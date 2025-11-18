Die stärksten Gesteins-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Gesteins-Pokémon sind in der strategischen Tiefe von Pokémon Legenden: Z-A von enormer Bedeutung. Sie bilden das defensive Rückgrat vieler Teams, da sie gegen die offensiv dominanten Flug- und Feuer-Typen (darunter alle Glurak-Formen und Irokex) eine doppelte Resistenz bieten. Darüber hinaus sind sie eine der besten Möglichkeiten, die omnipräsenten Gestein-schwächeren Typen wie Eis und Käfer zu kontern.

Die Verfügbarkeit von Mega-Entwicklungen für Gesteins-Klassiker steigert ihre Relevanz noch weiter und macht sie zu unüberwindbaren Mauern und überraschenden Angreifern. Die Mega-Entwicklungen von Gesteins-Pokémon verwandeln sie in die physischen Bollwerke der Kalos-Region und eliminieren oft kritische Schwachstellen.

Mega Stolloss

Stolloss‘ Mega-Form ist der beste physische Tank in Legenden: Z-A und ein Masterpiece der defensiven Transformation.

Typ: Stahl/Gestein (wird zu reinem Stahl als Mega-Stolloss)

Stahl/Gestein (wird zu reinem als Mega-Stolloss) Rolle: Der ultimative physische Schutzschild.

Stärke: Als Mega-Stolloss verliert es den Gesteins-Typ, was die katastrophale vierfache Schwäche gegen Kampf- und Boden-Attacken eliminiert (die ein Stahl/Gestein-Typ normalerweise hätte). Es behält jedoch den Zugriff auf mächtige Gesteins-Attacken wie Steinkante oder Tarnsteine . Seine Verteidigung erreicht einen der höchsten Werte im gesamten Spiel und erlaubt es ihm, physische Sweeper im Alleingang zu stoppen.

Als Mega-Stolloss verliert es den Gesteins-Typ, was die katastrophale eliminiert (die ein Stahl/Gestein-Typ normalerweise hätte). Es behält jedoch den Zugriff auf mächtige Gesteins-Attacken wie oder . Seine erreicht einen der höchsten Werte im gesamten Spiel und erlaubt es ihm, physische Sweeper im Alleingang zu stoppen. Strategie: Es wird primär gegen physische Bedrohungen eingewechselt. Mit Körperpresse kann es den durch seine Verteidigung aufgebauten Wert in offensive Kraft umwandeln. Es ist der perfekte Anker, um die Balance in einem ansonsten fragilen Team zu halten.

Es wird primär gegen physische Bedrohungen eingewechselt. Mit kann es den durch seine Verteidigung aufgebauten Wert in offensive Kraft umwandeln. Es ist der perfekte Anker, um die Balance in einem ansonsten fragilen Team zu halten. Zugang: Stolloss und seine Entwicklungen sind früh im Spiel in bestimmten Wild Zones und Höhlen zu finden. Der Mega-Stein (Stollossnit) muss später im Spielverlauf gesucht werden.

Mega Aerodactyl

Dieses Fossil-Pokémon gewinnt durch seine Mega-Entwicklung enorm an offensivem Potenzial und Initiative.

Typ: Gestein/Flug

Gestein/Flug Rolle: Schneller physischer Sweeper und Geschwindigkeit-Kontrolleur.

Stärke: Aerodactyl ist bereits eines der schnellsten Gesteins-Pokémon; seine Mega-Entwicklung steigert seine Initiative weiter und erhöht seinen physischen Angriff signifikant. Die Gestein/Flug-Typisierung verleiht ihm eine Immunität gegen Boden-Attacken, was es zu einem sicheren Wechsel gegen Erdbeben macht.

Aerodactyl ist bereits eines der schnellsten Gesteins-Pokémon; seine Mega-Entwicklung steigert seine weiter und erhöht seinen signifikant. Die Gestein/Flug-Typisierung verleiht ihm eine Immunität gegen Boden-Attacken, was es zu einem sicheren Wechsel gegen macht. Strategie: Es ist darauf ausgelegt, schnell anzugreifen und Gegner auszuschalten, die langsamer sind. Es dient hervorragend als Revenge Killer oder Late-Game-Cleaner . Die Kombination aus Steinkante und Flug-STABs bietet gute offensive Abdeckung.

Es ist darauf ausgelegt, schnell anzugreifen und Gegner auszuschalten, die langsamer sind. Es dient hervorragend als oder . Die Kombination aus und Flug-STABs bietet gute offensive Abdeckung. Zugang: Erhältlich über die Wiederbelebung des Alten Bernsteins in Illumina City.

Despotar

Der Pseudo-Legendäre Gesteins-Typ, der durch seine Fähigkeit das Wetter manipuliert.

Typ: Gestein/Unlicht

Gestein/Unlicht Rolle: Pseudo-Legendärer Tank und Sandsturm-Setzer.

