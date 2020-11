Xbox Series X: Verkaufsboxen der Games verwirren die Spieler!

Xbox Series X vs. Xbox One (X): Wir erklären euch die größten Unterschiede. - (C) Microsoft, Bildmontage DailyGame.at

Bereits nächste Woche am Dienstag startet die nächste Konsolen-Generation mit der Xbox Series X! Und damit steigt auch die Aufregung der Spieler. Immerhin waren schon einige so gierig auf die neue Konsole von Microsoft, dass sie unabsichtlich die Xbox One X „bestellt“ haben, in der Hoffnung eine neue Xbox Series X vorbestellt zu haben. Aber gut, die erste Verwirrung im Gefecht sei verziehen. Doch auch die Verkaufsboxen der Games sind sehr „gleich“, auch wenn es kostenlose Spiele-Upgrades für die Next-Gen gibt.

Immer mehr Bilder von Xbox Series X-Spiele-Verkaufsboxen werden online veröffentlicht und diese sehen fast genauso aus wie jene der Xbox One, mit geringfügigen Änderungen. Zum Beispiel hat die XSX-Spielbox in der oberen rechten Ecke ein zusätzliches Abzeichen, das es als Series X-Spiel kennzeichnet und „Xbox“ oben in der Mitte anstellte von „Xbox One“ titelt. Das verwirrt aufgeregte Eltern, die ihren Kindern ein neues Spiel gleich zur neuen Konsole kaufen möchten.

Xbox Series X oder Xbox One ist egal? Nicht bei allen Games!

Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox Series X mit Xbox One-Spielen wird dies nicht unbedingt eine große Sache sein. Immerhin unterstützten viele XSX-Spiele auch Smart Delivery, sodass man als Spieler mit keinen zusätzlichen Kosten beim Umstieg rechnen muss. Es gibt trotzdem einige Spiele, bei denen es unpraktisch werden könnte. Ein wichtiges Beispiel haben wir hier:

Dan showed me the Xbox boxes for the new Call of Duty and my skull caved in on itself pic.twitter.com/Ezv3P4yOXd — KZ 🗝️ (@KZXcellent) October 31, 2020

Links: Xbox One. Rechts: Xbox Series X.

Call of Duty: Black Ops Cold War ist ein solches Spiel, bei dem diese Diskrepanz wichtig ist. Activision erlaubt Benutzern nicht, kostenlos auf die Next-Gen-Version von Black Ops Cold War zu aktualisieren. Im Gegenteil: Spieler müssen entweder das Cross-Gen-Bundle für rund 70 Euro kaufen oder eine Gebühr von 10 Euro zahlen, um auf die neue Version des Spiels zu aktualisieren.

Also seid vorsichtig beim Kauf der ersten Xbox Series X-Spiele, ansonsten kostet der Spaß gleich ein paar Euro mehr. Bei exklusiven Xbox-Titeln müsst ihr nicht damit rechnen.

