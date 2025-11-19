Die besten Feen-Pokémon in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Feen-Typ ist in der modernen Pokémon-Meta einer der wichtigsten Typen überhaupt. Seine Einführung diente primär als Gegenmittel gegen die ehemals dominanten Drachen-Typen, gegen die Fee-Attacken effektiv sind und Feen-Pokémon selbst Immun sind. Darüber hinaus sind sie äußerst effektiv gegen Kampf- und Unlicht-Typen, was sie zu essenziellen Kontern gegen viele Top-Tier-Angreifer macht.

In Pokémon Legenden: Z-A sind Feen-Pokémon die Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Balance, insbesondere in Anbetracht der Stärke von Pseudo-Legendären wie Dragoran und Despotar. Die Mega-Entwicklungen des Feen-Typs verwandeln sie in einige der gefährlichsten Spezial-Angreifer des Spiels.

Mega Guardevoir

Guardevoir ist die ultimative Spezial-Angriffs-Maschine des Feen-Typs, die ihre Gegner mit massiver Kraft überwältigt.

Typ: Psycho/Fee

Psycho/Fee Rolle: Ultimativer Spezial-Angriffs-Sweeper.

Stärke: Mega Guardevoir verfügt über einen der höchsten Spezial-Angriffswerte im Spiel und einen guten Wert in der Spezial-Verteidigung . Die Fee/Psycho-Typisierung ist offensiv exzellent und bietet STAB auf die mächtigste Feen-Attacke, Mondgewalt . Seine Fähigkeit, Drachen-Attacken zu negieren und Kampf-Attacken zu resistieren, macht es zum idealen Konter gegen das Trio Drache, Kampf und Unlicht.

Mega Guardevoir verfügt über einen der im Spiel und einen guten Wert in der . Die Fee/Psycho-Typisierung ist offensiv exzellent und bietet STAB auf die mächtigste Feen-Attacke, . Seine Fähigkeit, Drachen-Attacken zu negieren und Kampf-Attacken zu resistieren, macht es zum idealen Konter gegen das Trio Drache, Kampf und Unlicht. Strategie: Es wird gegen Drachen- und Kampf-Pokémon eingewechselt, um den Schaden zu negieren und dann mit Mondgewalt und speziellen Attacken wie Psychoschock zurückzuschlagen. Es ist der definitive Feen-Angreifer, der gegnerische Teams im Alleingang besiegen kann.

Es wird gegen Drachen- und Kampf-Pokémon eingewechselt, um den Schaden zu negieren und dann mit und speziellen Attacken wie zurückzuschlagen. Es ist der definitive Feen-Angreifer, der gegnerische Teams im Alleingang besiegen kann. Zugang: Trasla kann in den frühen Wild Zones gefunden werden. Der Guardevoinnit ist ein wichtiges Item im Spielverlauf.

Mega Diancie

Das mythische Pokémon Diancie ist ein physischer/spezieller Allrounder mit einem einzigartigen Gesteins-Typ als Ergänzung.

Typ: Gestein/Fee

Gestein/Fee Rolle: Gemischter Offensiv-Sweeper und Spezial-Tank.

Stärke: Mega Diancie besitzt sehr hohe Werte in Angriff und Spezial-Angriff und eine extrem hohe Initiative . Die Gestein/Fee-Typisierung ist offensiv breit gefächert und bietet starke Coverage. Es ist der einzige Feen-Typ, der den Feen-Typ-Konter, Gift , durch seine Gestein-Typisierung resistent macht.

Mega Diancie besitzt sehr hohe Werte in und und eine extrem hohe . Die Gestein/Fee-Typisierung ist offensiv breit gefächert und bietet starke Coverage. Es ist der einzige Feen-Typ, der den Feen-Typ-Konter, , durch seine Gestein-Typisierung macht. Strategie: Es kann seine Geschwindigkeit nutzen, um sowohl physisch (mit Steinkante und Juwelenkraft ) als auch speziell (mit Mondgewalt ) anzugreifen. Mega Diancie ist aufgrund seiner hohen Initiative und seiner Fähigkeit, Gift- und Unlicht-Attacken gut wegzustecken, ein hervorragender Alleskönner.

Es kann seine Geschwindigkeit nutzen, um sowohl physisch (mit und ) als auch speziell (mit ) anzugreifen. Mega Diancie ist aufgrund seiner hohen Initiative und seiner Fähigkeit, Gift- und Unlicht-Attacken gut wegzustecken, ein hervorragender Alleskönner. Zugang: Vermutlich durch ein Endspiel-Event oder einen Mythical-Code.

Azumarill

Azumarill ist ein physischer Angreifer, der unter den Feen-Typen durch seine einzigartige Fähigkeit hervorsticht.

Typ: Wasser/Fee Rolle: Physischer Wallbreaker und Drachen-Konter. Stärke: Azumarill besitzt die Fähigkeit Kraftkoloss, welche seinen ohnehin schon ordentlichen Angriffswert verdoppelt und es zu einem der stärksten physischen Angreifer im Spiel macht. Die Wasser/Fee-Typisierung bietet perfekte Coverage. Strategie: Es nutzt Bauchtrommel oder Kraftkoloss in Kombination mit Wasserdüse (Priorität) und Knuddler für massiven STAB-Schaden. Es ist der definierte Konter gegen die meisten physischen Drachen- und Kampf-Typen. Zugang: Entwickelt sich aus Marill und ist in den Gewässern der Wild Zones zu finden.

