700 Mega Glurak X Feuer/Drache Physischer Hybrid: Starker Angreifer mit vorteilhafter Typ-Kombination. Normal: 534 / Mega: 634 Mega Dragoran Drache/Flug Bulkiger Spezial-Angreifer: Verbessert Spezial-Angriff und Verteidigung deutlich. Normal: 600 / Mega: 700 Mega Sen-Long Normal/Drache Spezial-Kanone (Glas-Kanone): Hoher Sp. Angr. als Mega, aber sehr langsam. Normal: 485 / Mega: 610

Zygarde

Zygarde ist das Cover-Legendäre von Pokémon Legenden: Z-A und das stärkste Drachen-Pokémon in seiner Mega-Form.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Angriff / 4 Sp. Vert. Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) oder Kühn (Impish, Verteidigung ↑ / Sp. Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Tausend Pfeile (Thousand Arrows), Tausend Wellen (Thousand Waves), Landeswut (Land’s Wrath), Zellkernschmelze (Core Enforcer) Fundort Nach Abschluss der Hauptstory wird die Nachgeschichte-Quest ‚Unendliche A-Z Royale‘ freigeschaltet. Besiege Lysander und du kannst Zygarde in Wild Zone 20 fangen.

Hinweis: Obwohl seine Mega-Form auch einen extrem hohen Spezial-Angriffs-Wert hat, sind viele seiner Signatur-Attacken physisch. Eine physische Verteilung wird daher häufig bevorzugt.

Mega Knakrack

Der beliebteste Pseudo-Legendäre, ein Muss für jedes Endspiel-Team.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Angriff / 4 Sp. Vert. Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Feuerzahn (Fire Fang), Erdbeben (Earthquake), Drachenklaue (Dragon Claw), Drachenstoß (Dragon Rush) Fundort Fange Kaumalat (Gible) in Wild Zone 8. Den Mega-Stein (Knakracknit) kaufst du im Stein-Emporium (Stone Emporium) für 70.000 Pokédollar.

Vorteil: Mega Knakrack überholt viele Drachen-Pokémon und ist damit extrem gefährlich. Es ist der beste Drachen-Typ für Ranglistenkämpfe (PvP) und die Hauptstory (PvE).

Mega Brutalanda

Ein schnelles physisches Drachen-Pokémon mit guter Coverage.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 Angriff / 252 Initiative / 4 Vert. Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Flammenwurf (Flamethrower) oder Drachenstoß (Dragon Rush), Luftschnitt (Air Slash), Drachenklaue (Dragon Claw), Wutanfall (Outrage) Fundort Fange Kindwurm (Bagon) oder ein Alpha-Brutalanda in Wild Zone 15. Den Mega-Stein (Brutalandanit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 360 Mega-Splitter.

Taktik: Wähle Flammenwurf als spezielle Attacke, um Distanz zu überbrücken oder lästige Eis-Konter zu treffen, falls du nicht im Nahkampf bist.

Mega Glurak X

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Sp. Angr. / 4 Sp. Vert. Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Drachenklaue (Dragon Claw), Flammenwurf (Flamethrower), Donnerschlag (Thunder Punch), Flammenblitz (Flare Blitz) Fundort Fange Glumanda (Charmander) in der Nebenmission 22 oder in Wild Zone 20. Den Mega-Stein (Gluraknit X) kaufst du im Stein-Emporium für 100.000 Pokédollar.

Mega Dragoran

Bietet jetzt mehr Bulk und Spezial-Angriff, anstatt nur physisch anzugreifen.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Angriff / 4 KP Bestes Wesen Hart (Adamant, Angriff ↑ / Sp. Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Donnerschlag (Thunder Punch), Turbotempo (Extremespeed), Drachenklaue (Dragon Claw) / Feuerschlag (Fire Punch), Wutanfall (Outrage) Fundort Fange Dratini (Dratini) auf dem Dach des Restaurants Le Nah in Lumiose oder besiege Rogue Mega Dragoran für den Mega-Stein (Dragoranit).

Spezial-Build-Option: Wenn du Mega-Dragoran speziell spielen möchtest, wähle das Wesen Mäßig (Modest) und Attacken wie Hyperstrahl (Hyper Beam), Draco Meteor und Eisstrahl (Ice Beam).

Mega Sen-Long (Mega Drampa)

Überraschend gut, wenn man den geringen Basiswert beachtet.

Merkmal Wert / Beschreibung Beste EV-Verteilung 252 KP / 252 Sp. Angr. / 4 Vert. Bestes Wesen Mäßig (Modest, Sp. Angr. ↑ / Angr. ↓) Empfohlenes Moveset Draco Meteor, Hyperstrahl (Hyper Beam), Fokusstoß (Focus Blast) Fundort Fange Sen-Long in Wild Zone 19. Den Mega-Stein (Sen-Longnit) kaufst du bei Quasartico Inc. für 360 Mega-Splitter.

Taktik: Sen-Long ist sehr langsam, was im neuen Kampfsystem bedeutet, dass seine Attacken lange zum Aufladen brauchen. Halte es von direkten Nahkämpfen fern und nutze seine mächtigen speziellen Attacken aus der Distanz.

