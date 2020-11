SEGA schickt Mitarbeiter in den vorzeitigen Ruhestand und verkauft Arcade-Geschäft

SEGA Logo - (C) Sega Sammy

Sega Sammy hat ein schwieriges Jahr und hat daher einige wichtige Änderungen bei seinen Investoren angekündigt. Sega gab an, dass diese Änderungen, einschließlich der Übertragung von Aktien, der Kürzung von Gehältern und der Forderung nach vorzeitiger Pensionierung von Mitarbeitern, auf die starken Auswirkungen des Coronavirus auf das Arcade- und Vergnügungsgeschäft zurückzuführen sind.

Dies ist nicht die erste Niederlage für Sega in diesem Jahr. Am 30. August schloss Sega in Japan seine berühmte Akihabara-Arkade, die auch als Sega 2-Gebäude bekannt ist. Diese Arkade war ein Wahrzeichen für Touristen. Das beliebte Gebäude wurde vor dem Hintergrund verschiedener Videospiele im heutigen Japan gezeigt.

Das Unternehmen hat seine Pläne zur Erholung der Gewinne und zum künftigen Wachstum in seinem am 6. November veröffentlichten Dokument zur Bekanntmachung der Prognose bekannt gegeben. Dema zufolge hat Sega Sammy ein „Strukturreformkomitee“ eingerichtet, um einen Blick auf seine nicht geschäftlichen Immobilien zu werfen. Aufbau einer Organisationsstruktur, die sich an Veränderungen im Markt anpassen und Kosten senken kann. Das Unternehmen hat sich ein Reduktionsziel von 15 Milliarden Yen gesetzt, was 145.215.165 USD entspricht. Sega plant, dieses Reduktionsziel zu erreichen, indem es sich auf konzernweite Fixkosten konzentriert.

Spielhallen-Geschäft war 2020 ein Desaster

Genauer gesagt meldete Sega Sammy, das Unternehmen, dem Sega nach dem Zusammenschluss von Pachinko und dem Pachinko-Hersteller Sammy im Jahr 2004 gehört, einen Rückgang der Besucher- und Geschäftszahlen in seinen Spielhallen, was zu einem „erheblichen Verlust“ für das Unternehmen führte. Zweifellos liegt dies auch an der Pandemie, die viele Menschen dazu zwingt, in ihren Häusern zu bleiben und keine öffentlichen Orte zu besuchen, an denen möglicherweise viele Menschen leben könnten.

Strukturänderungen bei Sega

Im Rahmen dieser Strukturreform gab Sega Sammy am 4. November gegenüber seinen Aktionären bekannt, dass sie den Großteil ihrer Anteile an der Sega Entertainment- Sparte an das japanische Vergnügungsmietgeschäft Genda Inc. verkaufen werden. Sega wird ungefähr 81% seiner Anteile an Sega Entertainment übertragen und nur 14,9% behalten. Der Deal soll am 30. Dezember abgeschlossen werden.

Am 6. November gab das Unternehmen bekannt, dass es beschlossen hat, 650 seiner 9.051 Mitarbeiter freiwillig in den Ruhestand zu schicken, um die Kostensenkung zu fördern. Vollzeitbeschäftigte und Vertragsangestellte der Konzernunternehmen sind berechtigt. Sega Sammy beantragt einen Ruhestandstermin am 28. Februar 2021. Mitarbeiter, die sich freiwillig für den Ruhestand entscheiden, erhalten „die Zahlung außerordentlicher Altersrenten und Unterstützung bei der Wiederbeschäftigung von Antragstellern“.

Zusätzlich zur Forderung nach einer freiwilligen Pensionierung gab das Unternehmen bekannt, dass die Vergütung der Direktoren reduziert werden wird. Gemäß dem Dokument „Notice of Forecast“ hat das Unternehmen beschlossen, die Vergütung für die Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten sowie einige Konzernunternehmen zu senken. Der Reduzierungsbetrag variiert zwischen 5 und 30% Lohnreduzierung für verschiedene Positionen. Diese Lohnkürzung gilt bis März 2021. Sega Sammy erklärte auch, es sei nicht geplant, Boni an die Direktoren auszuzahlen, da diese leistungsabhängig sind.

Sega Sammy gab bekannt, dass für das im März 2021 endende Geschäftsjahr außerordentliche Verluste in Höhe von rund 10 Milliarden Yen erwartet werden. Das volle Ausmaß des Schadens ist in dem am 6. November veröffentlichten vierteljährlichen Gewinnbericht des Unternehmens aufgeführt.