Meister der Physis

Die besten Kampf-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Hier ist der Guide zu den besten Kampf-Pokémon, ihrer Stärke und ihren Fundorten in Pokémon Legenden: Z-A.

Artikel von Tim +

Der Kampf-Typ ist seit jeher der primäre, offensive Typ in der Pokémon-Welt. Kampf-Pokémon sind unerlässlich, um die oft defensiv starken Normal-, Gesteins-, Eis- und vor allem Stahl-Typen effektiv zu neutralisieren, da sie gegen diese Typen enorm effektiven Schaden anrichten. In Pokémon Legenden: Z-A profitieren die besten Kampf-Pokémon von hoher Initiative und physischen Angriffswerten sowie der Rückkehr mächtiger Mega-Entwicklungen, die ihre Durchschlagskraft auf ein brutales Niveau steigern.

Ein starkes Kampf-Pokémon ist der Schlüssel, um die defensiven Mauern des Gegners zu durchbrechen. Mega-Entwicklungen verwandeln Kampf-Pokémon in die gefährlichsten physischen Sweeper des Spiels.

Mega Lohgock

Lohgock ist eine Ikone unter den Kampf-Startern und seine Mega-Entwicklung ist eine Bedrohung, die sofort Aufmerksamkeit verlangt.

  • Typ: Feuer/Kampf
  • Rolle: Mixed Sweeper/Wallbreaker mit Priorität.
  • Stärke: Mega Lohgock verfügt über überragende Werte in Angriff und Spezial-Angriff, wodurch es schwer zu kontern ist. Die Kombination Feuer/Kampf bietet eine exzellente offensive Abdeckung und trifft fünf Typen (Normal, Eis, Gestein, Stahl und Pflanze) sehr effektiv.
  • Strategie: Es kann entweder mit Himmelsfeger und Feuerschlag auf physischen Schaden setzen oder mit Fokusstoß und Flammenwurf speziell angreifen. Diese Flexibilität zwingt den Gegner, ständig die richtige Konter-Option zu suchen.
  • Zugang: Wählbar als Hoenn-Starter (Flemmli); der Lohgocknit ist in der Post-Game-Phase zu finden.

Mega Guardevoir

Guardevoir gewinnt als Mega-Entwicklung den Feen-Typ, behält aber seine effektiven Kampf-Attacken und eine starke Coverage.

  • Typ: Psycho/Fee (als Mega)
  • Rolle: Spezieller Angreifer mit Kampf-Coverage.
  • Stärke: Guardevoir zeichnet sich durch seinen extrem hohen Spezial-Angriff aus. Obwohl es keine STAB-Vorteile auf Kampf-Attacken hat, kann es Fokusstoß nutzen, um Stahl- und Normal-Typen, gegen die seine STAB-Attacken ineffektiv wären, mit einem Schlag zu besiegen. Die Fee-Typisierung ist der perfekte Konter gegen Drachen-Pokémon.
  • Strategie: Mega Guardevoir ist der perfekte, spezielle Kampf-Typ. Es weicht Gesteins- und Unlicht-Attacken des Gegners aus und schlägt mit seiner mächtigen Combo aus Fee- und Kampf-Attacken zurück.
  • Zugang: Trasla kann in den frühen Wild Zones gefunden werden.

Lucario

Der Hybrid-Kämpfer, der bereits als bester Stahl-Typ erwähnt wurde, ist auch ein Top-Kandidat im Kampf-Typ.

  • Typ: Kampf/Stahl
  • Rolle: Hybrid-Sweeper (Physisch/Speziell).
  • Stärke: Lucario ist ein seltener Pokémon-Typ, der Stahl und Kampf kombiniert und dadurch eine der besten offensiven Abdeckungen im Spiel besitzt. Es hat Zugriff auf die stärkste Kampf-Attacke des Spiels, die Aura-Sphäre, eine spezielle Attacke, die nie daneben geht.
  • Strategie: Es wird gegen fast alle defensiven Typen eingewechselt. Nahkampf für physischen Schaden und Aura-Sphäre für spezielle Gegner. Die Stahl-Typisierung schützt es vor Feen- und Psycho-Attacken, die sonst Kampftypen kontern.
  • Zugang: Erhältlich durch einen NPC-Tausch in Illumina City.

Wie-Shu

Der schnelle, fliegende Kämpfer aus der Kalos-Region.

  • Typ: Kampf/Flug
  • Rolle: Schneller physischer Sweeper/Initiative-Control.
  • Stärke: Wie-Shu bietet die strategisch wertvolle Kombination aus Kampf und Flug, die ihm Immunität gegen Boden-Attacken gewährt und die Fähigkeit, Pflanze-Typen zu kontern. Es verfügt über eine sehr hohe Initiative und einen starken Angriff.
  • Strategie: Es ist ideal, um langsame Gegner zu überholen und mit Fliegen oder Turmkick auszuschalten. Seine optionale Mega-Entwicklung würde es nur noch gefährlicher machen.
  • Zugang: Etwas schwieriger zu finden, da es ein rarer Pokémon der Kalos-Region ist.

Kapilz

Ein gefährlicher Status-Angreifer, der Gegner in den Schlaf wiegt, bevor er zuschlägt.

  • Typ: Pflanze/Kampf
  • Rolle: Status-Setter und Physischer Puncher.
  • Stärke: Kapilz ist bekannt für seine Fähigkeit, mit Pilzspore jeden Gegner (außer Pflanzen-Typen) zuverlässig einzuschläfern. Diese Status-Attacke ermöglicht es ihm, sich gefahrlos zu verstärken oder sofort mit massiven physischen Attacken anzugreifen.
  • Strategie: Es dient als exzellenter Lead-Pokémon, das den Gegner lahmlegt. Dann kann es mit Power-Punch oder Durchbruch massiven Schaden anrichten, bevor der Gegner aufwacht.
  • Zugang: Kann durch das Entwickeln von Knilz erhalten werden.

Kampf-Pokémon sind die unverzichtbaren Werkzeuge, um das meta-bestimmende Trio aus Stahl- und Normal-Typen sowie die vielen Eis- und Gesteins-Pokémon zu besiegen. Mega Lohgock und Lucario bieten die beste offensive Stärke und Flexibilität. Wie-Shu liefert die wichtige Boden-Immunität und Kapilz die notwendige Status-Kontrolle, um Mauern zu überwinden.

Jeder dieser Kämpfer bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Defensive des Gegners zu knacken, und muss sorgfältig in jedem Pokémon Legenden: Z-A Team bedacht werden.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

Pokémon Legenden: Z-A

Pokémon Legenden: Z-A ist das nächste große Abenteuer der Pokémon-Reihe und spielt in der schillernden Metropole Illumina City. Anders als in früheren Spielen steht diesmal das urbane Leben im Mittelpunkt, mit einer offenen Stadtwelt, neuen Pokémon-Formen und einem frischen Blick auf die Geschichte von Kalos.

Entwickler: Game FreakPublisher: NintendoSysteme: NintendoReleasedatum: 16. Oktober 2025

