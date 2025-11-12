DailyGame
Die besten Feuer-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Hier ist der Guide zu den besten Feuer-Pokémon, ihrer Stärke und ihren Fundorten in Pokémon Legenden: Z-A.

Das Kampfsystem in Pokémon Legenden: Z-A unterscheidet sich drastisch von den rundenbasierten Kämpfen, was die Nützlichkeit vieler Pokémon neu bewertet. Feuer-Pokémon sind dank starker Mega-Entwicklungen und nützlicher Dual-Typen wichtiger denn je. Diese Liste führt die besten Feuer-Typen und ihre Fundorte auf, damit du dein Team optimal zusammenstellen kannst.

Pokémon Typ(en) Stärke Hauptrolle & Mega-Vorteil
Mega Skelabra Geist/Feuer Extrem hoch Bester Spezial-Sweeper (175 Sp. Atk), hervorragender defensiver Typ
Mega Admurai Feuer/Kampf Sehr hoch Bester Physischer Angreifer (148 Atk), überraschend robust
Mega Glurak X/Y Feuer/Drache (X) / Feuer/Flug (Y) Sehr hoch Vielseitiger Schadensausteiler, Y für Spezial, X für physische/Dual-Angriffe
Mega Hundemon Unlicht/Feuer Hoch Früher Mega-Entwickler (schneller Kauf des Steins), starker Spezial-Angreifer
Mega Camerupt Feuer/Boden Hoch Defensiv stark, Spezial-Angriff-Boost, nutzt Langsamkeit im neuen Format
Fennox Feuer/Psycho Gut Solider Spezial-Angreifer, Mega-Stein erst spät im Post-Game verfügbar
Leopardus Feuer/Normal Gut Früher Fang (Anfangsspiel), schneller Spezial-Angreifer (Cooldown-Vorteil)

Die Elite der Feuer-Typen

1. Mega Skelabra

Skelabra ist aufgrund seiner beeindruckenden Spezial-Angriffs-Werte einer der Top 3 Feuer-Typen in Pokémon Legenden: Z-A.

  • Stärke: In der Mega-Form steigt der Spezial-Angriff auf massive 175. Dies macht es zum besten Spezial-Sweeper unter den Feuer-Pokémon.
  • Typ-Vorteil: Die Kombination Geist/Feuer ist defensiv stark, hat keine 4-fach-Schwäche und ist immun gegen Normal- und Kampf-Attacken.
  • Moveset-Tipps: Flammenwurf, Hitzewelle, Spukball.
  • Wie du es erhältst: Fange und entwickle Lichtel oder Laternecto (Lampent, Wild Zone 17, nachts). Den Mega-Stein (Skelabranit) kaufst du bei Quasartico Mega Shard Exchange für 360 Mega-Splitter nach Hauptmission 20.

2. Mega Admurai

Mega Admurai ist der unbestrittene König der physischen Feuer-Angreifer im Spiel.

  • Stärke: Als Mega-Form erhöht sich sein Angriffs-Wert auf unglaubliche 148 – der höchste im gesamten Spiel. Die Feuer/Kampf-Typisierung gibt ihm STAB (Same Type Attack Bonus) auf mächtige Attacken.
  • Moveset-Tipps: Nahkampf, Flammenblitz, Donnerschlag, Erdbeben.
  • Wie du es erhältst: Wähle Floink als Starter oder fange und entwickle es in Wild Zone 20. Den Mega-Stein (Admurainit) erhältst du in der Hauptmission 10 (wenn du Floink gewählt hast) oder kaufst ihn im Stein-Emporium nach Hauptmission 37.

3. Mega Glurak (X und Y)

Das ikonischste Feuer-Pokémon bleibt eine Elite-Wahl dank seiner zwei vielseitigen Mega-Entwicklungen.

  • Mega Glurak X: Wird zum Feuer/Drachen-Typ, verliert seine 4-fach-Schwäche gegen Gestein und wird zu einem ausgewogenen physischen und speziellen Angreifer.
  • Mega Glurak Y: Erlebt einen massiven Anstieg des Spezial-Angriffs (159), was es zu einem der stärksten speziellen Schadensausteiler überhaupt macht.
  • Wie du es erhältst: Wähle Glumanda in Nebenmission 22 (schaltet nach Hauptmission 10 frei) oder fange und entwickle es in Wild Zone 20. Die Mega-Steine (Gluraknit X und Y) kaufst du im Stein-Emporium für 100.000 Pokédollar nach Hauptmission 10.

Starke Alternativen für den Spielverlauf

Mega Hundemon

Hundemon ist ein guter früher Spezial-Sweeper mit einer starken Mega-Entwicklung.

  • Vorteil: Du kannst Hundemon (oder seine Vorentwicklung Hunduster) sehr früh in Wild Zone 6 fangen. Mega Hundemon gleicht die schlechte Basis-Verteidigung des Pokémon aus und steigert seinen Spezial-Angriff auf 140 und seine Initiative auf 115.
  • Wie du es erhältst: Fange und entwickle Hunduster (Wild Zone 6). Den Mega-Stein (Hundemonit) kannst du frühzeitig bei Quasartico Mega Shard Exchange für 180 Mega-Splitter kaufen.

Mega Camerupt 

Dieses Pokémon ist eine defensive Macht mit guter Angriffs-Coverage.

  • Vorteil: Feuer und Boden sind offensiv exzellente Typen. Mega Camerupt erhält einen großen Boost im Spezial-Angriff (145). Im neuen Kampfformat von Pokémon Legenden: Z-A, wo Initiative weniger ausschlaggebend ist, wird Camerupts Langsamkeit zu einem Non-Faktor, was seinen Nutzen stark erhöht.
  • Schwäche: Die 4-fach-Schwäche gegen Wasser bleibt kritisch.
  • Wie du es erhältst: Fange und entwickle Camaub (Wild Zone 8). Den Mega-Stein (Cameruptnit) erhältst du, indem du Rogue Mega Camerupt während Hauptmission 12 besiegst.

Fennox

Fennox ist ein solider Spezial-Angreifer vom Typ Feuer/Psycho mit Zugang zu starken Attacken wie Psychokinese und Machtflamme.

  • Einschränkung: Fennox ist defensiv eher „squishy“. Der Mega-Stein (Fennoxnit) ist erst sehr spät im Post-Game verfügbar (Erreichen von Rang S in Z-A Ranglistenkämpfen Season 2). Daher wirst du es während der Hauptstory nur in seiner Basisform nutzen können.
  • Wie du es erhältst: Fange und entwickle Fynx (Wild Zone 18).

Leopardus 

Obwohl Leopardus oft übersehen wird, ist es eines der ersten Feuer-Pokémon, die du fangen kannst (Litleo in Wild Zone 3).

  • Vorteil: Es ist ein schneller Spezial-Angreifer. Auch wenn Initiative nicht so entscheidend ist wie in traditionellen Spielen, bedeutet eine höhere Geschwindigkeit in PL:ZA, dass deine Attacken schneller aus dem Cooldown kommen, was Leopardus zu einem effektiven „Glas-Canyon“ macht.
  • Wie du es erhältst: Fange und entwickle Litleo (Wild Zone 3) oder fange Leopardus in Wild Zone 17. Den Mega-Stein (Leopardusit) kaufst du bei Quasartico Mega Shard Exchange für 240 Mega-Splitter nach Hauptmission 37.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

