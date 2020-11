Xbox Series X: Microsoft testete jedes abwärtskompatible Spiel

Optimized for Xbox Series X - (C) Microsoft

Eines der größten Merkmale der nächsten Konsolengeneration ist die Abwärtskompatibilität, die sowohl für die PS5 als auch für die Xbox Series X ein wichtiges Verkaufsargument darstellt. Microsoft hat jetzt bekannt gegeben, wie viel Zeit es damit verbracht hat, Spiele zu testen, die durch Abwärtskompatibilität für die Series X/S verfügbar sein werden. Und das war nicht gerade wenig Zeit.

In einem Interview mit Inverse enthüllte Xbox-Programmdirektor Jason Ronald, wie viel Arbeit in das Testen jedes Titels gesteckt wurde, und enthüllte, dass das gesamte Unternehmen rund 500 Tester umfasste.

„Wir haben im letzten Jahr Testdurchläufe gemacht, die für ein einzelnes Spiel 16 bis 24 Stunden gedauert haben“, erklärte Ronald während des Interviews mit Inverse.

Wie lange teste Microsoft die Abwärtskompatibilität der Xbox Series X zu früheren Xbox-Spielen? Insgesamt wurden etwa 500.000 Teststunden für das Feature Abwärtskompatibilität benötigt, was für alles eine außergewöhnliche Menge an Arbeit bedeutete. Laut Ronald ist die Xbox Series X seit 2016 in Arbeit. In dieser Zeit hat das Xbox-Team vorhandene Spiele konsequent getestet, um sicherzustellen, dass es keine Probleme mit den auf dem neuen Spiel laufenden Spielen gibt Konsole.

Xbox Series X ist voll kompatibel mit Xbox One-Spielen, sowie früheren Xbox-Games

Xbox hat kontinuierlich daran gearbeitet, eine Plattform für seine Spiele zu entwickeln, anstatt als herkömmliche Konsole zu bleiben. Abwärtskompatibilität sowie Dienste wie Xbox Game Pass sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Frameworks. Daher ist es sinnvoll, dass Microsoft so stark in dieses Framework investierte. Zu den Hauptvorteilen von Gaming-PCs gehört die Möglichkeit, ältere Spiele zumindest in den meisten Fällen ohne großen Aufwand zu spielen.

Natürlich wird die Abwärtskompatibilität in den ersten Monaten enorm verwendet. Da das Coronavirus die Entwicklungszyklen stark beeinflusst, haben sich zahlreiche AAA-Games verzögert, darunter auch das Xbox-exklusive Halo Infinite. Aus diesem Grund werden die Fans wahrscheinlich wieder in einige ihrer älteren Spiele zurückkehren.

Xbox Series X und Series S werden am 10. November veröffentlicht.