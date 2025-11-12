Die besten Feuer-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Das Kampfsystem in Pokémon Legenden: Z-A unterscheidet sich drastisch von den rundenbasierten Kämpfen, was die Nützlichkeit vieler Pokémon neu bewertet. Feuer-Pokémon sind dank starker Mega-Entwicklungen und nützlicher Dual-Typen wichtiger denn je. Diese Liste führt die besten Feuer-Typen und ihre Fundorte auf, damit du dein Team optimal zusammenstellen kannst.

Pokémon Typ(en) Stärke Hauptrolle & Mega-Vorteil Mega Skelabra Geist/Feuer Extrem hoch Bester Spezial-Sweeper (175 Sp. Atk), hervorragender defensiver Typ Mega Admurai Feuer/Kampf Sehr hoch Bester Physischer Angreifer (148 Atk), überraschend robust Mega Glurak X/Y Feuer/Drache (X) / Feuer/Flug (Y) Sehr hoch Vielseitiger Schadensausteiler, Y für Spezial, X für physische/Dual-Angriffe Mega Hundemon Unlicht/Feuer Hoch Früher Mega-Entwickler (schneller Kauf des Steins), starker Spezial-Angreifer Mega Camerupt Feuer/Boden Hoch Defensiv stark, Spezial-Angriff-Boost, nutzt Langsamkeit im neuen Format Fennox Feuer/Psycho Gut Solider Spezial-Angreifer, Mega-Stein erst spät im Post-Game verfügbar Leopardus Feuer/Normal Gut Früher Fang (Anfangsspiel), schneller Spezial-Angreifer (Cooldown-Vorteil)

Die Elite der Feuer-Typen

1. Mega Skelabra

Skelabra ist aufgrund seiner beeindruckenden Spezial-Angriffs-Werte einer der Top 3 Feuer-Typen in Pokémon Legenden: Z-A.

Stärke: In der Mega-Form steigt der Spezial-Angriff auf massive 175 . Dies macht es zum besten Spezial-Sweeper unter den Feuer-Pokémon.

In der Mega-Form steigt der . Dies macht es zum unter den Feuer-Pokémon. Typ-Vorteil: Die Kombination Geist/Feuer ist defensiv stark, hat keine 4-fach-Schwäche und ist immun gegen Normal- und Kampf-Attacken.

Die Kombination ist defensiv stark, hat keine 4-fach-Schwäche und ist immun gegen Normal- und Kampf-Attacken. Moveset-Tipps: Flammenwurf, Hitzewelle, Spukball.

Flammenwurf, Hitzewelle, Spukball. Wie du es erhältst: Fange und entwickle Lichtel oder Laternecto (Lampent, Wild Zone 17, nachts). Den Mega-Stein (Skelabranit) kaufst du bei Quasartico Mega Shard Exchange für 360 Mega-Splitter nach Hauptmission 20.

2. Mega Admurai

Mega Admurai ist der unbestrittene König der physischen Feuer-Angreifer im Spiel.

Stärke: Als Mega-Form erhöht sich sein Angriffs-Wert auf unglaubliche 148 – der höchste im gesamten Spiel. Die Feuer/Kampf-Typisierung gibt ihm STAB (Same Type Attack Bonus) auf mächtige Attacken.

Als Mega-Form erhöht sich sein Angriffs-Wert auf unglaubliche – der höchste im gesamten Spiel. Die Feuer/Kampf-Typisierung gibt ihm STAB (Same Type Attack Bonus) auf mächtige Attacken. Moveset-Tipps: Nahkampf, Flammenblitz, Donnerschlag, Erdbeben.

Nahkampf, Flammenblitz, Donnerschlag, Erdbeben. Wie du es erhältst: Wähle Floink als Starter oder fange und entwickle es in Wild Zone 20. Den Mega-Stein (Admurainit) erhältst du in der Hauptmission 10 (wenn du Floink gewählt hast) oder kaufst ihn im Stein-Emporium nach Hauptmission 37.

3. Mega Glurak (X und Y)

Das ikonischste Feuer-Pokémon bleibt eine Elite-Wahl dank seiner zwei vielseitigen Mega-Entwicklungen.

Mega Glurak X: Wird zum Feuer/Drachen-Typ , verliert seine 4-fach-Schwäche gegen Gestein und wird zu einem ausgewogenen physischen und speziellen Angreifer.

Wird zum , verliert seine 4-fach-Schwäche gegen Gestein und wird zu einem ausgewogenen physischen und speziellen Angreifer. Mega Glurak Y: Erlebt einen massiven Anstieg des Spezial-Angriffs (159), was es zu einem der stärksten speziellen Schadensausteiler überhaupt macht.

