Xbox Series X: Das größte japanische Spiel wird in Japan später veröffentlicht

Yakuza: Like A Dragon - Nach der PS4-Version erscheinen PC- und Xbox-Versionen am 10. November 2020. - (C) SEGA

Wie eine japanische Webseite berichtet gibt es kein Yakuza: Like a Dragon (jp. Titel: Ryu ga Gotoku 7 Light and Darkness) für die Xbox Series X/S am 10. November 2020 in Japan. Die Next-Gen-Version des Action-Rollenspiels ist auf „auf unbestimmte Zeit verzögert“.

Laut Sega wurde eine japanische Veröffentlichung „von uns nicht offiziell angekündigt“, hieß es gegenüber GameWatch.Impress.co.jp. Wenn der Google Translater richtig liegt, dann gab Sega als Antwort – auf die Release-Verschiebung, dass man den Titel in Japan gar nicht offiziell angekündigt hatte.

Yakuza: Like a Dragon ist seit fast einem Jahr in Japan erhältlich, nachdem es im Januar für PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Im Westen wird das Spiel am 10. November auch für PC, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Eine PS5-Version wird überhaupt erst am 2. März 2021 erscheinen, wie Sega erst kürzlich bekanntgegeben hat.

Das Spiel ist äußerst unterhaltsam. Seht euch selbst den Trailer an:

Angesichts der miesen Verkäufe der Xbox One in Japan ist es wahrscheinlich sogar besser gar keinen Port zu bringen, doch die Xbox Series X war bereits zweimal bei der Vorbestellung ausverkauft. Allerdings wissen wir nicht um wie viele Konsolen es sich gehandelt hat.