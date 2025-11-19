Die stärksten Stahl-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die besten Stahl-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A bieten extreme Zähigkeit und sind dank ihrer Dual-Typen überraschend vielseitig im Angriff.

Top-Tier: Die Elite

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Schlüssel-Feature Lucario Kampf/Stahl Spezial-Angreifer/Hybrid-Sweeper: Exzellente offensive Werte, früh verfügbar. Zugang zu Aura-Sphäre, bester Steel-Typ in Z-A laut Quelle. Scherox Käfer/Stahl Physischer Pivot/Tank: Nur eine Schwäche (Feuer), nutzt Prioritäts-Attacken. Hohe Attacke und Verteidigung. Nutzt Patronenhieb. Metagross Stahl/Psycho Physischer Tank/Angreifer: Extrem zäh und offensiv stark. Deckt viele Resistenzen ab (Stahl/Psycho Kombination).

High-Tier: Spezialisierte Tanks und Angreifer

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Schlüssel-Feature Stalobor Boden/Stahl Physischer Glaskanone: Hohe Attacke und Initiative. Aggressive Angriffsstrategie, stark gegen viele Typen. Stahlos Stahl/Boden Ultimativer Physischer Tank: Höchste Verteidigung im Spiel. Kann physische Treffer absorbieren, während es mit Erdbeben austeilt. Eisenschädel Stahl/Geist Flexibler Switch: Kann zwischen Offense und Defense wechseln (auch ohne Fähigkeit). Bietet gute Coverage als Geist- und Stahl-Typ.

Lucario

Der beste Allround-Stahl-Typ in Legenden: Z-A laut der Quelle, der früh zugänglich ist.

Typ: Kampf/Stahl

Kampf/Stahl Rolle: Hybrid-Sweeper (Physisch/Speziell).

Stärke: Lucario glänzt durch seine ausgezeichneten offensiven Werte und die Fähigkeit, sowohl spezielle als auch physische Attacken effektiv zu nutzen. Als getauschtes Riolu ist es sehr früh verfügbar und steigt dank des EP-Bonus schnell auf.

Lucario glänzt durch seine und die Fähigkeit, sowohl spezielle als auch physische Attacken effektiv zu nutzen. Als getauschtes ist es sehr früh verfügbar und steigt dank des EP-Bonus schnell auf. Strategie: Die Kampf-Typisierung gibt ihm STAB-Vorteil gegen Stahl-Gegner. Lucario nutzt Aura-Sphäre für Spezial-Schaden und Nahkampf oder Meteorhieb für physischen Schaden.

Scherox

Der vielseitigste defensive Pivot mit Prioritäts-Attacke.

Typ: Käfer/Stahl

Käfer/Stahl Rolle: Physischer Pivot und Tank.

Stärke: Mit nur einer Schwäche ( Feuer ) und exzellenten Werten in Angriff und Verteidigung ist Scherox eine defensive Macht. Der Käfer-Typ kann durch die Attacke Patronenhieb seine mittlere Geschwindigkeit umgehen, da es sich um eine Prioritäts-Attacke handelt.

Mit nur einer Schwäche ( ) und exzellenten Werten in ist Scherox eine defensive Macht. Der Käfer-Typ kann durch die Attacke Patronenhieb seine mittlere Geschwindigkeit umgehen, da es sich um eine handelt. Strategie: Kommt zuverlässig in den Kampf, absorbiert Treffer und schlägt mit Priorität zurück, ideal zum Finishen angeschlagener Gegner.

Metagross

Ein Pseudo-Legendärer, der Verteidigung und Angriff vereint.

Typ: Stahl/Psycho

Stahl/Psycho Rolle: Physischer Angreifer und Tank.

Stärke: Metagross ist extrem robust und hat einen sehr hohen physischen Angriff . Die Stahl/Psycho-Kombination ist defensiv stark, da sie die Geist-Schwäche des Psycho-Typs aufhebt und ihm viele nützliche Resistenzen verleiht.

Metagross ist extrem robust und hat einen sehr hohen . Die Stahl/Psycho-Kombination ist defensiv stark, da sie die Geist-Schwäche des Psycho-Typs aufhebt und ihm viele nützliche Resistenzen verleiht. Strategie: Kann Sternenhieb und Zen-Kopfstoß nutzen, um massiven Schaden auszuteilen.

Stahlos

Der reinste physische Tank in der Region.

Typ: Stahl/Boden

Stahl/Boden Rolle: Ultimativer Physischer Tank.

Stärke: Stahlos‘ Verteidigungswert ist phänomenal . Obwohl seine anderen Werte niedrig sind, kann es dank seiner Boden-Typisierung die mächtigste Boden-Attacke, Erdbeben, einsetzen.

Stahlos‘ . Obwohl seine anderen Werte niedrig sind, kann es dank seiner Boden-Typisierung die mächtigste Boden-Attacke, Erdbeben, einsetzen. Strategie: Dient als Anker gegen physische Angreifer und kontert Elektro-Typen.

Stalobor

Geschwindigkeit und Angriff in einem Paket.

Typ: Boden/Stahl

Boden/Stahl Rolle: Physische Glaskanone/Sweeper.

Stärke: Stalobor legt seinen Fokus auf einen extrem hohen Angriff und eine gute Initiative, was es zu einem gefährlichen All-out-Attacker macht, der schnell zuschlagen kann.

Stalobor legt seinen Fokus auf einen extrem hohen und eine gute Initiative, was es zu einem gefährlichen macht, der schnell zuschlagen kann. Strategie: Ideal, um das Tempo zu bestimmen und gegnerische Pokémon mit Attacken wie Erdbeben und Eisenschädel schnell zu besiegen.