Stärke: Despotar besitzt beeindruckende Allround-Werte, insbesondere in Angriff und Verteidigung . Es ist der einzige Top-Tier-Gesteins-Typ mit der Unlicht-Typisierung , was es zu einem effektiven Konter gegen Psycho- und Geist-Typen macht. Seine Fähigkeit, den Sandsturm auszulösen, erhöht seine Spezial-Verteidigung passiv um 50 %, was es zu einem fantastischen gemischten Tank macht.

Despotar besitzt beeindruckende Allround-Werte, insbesondere in . Es ist der einzige Top-Tier-Gesteins-Typ mit der , was es zu einem effektiven Konter gegen Psycho- und Geist-Typen macht. Seine Fähigkeit, den auszulösen, erhöht seine passiv um 50 %, was es zu einem fantastischen gemischten Tank macht. Strategie: Es wird gegen spezielle Angreifer eingewechselt, die es nicht supereffektiv treffen. Es nutzt Steinkante und Knirscher als STAB.

Es wird gegen spezielle Angreifer eingewechselt, die es nicht supereffektiv treffen. Es nutzt und als STAB. Zugang: Fange die Vorentwicklung Larvitar oder suche nach Alpha-Despotar in späteren Wild Zones.

Rameidon

Ein reiner, ungezügelter Angreifer ohne Rücksicht auf die eigene Defensive.

Typ: Gestein

Gestein Rolle: Physischer Wallbreaker.

Stärke: Rameidon besitzt den höchsten Basis- Angriffswert aller Nicht-Legendären Gesteins-Pokémon. Es ist eine extrem effektive Glaskanone , die darauf ausgelegt ist, sofort massiven Schaden anzurichten.

Rameidon besitzt den höchsten Basis- aller Nicht-Legendären Gesteins-Pokémon. Es ist eine extrem effektive , die darauf ausgelegt ist, sofort massiven Schaden anzurichten. Strategie: Obwohl es defensiv fragil ist, wird es eingesetzt, um Mauern wie spezielle Tanks mit Attacken wie Kopfstoß zu durchbrechen. Es ist eine hervorragende, wenn auch riskante, Wahl für ein Team, das sofortige, rohe Kraft benötigt.

Obwohl es defensiv fragil ist, wird es eingesetzt, um Mauern wie spezielle Tanks mit Attacken wie zu durchbrechen. Es ist eine hervorragende, wenn auch riskante, Wahl für ein Team, das sofortige, rohe Kraft benötigt. Zugang: Erhältlich über die Wiederbelebung des Kopf-Fossils in Illumina City.

Geowaz

Der Klassiker, der nach wie vor eine solide offensive Wahl ist, insbesondere in seiner Alola-Form (falls verfügbar).

Typ: Gestein/Boden (Original)

Gestein/Boden (Original) Rolle: Früher Mid-Game Wallbreaker.

Stärke: Geowaz bietet eine gute Mischung aus Angriff und Verteidigung . Es ist leicht früh im Spiel zugänglich und seine Dual-Typisierung gibt ihm die Immunität gegen Elektro sowie eine starke STAB-Kombination aus Erdbeben und Steinhagel . Es ist eine zuverlässige und unkomplizierte Wahl für den Hauptdurchlauf.

Geowaz bietet eine gute Mischung aus . Es ist leicht früh im Spiel zugänglich und seine Dual-Typisierung gibt ihm die sowie eine starke STAB-Kombination aus und . Es ist eine zuverlässige und unkomplizierte Wahl für den Hauptdurchlauf. Zugang: Entwickelt sich aus Georok durch Tausch. Kleinstein ist leicht in Höhlen zu fangen.

Bollterus

Ein reiner defensiver Spezialist, der als Support-Pokémon unverzichtbar ist.

Typ: Gestein/Stahl

Gestein/Stahl Rolle: Spezieller Tank und Status-Setter.

Stärke: Bollterus glänzt mit extrem hohen Verteidigungs- und Spezial-Verteidigungswerten (dank des Stahl-Typs) und einer Vielzahl von Resistenzen. Es ist der ideale Kandidat, um spezielle Angreifer zu blocken, gegen die andere Gesteins-Typen (wie Rameidon) oft versagen.

Bollterus glänzt mit extrem hohen (dank des Stahl-Typs) und einer Vielzahl von Resistenzen. Es ist der ideale Kandidat, um spezielle Angreifer zu blocken, gegen die andere Gesteins-Typen (wie Rameidon) oft versagen. Strategie: Seine Hauptaufgabe ist es, Tarnsteine auszulegen, um gegnerische Flug- und Feuer-Pokémon beim Einwechseln zu schädigen. Es kann mit Mettstoss einen Teil des erlittenen Schadens zurückgeben. Obwohl es viermal anfällig gegen Kampf- und Boden-Attacken ist, dominiert es spezielle Matchups.

Seine Hauptaufgabe ist es, auszulegen, um gegnerische Flug- und Feuer-Pokémon beim Einwechseln zu schädigen. Es kann mit einen Teil des erlittenen Schadens zurückgeben. Obwohl es viermal anfällig gegen Kampf- und Boden-Attacken ist, dominiert es spezielle Matchups. Zugang: Erhältlich über die Wiederbelebung des Schild-Fossils.

