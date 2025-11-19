Die stärksten Stahl-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Die besten Stahl-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A bieten extreme Zähigkeit und sind dank ihrer Dual-Typen überraschend vielseitig im Angriff.
Top-Tier: Die Elite
|Pokémon
|Typ(en)
|Rolle & Stärke
|Schlüssel-Feature
|Lucario
|Kampf/Stahl
|Spezial-Angreifer/Hybrid-Sweeper: Exzellente offensive Werte, früh verfügbar.
|Zugang zu Aura-Sphäre, bester Steel-Typ in Z-A laut Quelle.
|Scherox
|Käfer/Stahl
|Physischer Pivot/Tank: Nur eine Schwäche (Feuer), nutzt Prioritäts-Attacken.
|Hohe Attacke und Verteidigung. Nutzt Patronenhieb.
|Metagross
|Stahl/Psycho
|Physischer Tank/Angreifer: Extrem zäh und offensiv stark.
|Deckt viele Resistenzen ab (Stahl/Psycho Kombination).
High-Tier: Spezialisierte Tanks und Angreifer
|Pokémon
|Typ(en)
|Rolle & Stärke
|Schlüssel-Feature
|Stalobor
|Boden/Stahl
|Physischer Glaskanone: Hohe Attacke und Initiative.
|Aggressive Angriffsstrategie, stark gegen viele Typen.
|Stahlos
|Stahl/Boden
|Ultimativer Physischer Tank: Höchste Verteidigung im Spiel.
|Kann physische Treffer absorbieren, während es mit Erdbeben austeilt.
|Eisenschädel
|Stahl/Geist
|Flexibler Switch: Kann zwischen Offense und Defense wechseln (auch ohne Fähigkeit).
|Bietet gute Coverage als Geist- und Stahl-Typ.
Lucario
Der beste Allround-Stahl-Typ in Legenden: Z-A laut der Quelle, der früh zugänglich ist.
- Typ: Kampf/Stahl
- Rolle: Hybrid-Sweeper (Physisch/Speziell).
- Stärke: Lucario glänzt durch seine ausgezeichneten offensiven Werte und die Fähigkeit, sowohl spezielle als auch physische Attacken effektiv zu nutzen. Als getauschtes Riolu ist es sehr früh verfügbar und steigt dank des EP-Bonus schnell auf.
- Strategie: Die Kampf-Typisierung gibt ihm STAB-Vorteil gegen Stahl-Gegner. Lucario nutzt Aura-Sphäre für Spezial-Schaden und Nahkampf oder Meteorhieb für physischen Schaden.
Scherox
Der vielseitigste defensive Pivot mit Prioritäts-Attacke.
- Typ: Käfer/Stahl
- Rolle: Physischer Pivot und Tank.
- Stärke: Mit nur einer Schwäche (Feuer) und exzellenten Werten in Angriff und Verteidigung ist Scherox eine defensive Macht. Der Käfer-Typ kann durch die Attacke Patronenhieb seine mittlere Geschwindigkeit umgehen, da es sich um eine Prioritäts-Attacke handelt.
- Strategie: Kommt zuverlässig in den Kampf, absorbiert Treffer und schlägt mit Priorität zurück, ideal zum Finishen angeschlagener Gegner.
Metagross
Ein Pseudo-Legendärer, der Verteidigung und Angriff vereint.
- Typ: Stahl/Psycho
- Rolle: Physischer Angreifer und Tank.
- Stärke: Metagross ist extrem robust und hat einen sehr hohen physischen Angriff. Die Stahl/Psycho-Kombination ist defensiv stark, da sie die Geist-Schwäche des Psycho-Typs aufhebt und ihm viele nützliche Resistenzen verleiht.
- Strategie: Kann Sternenhieb und Zen-Kopfstoß nutzen, um massiven Schaden auszuteilen.
Stahlos
Der reinste physische Tank in der Region.
- Typ: Stahl/Boden
- Rolle: Ultimativer Physischer Tank.
- Stärke: Stahlos‘ Verteidigungswert ist phänomenal. Obwohl seine anderen Werte niedrig sind, kann es dank seiner Boden-Typisierung die mächtigste Boden-Attacke, Erdbeben, einsetzen.
- Strategie: Dient als Anker gegen physische Angreifer und kontert Elektro-Typen.
Stalobor
Geschwindigkeit und Angriff in einem Paket.
- Typ: Boden/Stahl
- Rolle: Physische Glaskanone/Sweeper.
- Stärke: Stalobor legt seinen Fokus auf einen extrem hohen Angriff und eine gute Initiative, was es zu einem gefährlichen All-out-Attacker macht, der schnell zuschlagen kann.
- Strategie: Ideal, um das Tempo zu bestimmen und gegnerische Pokémon mit Attacken wie Erdbeben und Eisenschädel schnell zu besiegen.
