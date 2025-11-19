Die besten Kampf-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Kampf-Typ ist seit jeher der primäre, offensive Typ in der Pokémon-Welt. Kampf-Pokémon sind unerlässlich, um die oft defensiv starken Normal-, Gesteins-, Eis- und vor allem Stahl-Typen effektiv zu neutralisieren, da sie gegen diese Typen enorm effektiven Schaden anrichten. In Pokémon Legenden: Z-A profitieren die besten Kampf-Pokémon von hoher Initiative und physischen Angriffswerten sowie der Rückkehr mächtiger Mega-Entwicklungen, die ihre Durchschlagskraft auf ein brutales Niveau steigern.

Ein starkes Kampf-Pokémon ist der Schlüssel, um die defensiven Mauern des Gegners zu durchbrechen. Mega-Entwicklungen verwandeln Kampf-Pokémon in die gefährlichsten physischen Sweeper des Spiels.

Mega Lohgock

Lohgock ist eine Ikone unter den Kampf-Startern und seine Mega-Entwicklung ist eine Bedrohung, die sofort Aufmerksamkeit verlangt.

Typ: Feuer/Kampf

Feuer/Kampf Rolle: Mixed Sweeper/Wallbreaker mit Priorität.

Stärke: Mega Lohgock verfügt über überragende Werte in Angriff und Spezial-Angriff , wodurch es schwer zu kontern ist. Die Kombination Feuer/Kampf bietet eine exzellente offensive Abdeckung und trifft fünf Typen (Normal, Eis, Gestein, Stahl und Pflanze) sehr effektiv.

Mega Lohgock verfügt über überragende Werte in und , wodurch es schwer zu kontern ist. Die Kombination Feuer/Kampf bietet eine exzellente offensive Abdeckung und trifft fünf Typen (Normal, Eis, Gestein, Stahl und Pflanze) sehr effektiv. Strategie: Es kann entweder mit Himmelsfeger und Feuerschlag auf physischen Schaden setzen oder mit Fokusstoß und Flammenwurf speziell angreifen. Diese Flexibilität zwingt den Gegner, ständig die richtige Konter-Option zu suchen.

Es kann entweder mit und auf physischen Schaden setzen oder mit und speziell angreifen. Diese Flexibilität zwingt den Gegner, ständig die richtige Konter-Option zu suchen. Zugang: Wählbar als Hoenn-Starter (Flemmli); der Lohgocknit ist in der Post-Game-Phase zu finden.

Mega Guardevoir

Guardevoir gewinnt als Mega-Entwicklung den Feen-Typ, behält aber seine effektiven Kampf-Attacken und eine starke Coverage.

Typ: Psycho/Fee (als Mega)

Psycho/Fee (als Mega) Rolle: Spezieller Angreifer mit Kampf-Coverage.

Stärke: Guardevoir zeichnet sich durch seinen extrem hohen Spezial-Angriff aus. Obwohl es keine STAB-Vorteile auf Kampf-Attacken hat, kann es Fokusstoß nutzen, um Stahl- und Normal-Typen, gegen die seine STAB-Attacken ineffektiv wären, mit einem Schlag zu besiegen. Die Fee-Typisierung ist der perfekte Konter gegen Drachen-Pokémon.

Guardevoir zeichnet sich durch seinen aus. Obwohl es keine STAB-Vorteile auf Kampf-Attacken hat, kann es nutzen, um Stahl- und Normal-Typen, gegen die seine STAB-Attacken ineffektiv wären, mit einem Schlag zu besiegen. Die Fee-Typisierung ist der perfekte Konter gegen Drachen-Pokémon. Strategie: Mega Guardevoir ist der perfekte, spezielle Kampf-Typ. Es weicht Gesteins- und Unlicht-Attacken des Gegners aus und schlägt mit seiner mächtigen Combo aus Fee- und Kampf-Attacken zurück.

Mega Guardevoir ist der perfekte, spezielle Kampf-Typ. Es weicht Gesteins- und Unlicht-Attacken des Gegners aus und schlägt mit seiner mächtigen Combo aus Fee- und Kampf-Attacken zurück. Zugang: Trasla kann in den frühen Wild Zones gefunden werden.

Lucario

Der Hybrid-Kämpfer, der bereits als bester Stahl-Typ erwähnt wurde, ist auch ein Top-Kandidat im Kampf-Typ.

