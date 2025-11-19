Die stärksten Flug-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Flug-Typ ist in Pokémon Legenden: Z-A ein unverzichtbarer Bestandteil jedes ausgewogenen Teams. Flug-Pokémon bieten eine einzigartige Immunität gegen Boden-Attacken, die sonst viele Typen aus dem Spiel nehmen, und liefern eine hervorragende offensive Abdeckung gegen Pflanze-, Kampf- und Käfer-Typen. Die besten Vertreter sind in der Lage, sich an die Spitze der Hierarchie zu setzen, oft durch mächtige Mega-Entwicklungen, die ihre Angriffskraft und Geschwindigkeit auf ein neues Level heben.

Die Mega-Evolutionen verleihen einigen Flug-Pokémon eine enorme Steigerung der Spezial- oder Physischen Angriffswerte, was sie zu ultimativen Sweepern macht.

Mega Glurak Y

Glurak ist dank seiner zwei Mega-Formen eine der vielseitigsten Optionen im Spiel. Die Y-Form ist der Spezial-Angriffs-Champion unter den Flug-Typen.

Typ: Feuer/Flug

Rolle: Spezial-Angriffs-Sweeper.

Stärke: Mega Glurak Y weist einen der höchsten Spezial-Angriffswerte im gesamten Spiel auf. Der Flug-Typ profitiert davon durch den Zugang zu mächtigen speziellen Flug-Attacken wie Orkan , die mit STAB massiven Schaden anrichten können. Die Feuer-Typisierung bietet zusätzliche Abdeckung gegen Eis- und Stahl-Typen.

Schwäche: Die vierfache Schwäche gegen Gestein (Tarnsteine) ist ein erhebliches Risiko, das durch sorgfältiges Einwechseln gemanagt werden muss.

Strategie: Es wird in den Kampf geschickt, um sofort mit Spezial-Attacken anzugreifen und so schnell wie möglich Schaden auszuteilen. Es ist ein klassischer „Power-House“-Angreifer.

Zugang: Wählbar als Kanto-Starter (Glumanda); der Gluraknit Y muss im Spielverlauf gefunden werden.

Mega Wie-Shu

Die spekulierte neue Mega-Entwicklung für Wie-Shu würde seine Rolle als physischer Kämpfer zementieren.

Typ: Kampf/Flug

Rolle: Physischer Sweeper mit Kampf-Coverage.

Stärke: Wie-Shu kombiniert hohe Angriffs- und Initiativewerte . Die Kampf-Typisierung ist dabei strategisch wertvoll, da sie eine effektive Abdeckung gegen Gesteins- und Stahl-Pokémon bietet, die traditionell die größten Konter für Flug-Pokémon darstellen.

Strategie: Ein perfekter Cleaner, der seine Gegner mit Fliegen oder anderen physischen Flug-Attacken angreift und die Kampf-Attacken für Stahl-Typen reserviert. Die Mega-Form verstärkt seine Fähigkeit, Teams spät im Kampf zu durchbrechen.

Mega Tauboss

Tauboss repräsentiert die ursprüngliche Klasse der Flug-Pokémon und wird durch seine Mega-Form in Pokémon Legenden: Z-A zu einem ernstzunehmenden speziellen Angreifer.

Typ: Normal/Flug

Rolle: Spezial-Angriff-Maschine.

Stärke: Mega Tauboss zeichnet sich durch seine extrem hohe Initiative und seinen gesteigerten Spezial-Angriff aus. Dies ermöglicht es ihm, als Erster zuzuschlagen und mächtige spezielle Flug-Attacken wie Luftschnitt oder Orkan zu nutzen.

Strategie: Es ist ideal, um langsame, defensive Pokémon zu umgehen und schnell Schaden anzurichten.

Brutalanda

Als Pseudo-Legendäres Pokémon bietet Brutalanda eine Mischung aus Bulk und brachialer Angriffskraft.

Typ: Drache/Flug

Rolle: Pseudo-Legendärer Sweeper/Wallbreaker.

Stärke: Brutalanda ist eines der wenigen Flug-Pokémon, das die primäre Schwäche, Elektro , durch seine Drachen-Typisierung resistent macht. Seine Angriffswerte, sowohl physisch als auch speziell, sind sehr hoch.

Strategie: Es kann Drachentanz einsetzen, um gleichzeitig Angriff und Initiative zu erhöhen und sich damit in einen beinahe unaufhaltbaren Sweeper zu verwandeln. Es nutzt physische Flug-Attacken oder Drachenklaue als STAB.

Zugang: Häufig in späteren Wild Zones als seltenes Pokémon oder als mächtiges Alpha-Pokémon zu finden.

Irokex

Der Kalos-Region-Vogel ist der Inbegriff von Geschwindigkeit.

Typ: Feuer/Flug

Rolle: Glaskanone/Geschwindigkeits-Pivot.

Stärke: Irokex besitzt eine herausragende Initiative und kann in Kombination mit einem guten Angriff schnell Schaden anrichten. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Spieler, die einen schnellen Feuer- und Flug-Typen für das Early-to-Mid-Game suchen.

Schwäche: Ähnlich wie Glurak ist Irokex defensiv fragil, was den Einsatz gegen neutrale oder resistente Gegner riskant macht.

Zugang: Seine Vorentwicklung, Dartiri, ist sehr früh im Spiel verfügbar.

Was haben wir gelernt?

Die Wahl des besten Flug-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A hängt stark von der Strategie ab:

Flug-Pokémon sind aufgrund ihrer Immunität gegen Boden-Typen und ihrer Fähigkeit, Schlüssel-Typen wie Kampf und Pflanze zu kontern, ein Muss für jeden Trainer in Illumina City.

