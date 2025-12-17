Pokémon Legenden: Z-A – Mega-Dimension-DLC floppt bei den Spielern

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kürzlich erschien ein kostenpflichtiges DLC für Pokémon Legenden: Z-A, welches den Namen Mega Dimensions. Dieses frustriert viele langjährige Fans und Spieler. Dies lässt sich an den aktuellen Bewertungen auf der Plattform Metacritic am besten sehen. Hier ist das eigentliche Game mit einem User Score von 4,7 bewertet, was auch nicht wirklich viel ist. Die Erweiterung erreicht jedoch gerade einmal eine 3,3. Viele in der Community stört vor allem der recht happige Preis von 29,99 Euro.

Der DLC sollte Teil des Hauptspiels sein!

Einer der größten Kritikpunkte ist, dass Mega Dimensions sich nicht wie ein Teil von Pokémon Legenden: Z-A anfühlt. Das DLC wirkt regelrecht „herausgeschnitten“. Auf Metacritic wird hingegen bei den meisten Bewertungen die Ideenlosigkeit und eingeschlafenen Mechaniken bemängelt. Dies zeigt sich wohl am meisten bei repetitivenStory-Sequenzen. Des Weiteren bezieht sich die größte Kritik auf das eigentliche neue Gameplay. Die leblosen Stadtabschnitte, ein Kochsystem (ja richtig gehört!) sowie neue Mini-Areale bremsen das Spielerlebnis unnötig aus und verderben den eigentlichen Spaß.

Natürlich kommen auch wie immer technische Probleme gehäuft vor. Stichwort ruckeliges Pathfinding oder Performance-Probleme. Auch auf der Plattform Reddit sind umfangreiche Sammel-Threads entstanden, die die vielen Probleme des DLC ansprechen. Meistens wird kritisiert, dass die Sammelinhalte kaum erweitert wurden. Neue Pokémon und regionale Varianten fehlen völlig, wenn wir von den Mega-Formen (welche ich wirklich feier) einmal absehen.

Lieber Grind statt Inhalt

Das Ausfüllen des neuen Pokédex wird in der Community als reiner Grind empfunden, da man gezwungen ist, Pokémon in Massen zu fangen und sie anschließend wieder freizulassen. Viele empfinden es als unverständlich, dass Pokémon im DLC keine Erfahrungspunkte sammeln, obwohl die Kämpfe auf einem hohen Level stattfinden. Zwar sind reichlich EP-Bonbons verfügbar, aber viele empfinden diese eher als verkrampfte Notlösung. Zusätzlich ist eine Verbindung zum Pokémon-Home-Service eine Fehlanzeige.

Manche räumen ein, dass es durchaus positive Aspekte gibt, darunter Systeme wie der Donut-Buff und das vereinfachte Sammeln von Items. Der Grundtenor bleibt jedoch, dass Mega Dimensions vermutlich besser als kostenloses Update funktioniert hätte. Als kostenpflichtiger DLC fehlt vielen neue Inhalte. Hoffentlich nimmt der Entwickler Game Freak die Kritik an und bessert nach. Ansonsten heißt es von den meisten Spielern wohl: „Eine Sechs. Setzen!“.