Togekiss

Der elegante fliegende Feen-Typ, der seine Rolle als spezieller Tank und Support einnimmt.

Typ: Fee/Flug

Fee/Flug Rolle: Spezieller Tank und Support.

Stärke: Togekiss ist immun gegen Boden- und Drachen-Attacken , was es zu einem sicheren Switch-In macht. Es verfügt über eine sehr hohe Spezial-Verteidigung und einen guten Spezial-Angriff .

Togekiss ist , was es zu einem sicheren Switch-In macht. Es verfügt über eine sehr hohe und einen guten . Strategie: Es wird gegen spezielle Angreifer eingewechselt. Es kann Tarnsteine mit Auflockern entfernen und mit Luftschnitt und Mondgewalt Schaden anrichten. Es ist der ideale Defensiv-Pivot für das Team.

Es wird gegen spezielle Angreifer eingewechselt. Es kann mit entfernen und mit und Schaden anrichten. Es ist der ideale Defensiv-Pivot für das Team. Zugang: Entwickelt sich aus Togetic mithilfe eines Funkelsteins.

Florges

Florges ist der Spezial-Tank unter den reinen Feen-Typen.

Typ: Fee

Fee Rolle: Spezial-Tank und Support-Heiler.

Stärke: Florges hat eine extrem hohe Spezial-Verteidigung und einen respektablen Spezial-Angriff . Obwohl es nur den reinen Feen-Typ besitzt, ist es ein Meister der Verteidigung.

Florges hat eine extrem hohe und einen respektablen . Obwohl es nur den reinen Feen-Typ besitzt, ist es ein Meister der Verteidigung. Strategie: Es wird primär zum Abfangen von speziellen Attacken (insbesondere von Drachen, Unlicht, Kampf) eingesetzt. Es kann Wunschtraum zur Heilung des Teams nutzen und mit Mondgewalt konstant Schaden anrichten.

Xerneas

Xerneas ist das legendäre Pokémon des Lebens und der ultimative Spezial-Feen-Angreifer, der alle Drachen-Typen in den Schatten stellt.

Typ: Fee

Fee Rolle: Legendärer Spezial-Sweeper.

Stärke: Xerneas hat extrem hohe KP und Spezial-Angriffs-Werte . Seine Fähigkeit Feenaura verstärkt alle Feen-Attacken im Kampf um 33 %, was es zu einer unvergleichlichen Bedrohung macht.

Xerneas hat extrem hohe . Seine Fähigkeit verstärkt alle Feen-Attacken im Kampf um 33 %, was es zu einer unvergleichlichen Bedrohung macht. Strategie: Xerneas ist der definitive Drachen-Konter. Es kann Geokontrolle einsetzen, um seine Spezial-Angriffs-, Spezial-Verteidigungs- und Initiative-Werte in einer Runde zu verdoppeln. Einmal aufgestellt, kann es mit Mondgewalt ganze Teams vernichten.

Xerneas ist der definitive Drachen-Konter. Es kann einsetzen, um seine Spezial-Angriffs-, Spezial-Verteidigungs- und Initiative-Werte in einer Runde zu verdoppeln. Einmal aufgestellt, kann es mit ganze Teams vernichten. Zugang: Nur im Endspiel von Pokémon Legenden: Z-A oder durch ein spezielles Event verfügbar.

Pixi

Pixi ist ein reiner Feen-Typ, dessen Stärke in seiner Fähigkeit liegt, fast alle Status-Attacken zu ignorieren und sich selbst zu heilen.

Typ: Fee

Fee Rolle: Spezial-Tank und Status-Staller.

Stärke: Pixi besitzt ausgezeichnete KP-Werte und gute Verteidigungswerte . Seine Fähigkeit Magieschild ist defensiv unschätzbar: Es macht Pixi immun gegen allen indirekten Schaden (Vergiftung, Verbrennung, Hagel/Sandsturm, Tarnsteine). Dies erlaubt es Pixi, als sicherer Switch-In zu dienen und Hazards zu ignorieren.

Pixi besitzt ausgezeichnete und gute . Seine Fähigkeit ist defensiv unschätzbar: Es macht Pixi immun gegen allen indirekten Schaden (Vergiftung, Verbrennung, Hagel/Sandsturm, Tarnsteine). Dies erlaubt es Pixi, als sicherer Switch-In zu dienen und Hazards zu ignorieren. Strategie: Pixi nutzt Kosmik-Kraft oder Gedankengut , um seine Defensive und seinen Spezial-Angriff zu steigern, und heilt sich mit Mondschein oder Weichei . Es ist ein hervorragender Staller, der schwer zu besiegen ist, da es nur gegen Gift und Stahl schwach ist.

Pixi nutzt oder , um seine Defensive und seinen Spezial-Angriff zu steigern, und heilt sich mit oder . Es ist ein hervorragender Staller, der schwer zu besiegen ist, da es nur gegen Gift und Stahl schwach ist. Zugang: Entwickelt sich aus Pummeluff mithilfe eines Mondsteins.