Typ: Kampf/Stahl

Kampf/Stahl Rolle: Hybrid-Sweeper (Physisch/Speziell).

Stärke: Lucario ist ein seltener Pokémon-Typ, der Stahl und Kampf kombiniert und dadurch eine der besten offensiven Abdeckungen im Spiel besitzt. Es hat Zugriff auf die stärkste Kampf-Attacke des Spiels, die Aura-Sphäre , eine spezielle Attacke, die nie daneben geht .

Lucario ist ein seltener Pokémon-Typ, der und kombiniert und dadurch eine der besten offensiven Abdeckungen im Spiel besitzt. Es hat Zugriff auf die stärkste Kampf-Attacke des Spiels, die , eine spezielle Attacke, die . Strategie: Es wird gegen fast alle defensiven Typen eingewechselt. Nahkampf für physischen Schaden und Aura-Sphäre für spezielle Gegner. Die Stahl-Typisierung schützt es vor Feen- und Psycho-Attacken, die sonst Kampftypen kontern.

Es wird gegen fast alle defensiven Typen eingewechselt. für physischen Schaden und für spezielle Gegner. Die Stahl-Typisierung schützt es vor Feen- und Psycho-Attacken, die sonst Kampftypen kontern. Zugang: Erhältlich durch einen NPC-Tausch in Illumina City.

Wie-Shu

Der schnelle, fliegende Kämpfer aus der Kalos-Region.

Typ: Kampf/Flug

Kampf/Flug Rolle: Schneller physischer Sweeper/Initiative-Control.

Stärke: Wie-Shu bietet die strategisch wertvolle Kombination aus Kampf und Flug , die ihm Immunität gegen Boden-Attacken gewährt und die Fähigkeit, Pflanze-Typen zu kontern. Es verfügt über eine sehr hohe Initiative und einen starken Angriff .

Wie-Shu bietet die strategisch wertvolle Kombination aus , die ihm gewährt und die Fähigkeit, Pflanze-Typen zu kontern. Es verfügt über eine sehr hohe und einen starken . Strategie: Es ist ideal, um langsame Gegner zu überholen und mit Fliegen oder Turmkick auszuschalten. Seine optionale Mega-Entwicklung würde es nur noch gefährlicher machen.

Es ist ideal, um langsame Gegner zu überholen und mit oder auszuschalten. Seine optionale Mega-Entwicklung würde es nur noch gefährlicher machen. Zugang: Etwas schwieriger zu finden, da es ein rarer Pokémon der Kalos-Region ist.

Kapilz

Ein gefährlicher Status-Angreifer, der Gegner in den Schlaf wiegt, bevor er zuschlägt.

Typ: Pflanze/Kampf

Pflanze/Kampf Rolle: Status-Setter und Physischer Puncher.

Stärke: Kapilz ist bekannt für seine Fähigkeit, mit Pilzspore jeden Gegner (außer Pflanzen-Typen) zuverlässig einzuschläfern . Diese Status-Attacke ermöglicht es ihm, sich gefahrlos zu verstärken oder sofort mit massiven physischen Attacken anzugreifen.

Kapilz ist bekannt für seine Fähigkeit, mit jeden Gegner (außer Pflanzen-Typen) zuverlässig . Diese Status-Attacke ermöglicht es ihm, sich gefahrlos zu verstärken oder sofort mit massiven physischen Attacken anzugreifen. Strategie: Es dient als exzellenter Lead-Pokémon , das den Gegner lahmlegt. Dann kann es mit Power-Punch oder Durchbruch massiven Schaden anrichten, bevor der Gegner aufwacht.

Es dient als exzellenter , das den Gegner lahmlegt. Dann kann es mit oder massiven Schaden anrichten, bevor der Gegner aufwacht. Zugang: Kann durch das Entwickeln von Knilz erhalten werden.

Kampf-Pokémon sind die unverzichtbaren Werkzeuge, um das meta-bestimmende Trio aus Stahl- und Normal-Typen sowie die vielen Eis- und Gesteins-Pokémon zu besiegen. Mega Lohgock und Lucario bieten die beste offensive Stärke und Flexibilität. Wie-Shu liefert die wichtige Boden-Immunität und Kapilz die notwendige Status-Kontrolle, um Mauern zu überwinden.

Jeder dieser Kämpfer bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Defensive des Gegners zu knacken, und muss sorgfältig in jedem Pokémon Legenden: Z-A Team bedacht werden.