Erlebt einen massiven Anstieg des Spezial-Angriffs (159), was es zu einem der stärksten überhaupt macht. Wie du es erhältst: Wähle Glumanda in Nebenmission 22 (schaltet nach Hauptmission 10 frei) oder fange und entwickle es in Wild Zone 20. Die Mega-Steine (Gluraknit X und Y) kaufst du im Stein-Emporium für 100.000 Pokédollar nach Hauptmission 10.

Starke Alternativen für den Spielverlauf

Mega Hundemon

Hundemon ist ein guter früher Spezial-Sweeper mit einer starken Mega-Entwicklung.

Vorteil: Du kannst Hundemon (oder seine Vorentwicklung Hunduster ) sehr früh in Wild Zone 6 fangen. Mega Hundemon gleicht die schlechte Basis-Verteidigung des Pokémon aus und steigert seinen Spezial-Angriff auf 140 und seine Initiative auf 115.

Du kannst Hundemon (oder seine Vorentwicklung ) sehr früh in fangen. Mega Hundemon gleicht die schlechte Basis-Verteidigung des Pokémon aus und steigert seinen Spezial-Angriff auf 140 und seine Initiative auf 115. Wie du es erhältst: Fange und entwickle Hunduster (Wild Zone 6). Den Mega-Stein (Hundemonit) kannst du frühzeitig bei Quasartico Mega Shard Exchange für 180 Mega-Splitter kaufen.

Mega Camerupt

Dieses Pokémon ist eine defensive Macht mit guter Angriffs-Coverage.

Vorteil: Feuer und Boden sind offensiv exzellente Typen. Mega Camerupt erhält einen großen Boost im Spezial-Angriff (145). Im neuen Kampfformat von Pokémon Legenden: Z-A , wo Initiative weniger ausschlaggebend ist, wird Camerupts Langsamkeit zu einem Non-Faktor , was seinen Nutzen stark erhöht.

Feuer und Boden sind offensiv exzellente Typen. Mega Camerupt erhält einen großen Boost im Spezial-Angriff (145). Im neuen Kampfformat von , wo Initiative weniger ausschlaggebend ist, wird Camerupts Langsamkeit zu einem , was seinen Nutzen stark erhöht. Schwäche: Die 4-fach-Schwäche gegen Wasser bleibt kritisch.

Die 4-fach-Schwäche gegen Wasser bleibt kritisch. Wie du es erhältst: Fange und entwickle Camaub (Wild Zone 8). Den Mega-Stein (Cameruptnit) erhältst du, indem du Rogue Mega Camerupt während Hauptmission 12 besiegst.

Fennox

Fennox ist ein solider Spezial-Angreifer vom Typ Feuer/Psycho mit Zugang zu starken Attacken wie Psychokinese und Machtflamme.

Einschränkung: Fennox ist defensiv eher „squishy“. Der Mega-Stein ( Fennoxnit ) ist erst sehr spät im Post-Game verfügbar (Erreichen von Rang S in Z-A Ranglistenkämpfen Season 2). Daher wirst du es während der Hauptstory nur in seiner Basisform nutzen können.

Fennox ist defensiv eher „squishy“. Der Mega-Stein ( ) ist erst sehr spät im verfügbar (Erreichen von Rang S in Z-A Ranglistenkämpfen Season 2). Daher wirst du es während der Hauptstory nur in seiner Basisform nutzen können. Wie du es erhältst: Fange und entwickle Fynx (Wild Zone 18).

Leopardus

Obwohl Leopardus oft übersehen wird, ist es eines der ersten Feuer-Pokémon, die du fangen kannst (Litleo in Wild Zone 3).

Vorteil: Es ist ein schneller Spezial-Angreifer. Auch wenn Initiative nicht so entscheidend ist wie in traditionellen Spielen, bedeutet eine höhere Geschwindigkeit in PL:ZA, dass deine Attacken schneller aus dem Cooldown kommen, was Leopardus zu einem effektiven „Glas-Canyon“ macht.

Es ist ein schneller Spezial-Angreifer. Auch wenn Initiative nicht so entscheidend ist wie in traditionellen Spielen, bedeutet eine höhere Geschwindigkeit in PL:ZA, dass deine Attacken kommen, was Leopardus zu einem effektiven „Glas-Canyon“ macht. Wie du es erhältst: Fange und entwickle Litleo (Wild Zone 3) oder fange Leopardus in Wild Zone 17. Den Mega-Stein (Leopardusit) kaufst du bei Quasartico Mega Shard Exchange für 240 Mega-Splitter nach Hauptmission 37.

