Die stärksten Gift-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Der Gift-Typ nimmt in Pokémon Legenden: Z-A eine entscheidende strategische Position ein. Traditionell dienen Gift-Pokémon dazu, Gegner mit Statusveränderungen (Vergiftung) zu zermürben, aber ihr wahrer Wert in der aktuellen Meta liegt in ihrer Rolle als harte Konter gegen die allmächtigen Feen-Typen (gegen die sie sehr effektiv sind) und viele Pflanze-Typen. Zudem resistieren sie Kampf- und Käfer-Attacken.

Trotz ihrer Schwächen gegen Boden und Psycho ist ein starkes Gift-Pokémon unerlässlich, um die Balance gegen bestimmte Top-Tier-Bedrohungen zu sichern. Die folgenden Pokémon nutzen ihre herausragenden Offensiven oder Geschwindigkeitswerte, um den Kampf schnell zu dominieren.

Mega Gengar

Als eines der stärksten Pokémon überhaupt ist Gengar in seiner Mega-Form eine Spezial-Angriffs-Maschine, deren Typ-Kombination defensiv und offensiv perfekt ist.

Typ: Geist/Gift

Geist/Gift Rolle: Spezial-Angriffs-Sweeper/Revenge Killer.

Stärke: Mega Gengar verfügt über den höchsten Spezial-Angriffswert aller Gift-Pokémon und eine hervorragende Initiative. Die Dual-Typisierung Geist/Gift ist strategisch unschlagbar: Sie bietet Immunität gegen Normal- und Kampf-Attacken (zwei Schwächen des reinen Gift-Typs) und eine Residenz gegen Feen-Typen. Mega Gengar kann mit STAB-Attacken wie Matschbombe und Spukball fast jeden neutralen Gegner hart treffen.

Strategie: Gengar wird oft als „Cleaner" eingesetzt, der spät im Spiel die geschwächten Gegner des Gegners besiegt. Die Matschbombe ist dabei die erste Wahl gegen Feen-Typen, die sonst schwer zu knacken sind.

Zugang: Nebulak ist in bestimmten, dunklen Ecken der Wild Zones zu finden. Der Mega-Stein (Gengarnit) ist ein wertvolles Endspiel-Item.

Iksbat

Iksbat ist der König der Geschwindigkeit unter den Gift-Pokémon und ein unschätzbares Werkzeug für Team-Support.

Typ: Gift/Flug

Gift/Flug Rolle: Fast U-Turn Pivot/Support.

Stärke: Mit einer der höchsten Basis-Initiativen im Spiel garantiert Iksbat fast immer den ersten Schlag. Die Flug-Typisierung gewährt ihm Immunität gegen Boden-Attacken, was seine größte Schwäche eliminiert. Iksbat ist ein exzellenter Pivot und kann mit Kehrtwende Schaden anrichten und gleichzeitig sicher zu einem Konter-Pokémon wechseln.

Strategie: Aufgrund seiner Geschwindigkeit ist es ideal, um Status-Attacken wie Verhöhner einzusetzen oder mit Matschbombe gegen Pflanzen- und Feen-Typen anzugreifen, bevor es mit Kehrtwende entkommt.

Zugang: Entwickelt sich durch eine hohe Freundschaft aus Golbat, das selbst aus Zubat, einem häufigen Höhlenbewohner, entsteht.

Tentoxa

Tentoxa ist ein unübertroffener Spezial-Tank, der eine wichtige Rolle in der defensiven Kernstrategie vieler Teams spielt.

Typ: Wasser/Gift

Wasser/Gift Rolle: Spezial-Tank und Staller.

Stärke: Tentoxa besitzt eine enorme Spezial-Verteidigung und kann viele spezielle Angriffe (insbesondere von Feuer-, Wasser- und Eis-Pokémon) absorbieren. Die Wasser-Typisierung erlaubt ihm, seine Boden-Schwäche (gegen die reinen Gifttypen anfällig ist) zu resisten. Es nutzt Attacken wie Siedewasser, um Gegner zu verbrennen.

Strategie: Es wird gegen spezielle Angreifer eingewechselt. Mit Auflockern kann es Hazards wie Tarnsteine entfernen. Sein Gift-STAB ist eine verlässliche Waffe gegen Feen- und Pflanze-Typen.

Zugang: Häufig in Küstengebieten oder Gewässern in Illumina City und Umgebung anzutreffen.

Nidoking und Nidoqueen

Die königliche Familie des Gift-Typs, die exzellente offensive und defensive Optionen bieten.

Typ: Gift/Boden

Gift/Boden Rolle: Nidoking: Offensiv-Sweeper / Nidoqueen: Defensiv-Utility-Tank.

Stärke: Ihre Gift/Boden-Typisierung ist unschlagbar in der Coverage. Sie besitzen Immunität gegen Elektro und nutzen Erdbeben und Matschbombe für maximalen STAB-Schaden. Nidoking hat einen höheren Angriffswert und ist ideal für eine offensive Strategie, während Nidoqueen ausgewogenere Werte und mehr Support-Möglichkeiten besitzt.

Strategie: Sie sind die ultimativen Alleskönner gegen eine Vielzahl von Typen und können mit dem TMs weitreichende Attacken lernen, um fast jede Lücke im Team zu füllen.

Zugang: Entwickelt sich aus Nidoran (männlich/weiblich) mit einem Mondstein.

Roserade

Als eleganter spezieller Angreifer füllt Roserade eine wichtige Nische im speziellen Bereich.

Typ: Pflanze/Gift

Pflanze/Gift Rolle: Spezial-Angriffs-Pivot und Status-Setzer.

Stärke: Roserade verfügt über einen hohen Spezial-Angriff und eine gute Initiative. Die Pflanze/Gift-Kombination bietet viermalige Resistenz gegen Pflanze und ist exzellent gegen Wasser-Typen. Es ist ein Meister der Statusveränderungen, der Schlafpuder und Giftsamen nutzen kann.

Strategie: Ideal, um spezielle Attacken anzugreifen und Gegner in den Schlaf zu wiegen oder mit starkem STAB wie Energieball und Matschbombe Schaden anzurichten.

Fazit

Gift-Pokémon sind in Pokémon Legenden: Z-A weit mehr als nur Status-Anwender; sie sind die strategische Antwort auf die Dominanz von Feen-Typen. Mega Gengar und Iksbat sind die Top-Optionen für Geschwindigkeit und Angriff. Tentoxa und die Nido-Zwillinge hingegen bieten unschätzbare defensive Stabilität und Coverage, die jedes Team gegen Boden- und Elektro-Bedrohungen wappnen.

Ein Gift-Typ im Team ist nicht nur für die Offensive gegen Feen- und Pflanzen-Typen wichtig, sondern auch für die Fähigkeit, Status-Effekte zu verteilen und physische Angriffe (dank Resistenz gegen Kampf und Käfer) gut wegzustecken.

