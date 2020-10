Kein Scherz: XBox Series X Kühlschrank Unboxing Video

Xbox Series X: Der Start der nächsten Konsolen-Generation ist zum Greifen nahe! - (C) Microsoft

Die Gaming Community witzelt derzeit über die Größe der PlayStation 5 und die Memes sind zahlreich. Microsoft darauf: „Hold my beer…“ Und schon steht er da. Der XBox Series X Kühlschrank. Ein Monster von einem Kühlsystem. Zuerst gesichtet wurde das Gerät auf dem Twitter Account von Snoop Dogg. Der Rapper ist ein leidenschaftlicher Gamer und auch auf diversen Expos zu entdecken. Er will immer die neuesten Games testen und hat wohl von Microsoft als Erster einen der einzigartigen XBox Series X Kühlschränke erhalten.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 Advertisment — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Ist der XBox Series X Kühlschrank nur Marketing? Achtung flacher Wortwitz: Egal, er ist cool!

Die YouTuberin iJustine hat nun auch so einen original XBox Series X Kühlschrank erhalten und ein Unboxing Video hochgeladen. Das Monster von einem Kühlschrank wird in einer gigantischen Holzbox geliefert die ebenfalls eine 1zu1 Nachbildung der Verpackung der XBox Series X ist. Und es ist EPISCH. Mal abgesehen davon, dass es ein voll funktionsfähiger Kühlschrank ist, mit unglaublich viel Platz. Als sie das Gerät an den Strom anschließt, leuchtet das XBox Symbol an der Tür auf, wie auf der Konsole. Wenn man selbige Tür öffnet, leuchtet das Innenleben des Kühlschrank in dem berühmten „spacigen“ XBox Grün auf. Das Ganze sieht einfach mega genial aus und muss man gesehen haben.

Kann man den kaufen?

Ob man diesen wirklich detailgetreuen XBox Series X Kühlschrank kaufen kann, ist unbekannt. Es handelt sich aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen sehr cleveren PR Gag. Als Reaktion auf die derzeitige Welle an Memes über die Größe, nicht nur der PlayStation 5 sondern auch der XBox Series X. Die Aktion ist auf jeden Fall sehenswert und zeugt von Humor. Wir finden es auf jeden Fall genial und hätten nichts gegen so einen genialen Kühlschrank. Aber wo stellt man so ein Monster hin? Für die Garage ist er zu schade. Würdet ihr ihn kaufen, wenn er erhältlich wäre? Schreibt es uns in die Kommentare.