PS5 und Xbox Series X/S im realen Größenvergleich: Fans sind erstaunt

Die nächste Konsolen-Generation fällt größer aus, natürlich benötigt „mehr Power“ auch „mehr Platz“. Zur physischen Größe der PS5, Xbox Series X und Series S sind nun von populärer Branchenseite neue Fotos aufgetaucht. Die neuen Konsolen werden in wenigen Wochen veröffentlicht. Der Hype-Zug fährt munter drauf los, die Fans warten auf ihre Konsolen!

Die Größe und das Design der kommenden Konsolen war ein beliebtes Thema in zahlreichen Foren und sozialen Medien. Viele Spieler denken, dass die PlayStation 5 ein WLAN-Router ist, während die Xbox Series X als Kühlschrank herhalten musste. Snoop Dog bekam sogar einen solchen zugesendet.

Mit den Bildern von The Verge-Autor Tom Warren können Fans und Spieler nun selbst einen guten Einblick auf die neuen Systeme von Sony und Microsoft nebeneinander erhalten. Die PS5 überragt die Xbox Series X leicht, wenn sie vertikal ausgerichtet ist. Bei horizontaler Platzierung hat die PS5 leichte Vorteile, da sie etwas dünner ist. Beide Konsolen benötigen eine ausreichende Belüftung – wie alle diese technischen Geräte.

Die PS5 ist etwa 39 cm hoch, 26 cm tief und 10,4 cm breit. Die Xbox Series X ist nur 30,1 cm groß und 15,1 cm breit und tief. Der „weiße Lautsprecher“ Xbox Series S ist überhaupt nur 27,5cm groß, 15,1cm breit und 6,4cm tief. Microsoft hat diese „kleine Next-Gen-Konsole“ so winzig hinbekommen, weil man das Laufwerk weggelassen hat. Die PS5 Digital Edition fehlt leider bei den Vergleichsbildern.

here are the pictures you've been waiting for: PS5 vs. Xbox Series X. We've also got photos of the PS5 alongside the Xbox Series S. All of @vjeranpavic's great photos right here: https://t.co/ny6lXbn1Zx pic.twitter.com/aW6kxeeZ3m

— Tom Warren (@tomwarren) October 27, 2020